Le sélectionneur norvégien Stale Solbakken a largement roté son effectif alors qu’il pouvait prendre la tête du classement, laissant sur le banc plusieurs joueurs clés, dont Erling Haaland et Martin Ødegaard. Cette décision s’est révélée coûteuse.

Dès le coup d’envoi, les Scandinaves perdent le ballon et la frappe puissante de Mbappé est détournée de justesse sur la barre transversale par le gardien. Un signe avant-coureur : la France ouvre le score dès la 6^e minute. Mbappé sert Dembélé, qui efface son défenseur avant d’envoyer un tir puissant dans le coin opposé.

Michael Olise a ensuite vu sa frappe, qui semblait se diriger vers les filets, bien bloquée, tandis que Jorgen Strand Larsen tirait au-dessus à bout portant à l’autre bout du terrain, dans un début de match effréné. Après avoir vu sa propre tentative repoussée, Mbappé s’est à nouveau transformé en passeur pour Dembélé, qui a marqué d’un tir enroulé depuis l’entrée de la surface. Cependant, la Norvège a immédiatement répliqué par l’intermédiaire de Thelo Aasgard, qui a feinté d’une épaule avant de décocher un tir à ras de terre qui a trompé Mike Maignan.

La réaction norvégienne a été de courte durée : Dembélé a achevé son triplé juste avant la mi-temps, profitant d’un espace trop important dans la surface pour enrouler du gauche et loger le ballon dans le coin inférieur.

Théo Hernandez a concédé un penalty dès le début de la seconde période, mais la France a évité la frayeur : Maignan a arrêté la tentative trop faible de Strand Larsen. Une mi-temps plutôt terne a été ponctuée par une frappe de Mbappé qui a frôlé le cadre et par une tentative d’Oscar Bobb qui a contraint le gardien français à une nouvelle parade. Dans les dernières secondes, Désiré Doué a alourdi le score d’une tête en fin de match.

GOAL note les joueurs français à Boston...