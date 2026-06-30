La France a mis un peu de temps à se mettre en route, mais l'équipe de Didier Deschamps a fini par se créer une avalanche d'occasions en première mi-temps, et cette pression a fini par aboutir au premier but.

Après une longue percée, Barcola a vu son tir passer au-dessus, puis, quelques instants plus tard, un but de Mbappé a été refusé pour un hors-jeu très serré. Adrien Rabiot a ensuite manqué de peu le cadre à deux reprises, tandis que le joueur du Real Madrid a, de son côté, trouvé le poteau alors qu’il disposait d’un immense espace dans la surface.

Olise s’est réveillé après la demi-heure de jeu, passant à deux doigts de marquer l’un des plus beaux buts de l’histoire de la Coupe du monde lorsque son audacieux ciseau retourné a heurté la base du poteau. Ousmane Dembélé n’a pu que dévier le rebond hors du cadre.

L’ailier du Bayern Munich a ensuite enroulé sa frappe, obligeant le gardien suédois à une belle parade depuis l’entrée de la surface. C’est sur le corner qui a suivi que les Bleus ont ouvert le score : Mbappé a conclu une belle combinaison sur coup de pied arrêté impliquant Olise et Dembélé sur la gauche en se démarquant de Viktor Gyökeres avant de décocher une frappe imparable dans le coin opposé.

La France a pratiquement scellé la victoire dès le début de la seconde mi-temps. Olise a glissé une passe entre les jambes d’un défenseur et Barcola a envoyé un superbe tir au fond des filets pour porter le score à 2-0. L’ancien joueur de Crystal Palace voulait clairement marquer lui-même, mais un autre tir enroulé a donné lieu à un nouvel arrêt de grande classe peu après l’heure de jeu, et lorsqu’il s’est retrouvé seul face au gardien dix minutes plus tard, sa tentative piquée a été repoussée.

Finalement recentré dans son rôle de meneur, Olise a offert une nouvelle passe décisive, parfaitement dosée, que Mbappé a transformée pour sceller l’issue de la rencontre à un quart d’heure de la fin. Les hommes de Deschamps défieront désormais le Paraguay en huitièmes de finale.

Les notes des Bleus par GOAL à l’issue de la rencontre du New Jersey…