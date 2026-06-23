Notes des joueurs français face à l’Irak : Kylian Mbappé talonne Lionel Messi ! La superstar du Real Madrid signe un nouveau doublé dans la course au Soulier d’or de la Coupe du monde, tandis qu’Ousmane Dembélé ouvre enfin son compteur grâce à Michael Olise, véritable machine à passes décisives

Mbappé a ouvert le score d’une superbe frappe depuis l’entrée de la surface, mais les Bleus ont semblé en difficulté le reste de la première période et ont entamé la seconde sur un rythme timide, peut-être en raison de l’interruption de deux heures du match. Cependant, les Bleus ont bénéficié d’un deuxième but offert à la 54e minute, lorsque l’Irak a complètement manqué un coup de pied de but court, permettant à Dembélé de servir Mbappé qui a marqué.

Les attaquants tricolores ont alors accentué leur pression et, suite à une passe décisive d’Olise à la 66^e, Dembélé a ouvert son compteur personnel dans l’épreuve. Mbappé a ensuite frôlé le hat-trick en fin de rencontre, avant de céder sa place sous les applaudissements, privant ainsi le public d’un triplé historique.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances de tous les Bleus, qualifiés pour les seizièmes de finale avant d’affronter la Norvège d’Erling Haaland vendredi.