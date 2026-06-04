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Rayan CherkiGetty
Thomas Hindle

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Notes des joueurs français face à la Côte d’Ivoire : Rayan Cherki brille, mais les favoris de la Coupe du monde sont plombés par une défense trop friable

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FEATURES
France vs Côte d'Ivoire
France
Côte d'Ivoire
Matchs Amicaux
Kylian Mbappé
R. Cherki
M. Olise
D. Deschamps

Rayan Cherki a inscrit un but mémorable, mais une équipe de France profondément remaniée n'a pas su conserver son avance et s'est inclinée 2-1 face à la Côte d'Ivoire lors de son premier match de préparation à la Coupe du monde. Le sélectionneur Didier Deschamps a procédé à de nombreux changements, tout en alignant une équipe solide. Malgré quelques bons moments, les Bleus n'ont pas réussi à livrer une performance aboutie et l'ont payé cher.

La France a immédiatement pris le contrôle du match et semblait la plus probable à ouvrir le score. Kylian Mbappé s'est créé plusieurs occasions, contraignant le gardien ivoirien Yahia Fofana à réaliser plusieurs arrêts décisifs. Adrien Rabiot a ensuite repris le relais en expédiant une frappe qui a frôlé la transversale à la 15e minute. Les visiteurs se sont toutefois montrés dangereux en contre-attaque, notamment grâce au vif Yan Diomande, qui a donné du fil à retordre à Jules Koundé pendant une grande partie de la soirée.

La France a finalement ouvert le score : Cherki s’est créé un minuscule intervalle et a battu Fofana, impuissant. Les Bleus auraient pu enfoncer le clou, mais ils ont laissé les Éléphants revenir dans la partie. Le latéral strasbourgeois Guela Doué a ainsi égalisé d’une frappe à la 53^e minute.

Deschamps a procédé à cinq remplacements à la mi-temps puis a continué à faire tourner son effectif. Le banc français, pourtant impressionnant sur le papier, est resté discret. Celui de la Côte d’Ivoire, en revanche, a pesé : entré à la pause, Diallo a été le facteur X. Il a conclu une action collective de grande classe par une frappe placée dans le coin inférieur (73e), et les Éléphants ont tenu bon.

Faut-il pour autant s’alarmer ? Les Bleus étaient privés de plusieurs cadres et l’on sait qu’un match de préparation ne doit pas être surévalué. Reste que cette sortie, loin d’être convaincante, n’est pas celle qu’espérait Deschamps à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde.

Les notes des Bleus par GOAL, depuis le Stade de la Beaujoire...

  • Jules KoundeGetty

    Gardien de but et défense

    Mike Maignan (6/10) :

    Impuissant sur les deux buts encaissés, il a tout de même réalisé un ou deux arrêts de qualité.

    Jules Koundé (6/10) :

    S’est engagé dans un duel passionnant avec Diomande et a tenu bon.

    Ibrahima Konaté (6/10) :

    Dépassé par une passe en profondeur juste avant l’ouverture du score adverse, il a ensuite livré une prestation solide, couvrant bien Kounde et réussissant la plupart de ses passes.

    Dayot Upamecano (7/10) :

    Peu sollicité, les visiteurs s'étant rarement aventurés sur le flanc gauche. A bien géré le ballon en possession.

    Théo Hernandez (6/10) :

    Peu sollicité, il a néanmoins apporté son soutien à l’attaque lorsque nécessaire.

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  • Rayan CherkiGetty

    Milieu de terrain

    Adrien Rabiot (7/10) :

    Présent durant une bonne heure de jeu, il a rarement perdu le ballon, a réussi la plupart de ses passes et s'est montré combatif.

    Aurélien Tchouameni (8/10) :

    Il a réussi 100 % de ses passes, a fluidifié le jeu et a verrouillé le milieu de terrain. Une excellente performance de 45 minutes.

    Rayan Cherki (8/10) :

    Toujours aussi imprévisible. A touché le ballon plus que quiconque lorsqu'il était sur le terrain. A inscrit un but mémorable.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Attaque

    Michael Olise (8/10) :

    Il a créé trois occasions, a su trouver de jolis espaces et a bien combiné avec Mbappé.

    Kylian Mbappé (7/10) :

    Très actif, il a multiplié les appels et a été tout proche de trouver le chemin des filets à plusieurs reprises ; il aborde la Coupe du monde en grande forme.

    Marcus Thuram (6/10) :

    Ce n'était pas sa meilleure prestation. Il a tiré plus que quiconque, mais aurait dû faire preuve de bien plus de précision.

  • Didier DeschampsGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Lucas Digne (4/10) :

    Il s'est fait passer comme un malin à maintes reprises sur le côté gauche. Un vrai cauchemar.

    Maxene Lacroix (4/10) :

    A perdu le ballon juste avant le but décisif de la Côte d’Ivoire.

    N'Golo Kanté (5/10) :

    Quelques éclairs de classe, mais il a fini par être dépassé lorsque les visiteurs ont frappé en contre.

    Jean-Philippe Mateta (6/10) :

    Un avant-centre alors que la France n’en avait pas besoin ; il semblait mal utilisé.

    Maghnes Akliouche (7/10) :

    Quelques belles touches de balle. Une mi-temps solide.

    Lucas Hernandez (4/10) :

    N’a pas réussi à marquer Amad sur le but décisif.

    Malo Gusto (6/10) :

    Peu menaçant sur son aile malgré 30 minutes solides.

    Kouadio Koné (6/10) :

    S’est bien battu, a créé une occasion et s’est montré très actif.

    Warren Zaire-Emery (7/10) :

    Une bonne prestation. Il a fait ses preuves pour une place de titulaire.

    Bradley Barcola (N/A) :

    Pas eu le temps de peser sur le match.

    Didier Deschamps (4/10) :

    Loin du résultat escompté. Malgré de nombreux changements, les Bleus auraient dû pouvoir s'imposer. Une préparation bien en deçà des attentes avant la Coupe du monde.

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