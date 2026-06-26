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Krishan Davis

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Notes des joueurs français face à la Norvège : Ousmane Dembélé vole la vedette ! La star du PSG s'impose dans le duel de la Coupe du monde « Kylian Mbappé contre Erling Haaland » grâce à un triplé fulgurant

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FEATURES
Norvège vs France
Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé

Ousmane Dembélé a inscrit un sublime triplé en 32 minutes pour écraser la Norvège et permettre à la France de s'assurer la première place du groupe I de la Coupe du monde grâce à une victoire 4-1 vendredi. Le sort de la rencontre s'est joué en première mi-temps, alors que le détenteur du Ballon d'Or s'est déchaîné, habilement secondé par Kylian Mbappé.

Le sélectionneur norvégien Stale Solbakken a largement roté son effectif alors qu’il pouvait prendre la tête du classement, laissant sur le banc plusieurs joueurs clés, dont Erling Haaland et Martin Ødegaard. Cette décision s’est avérée coûteuse.

Dès le coup d’envoi, les Scandinaves perdent le ballon et la frappe puissante de Mbappé est détournée de justesse sur la barre transversale par le gardien. Un signe avant-coureur : la France ouvre le score dès la 6^e minute. Mbappé sert Dembélé, qui feinte son défenseur avant d’envoyer un tir puissant dans le coin opposé.

Michael Olise a ensuite vu sa frappe, qui semblait se diriger vers le but, bien bloquée, tandis que Jorgen Strand Larsen tirait au-dessus à bout portant à l’autre bout du terrain, dans un début de match effréné. Après avoir vu sa propre tentative repoussée, Mbappé s’est à nouveau transformé en passeur décisif pour Dembélé, qui a marqué d’une frappe enroulée depuis l’entrée de la surface. Cependant, la Norvège a immédiatement répliqué par l’intermédiaire de Thelo Aasgard, qui a feinté d’une épaule avant de décocher un tir à ras de terre qui a trompé Mike Maignan.

La réaction norvégienne a été de courte durée : Dembélé a achevé son triplé juste avant la mi-temps, profitant d’un espace trop important dans la surface pour enrouler du gauche et loger le ballon dans le coin inférieur.

Théo Hernandez a concédé un penalty dès le début de la seconde période, mais la France a évité la frayeur : Maignan a arrêté la tentative trop timide de Strand Larsen. Une mi-temps plutôt terne a été ponctuée par une frappe de Mbappé qui a frôlé le cadre, puis par une intervention décisive du gardien français face à Oscar Bobb. Dans les dernières secondes, Désiré Doué a alourdi le score d’une tête en fin de match.

GOAL note les joueurs français à Boston...

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Gardien de but et défense

    Mike Maignan (7/10) :

    Il a été pris à contre-pied sur le but norvégien, mais s'est rattrapé en réalisant un superbe arrêt sur penalty, même si le tir était de mauvaise qualité. Il a également réalisé un bel arrêt sur l'occasion de Bobb.

    Jules Koundé (6/10) :

    Il n’a pas monté aussi souvent qu’il l’aurait voulu, Andreas Schjelderup lui donnant du fil à retordre, mais il n’en avait finalement pas besoin.

    Dayot Upamecano (7/10) :

    Il s’est facilement laissé tromper par la feinte de corps d’Aasgard. Il a toutefois apporté une contribution défensive importante et a permis à son équipe de remonter le terrain.

    Maxence Lacroix (5/10) :

    Un peu brouillon pour ses débuts en match officiel avec les Bleus, il n’a pas brillé dans ses duels au sol.

    Théo Hernandez (4/10) :

    Faute très paresseuse qui a entraîné le penalty, en tendant la jambe sans raison. Il peut remercier Maignan de l'avoir arrêté.

    • Publicité
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    Milieu de terrain

    Aurélien Tchouameni (7/10) :

    Prestation solide et polyvalente, présent partout sur le terrain. Il a délivré une passe décisive pour le troisième but de Dembélé.

    Manu Koné (6/10) :

    Il a privilégié la simplicité dans ses passes, mais a peiné dans les duels.

    Michael Olise (6/10) :

    Une journée exceptionnellement difficile pour la jeune star du Bayern Munich, qui a étonnamment eu du mal à entrer dans le match en évoluant plus au centre. Il aurait tout de même dû marquer.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Attaque

    Ousmane Dembélé (10/10) :

    Une véritable démonstration de technique et de finition lui a permis de réaliser un triplé en première mi-temps, même s'il a bénéficié d'une trop grande indulgence de la part de ses adversaires. Une performance tout de même spectaculaire.

    Kylian Mbappé (8/10) :

    L’homme de la situation a joué un rôle de soutien à cette occasion, offrant deux belles passes décisives à Dembélé. Il a bien sûr lui aussi frôlé le but à plusieurs reprises.

    Désiré Doué (7/10) :

    Moins impliqué que ses coéquipiers en attaque, mais toujours dangereux. Il a manqué de précision devant le but jusqu’à son coup de tête dans le temps additionnel.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Rayan Cherki (5/10) :

    Peu en vue, il a souffert du rythme décroissant de la rencontre.

    Bradley Barcola (7/10) :

    Il a réalisé une percée et contraint le gardien à une parade sur sa première tentative. Il a aussi adressé le centre décisif pour la tête de Doué en fin de match.

    Ibrahima Konaté (6/10) :

    Assez solide après son entrée en jeu à 15 minutes de la fin.

    Malo Gusto (N/A) :

    Entré en fin de match pour se mettre en évidence.

    Jean-Philippe Mateta (N/A) :

    Entré en fin de match à la place de Mbappé.

    Guy Stephan (7/10) :

    Il a assuré l’intérim en raison du deuil familial de Didier Deschamps et peut se montrer très satisfait de l’efficacité offensive. Mission accomplie.

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