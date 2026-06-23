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France ratings vs Iraq GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Notes des joueurs français face à l’Irak : Kylian Mbappé talonne Lionel Messi ! La superstar du Real Madrid signe un nouveau doublé dans la course au Soulier d’or de la Coupe du monde, tandis qu’Ousmane Dembélé ouvre enfin son compteur grâce à Michael Olise, véritable machine à passes décisives

Player ratings
Coupe du monde
France
Kylian Mbappé
FEATURES
France vs Irak
Irak
D. Deschamps
Ousmane Dembélé
M. Olise

Kylian Mbappé a inscrit son deuxième doublé consécutif, offrant à la France un deuxième succès en autant de matchs dans la Coupe du monde 2026, lundi soir, grâce à une victoire 3-0 sur l’Irak. Après avoir vu Lionel Messi inscrire un doublé contre l’Autriche plus tôt dans la soirée, l’attaquant a imité son ancien partenaire du Paris Saint-Germain lors d’une rencontre du groupe I disputée à Philadelphie et retardée par une tempête. Il pointe désormais à une longueur de l’Argentin au classement du Soulier d’or 2026 et à deux unités du total de 18 buts marqué par la Pulga durant l’épreuve.

Mbappé a ouvert le score d’une superbe frappe depuis l’entrée de la surface, mais les Bleus ont semblé en difficulté le reste de la première période et ont entamé la seconde sur un rythme timide, peut-être en raison de l’interruption de deux heures du match. Cependant, les Bleus ont bénéficié d’un deuxième but offert à la 54e minute, lorsque l’Irak a complètement manqué un coup de pied de but court, permettant à Dembélé de servir Mbappé qui a marqué.

Les attaquants tricolores ont alors accentué leur pression et, suite à une passe décisive d’Olise à la 66^e, Dembélé a ouvert son compteur personnel dans l’épreuve. Mbappé a ensuite frôlé le hat-trick en fin de rencontre, avant de céder sa place sous les applaudissements, privant ainsi le public d’un triplé historique.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances de tous les Bleus, qualifiés pour les seizièmes de finale avant d’affronter la Norvège d’Erling Haaland vendredi.

  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Gardien de but et défense

    Mike Maignan (6/10) :

    Le gardien de but de l'AC Milan n'a absolument rien eu à faire.

    Jules Koundé (6/10) :

    Il a commis quelques erreurs défensives, mais a pu passer la majeure partie du match à monter vers l'avant.

    Dayot Upamecano (6/10) :

    Une soirée très tranquille pour le défenseur central du Bayern Munich, qui a mené le jeu sans difficulté.

    William Saliba (5/10) :

    Il n’a pratiquement pas eu à forcer jusqu’à ce qu’il perde complètement Ali Al-Hamadi de vue dans la surface ; il a eu de la chance que le n° 9 ne parvienne pas à contrôler suffisamment le ballon pour marquer.

    Lucas Digne (6/10) :

    Il a régulièrement appuyé Barcola sur le flanc gauche tout en contenant Al-Hamadi après que ce dernier s’est dérobé à la surveillance de Saliba.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Milieu de terrain

    Manu Kone (6/10) :

    Entré en jeu à la place d’Aurélien Tchouameni au milieu de terrain, il a fait valoir sa puissance et un sens de l’anticipation affûté, contrant à plusieurs reprises les offensives irakiennes.

    Adrien Rabiot (6/10) :

    Le milieu de l’AC Milan a délivré des passes proches de la perfection et a également failli ouvrir le score d’une tête peu après l’heure de jeu.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Michael Olise (8/10) :

    Si la passe décisive qui lui a été créditée, après avoir renvoyé le ballon d’une simple touche à Mbappé depuis l’angle de la surface irakienne, tient davantage du coup de pouce du destin, sa superbe passe en profondeur qui a permis à Dembélé de marquer témoigne, elle, d’un talent pur. Il aurait d’ailleurs mérité mieux lorsque son délicieux petit lob a heurté la barre transversale.

    Ousmane Dembélé (8/10) :

    Il a fait preuve d’une bonne anticipation en interceptant une passe mal ajustée dans la surface pour servir Mbappé qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets, avant d’inscrire enfin son premier but dans un grand tournoi international grâce à une finition pleine d’assurance.

    Bradley Barcola (6/10) :

    L’ailier du Paris Saint-Germain a fait preuve de vitesse et d’une technique fluide, mais ses actions n’ont pas abouti à des occasions concrètes.

    Kylian Mbappé (8/10) :

    Il a ouvert le score d’une frappe puissante à distance avant d’inscrire un deuxième but grâce à l’altruisme de Dembélé.

  • Remplaçants et entraîneur

    Rayan Cherki (6/10) :

    Il est entré en jeu en milieu de deuxième mi-temps à la place d'Olise.

    Desire Doué (6/10) :

    Il a remplacé son coéquipier du PSG, Dembélé, sur l'aile droite.

    Malo Gusto (non noté) :

    A pris la place de Koundé au poste d’arrière droit à moins de dix minutes de la fin.

    Maghnes Akliouche (N/A) :

    A été impliqué dans un double changement tardif avec Gusto, le joueur vedette de Monaco remplaçant Barcola.

    Marcus Thuram (N/A) :

    Il a remplacé Mbappé dans les arrêts de jeu.

    Didier Deschamps (7/10) :

    Après un départ fulgurant, les Bleus semblaient toutefois tomber dans la prévisibilité avant de voir le second but tomber. Deschamps se satisfera donc de l’ouverture du compteur d’Ousmane Dembélé, servi par une nouvelle passe décisive d’Olise. L’équilibre au milieu de terrain reste perfectible, mais la France aligne sans conteste la ligne d’attaque la plus redoutable de la compétition.

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