Les favoris du tournoi ont connu un départ laborieux et se sont retrouvés menés dès la première demi-heure. Jusqu’alors, la France n’avait pas dominé la possession sans pour autant concéder grand-chose. Lucas Digne a toutefois tout compromis en commettant une faute sur Lamine Yamal, sanctionnée d’un penalty évident transformé par Mikel Oyarzabal, laissant les Bleus en retard au score pour la première fois dans la compétition.

Par la suite, les Bleus n’ont jamais réussi à imposer leur rythme. L’Espagne répondait à chaque tentative de Mpabbe, Dembélé, Olise ou Bradley Barcola, tandis que la France peinait à contenir Yamal, Oyarzabal et Dani Olmo.

Les Bleus avaient pourtant été prévenus en première période, lorsque l’Espagne s’était déjà faufilée sans toutefois mettre Mike Maignan à l’épreuve, mais la leçon n’a pas été retenue. Juste avant l’heure de jeu, la Roja a donc logiquement doublé la mise. Le remplaçant Maxence Lacroix, entré à la place de William Saliba, blessé en première période, s’est fait surprendre en avançant au moment où Olmo servait Pedro Porro, offrant au latéral tout le temps nécessaire pour conclure sans difficulté.

Une sortie décevante pour Deschamps, dont le mandat légendaire à la tête des Bleus s’achève sans troisième finale consécutive, tandis que la sélection de Luis de la Fuente décroche logiquement sa place en finale.

GOAL note les joueurs français à Dallas...