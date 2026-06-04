La France a immédiatement pris le contrôle du match et semblait la plus probable à ouvrir le score. Kylian Mbappé s'est créé plusieurs occasions, contraignant le gardien ivoirien Yahia Fofana à réaliser plusieurs arrêts décisifs. Adrien Rabiot a ensuite repris le relais en expédiant une frappe qui a frôlé la transversale à la 15e minute. Les visiteurs se sont toutefois montrés dangereux en contre-attaque, notamment grâce au vif Yan Diomande, qui a donné du fil à retordre à Jules Koundé pendant une grande partie de la soirée.

La France a finalement ouvert le score : Cherki s’est créé un minuscule intervalle et a battu Fofana, impuissant. Les Bleus auraient pu enfoncer le clou, mais ils ont laissé les Éléphants revenir dans la partie. Le latéral strasbourgeois Guela Doué a ainsi égalisé d’une frappe à la 53^e minute.

Deschamps a procédé à cinq remplacements à la mi-temps puis a continué à faire tourner son effectif. Le banc français, pourtant impressionnant sur le papier, est resté discret. Celui de la Côte d’Ivoire, en revanche, a pesé : entré à la pause, Diallo a été le facteur X. Il a conclu une action collective de grande classe par une frappe placée dans le coin inférieur (73e), et les Éléphants ont tenu bon.

Faut-il pour autant s’alarmer ? Les Bleus étaient privés de plusieurs cadres et l’on sait qu’un match de préparation ne doit pas être surévalué. Reste que cette sortie, loin d’être convaincante, n’est pas celle qu’espérait Deschamps à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde.

Les notes des Bleus par GOAL, depuis le Stade de la Beaujoire...