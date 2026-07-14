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Peter McVitie

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Notes des joueurs français face à l’Espagne : Kylian Mbappé et Michael Olise sont restés discrets, tandis que Lucas Digne a livré une prestation catastrophique, les Bleus ayant laissé passer leur chance d’atteindre leur troisième finale consécutive de Coupe du monde

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France
Kylian Mbappé
M. Olise
Coupe du monde
FEATURES
France vs Espagne

Le parcours de la France en Coupe du monde s'est achevé de manière désastreuse mardi, l'équipe de Didier Deschamps ayant été dominée par l'Espagne lors d'une défaite 2-0 qui a vu les héros des Bleus, Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé, rester muets. La France n'a pas réussi à cadrer un seul tir au cours des 80 premières minutes de la demi-finale, tandis que la Roja s'est qualifiée à ses dépens.

Les favoris du tournoi ont connu un départ laborieux et se sont retrouvés menés dès la première demi-heure. Jusqu’alors, la France n’avait pas dominé la possession sans pour autant concéder grand-chose. Lucas Digne a toutefois tout compromis en commettant une faute sur Lamine Yamal, sanctionnée d’un penalty évident transformé par Mikel Oyarzabal, laissant les Bleus en retard au score pour la première fois dans la compétition.

Par la suite, les Bleus n’ont jamais réussi à imposer leur rythme. L’Espagne répondait à chaque tentative de Mpabbe, Dembélé, Olise ou Bradley Barcola, tandis que la France peinait à contenir Yamal, Oyarzabal et Dani Olmo.

Les Bleus avaient pourtant été prévenus en première période, lorsque l’Espagne s’était déjà faufilée sans toutefois mettre Mike Maignan à l’épreuve, mais la leçon n’a pas été retenue. Juste avant l’heure de jeu, la Roja a donc logiquement doublé la mise. Le remplaçant Maxence Lacroix, entré à la place de William Saliba, blessé en première période, s’est fait surprendre en avançant au moment où Olmo servait Pedro Porro, offrant au latéral tout le temps nécessaire pour conclure sans difficulté.

Une sortie décevante pour Deschamps, dont le mandat légendaire à la tête des Bleus s’achève sans troisième finale consécutive, tandis que la sélection de Luis de la Fuente décroche logiquement sa place en finale.

GOAL note les joueurs français à Dallas...

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Gardien de but et défense

    Mike Maignan (5/10) :

    Peu sollicité, il n'est pas responsable de la défaite.

    Jules Koundé (5/10) :

    Il a laissé trop d'espace à Cucurella, qui a pu centrer et provoquer le penalty.

    Dayot Upamecano (6/10) :

    A contré quelques offensives espagnoles.

    William Saliba (N/A) :

    Bien qu’à l’aise balle au pied, il a dû céder sa place sur blessure dès la 30^e minute.

    Lucas Digne (2/10) :

    A commis une faute sur Yamal qui a entraîné un penalty indiscutable et a offert plusieurs occasions supplémentaires à l'Espagne avant d'être finalement remplacé.

    • Publicité
  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Aurélien Tchouameni (6/10) :

    Il s'est battu avec acharnement pour récupérer le ballon et a été l'un des joueurs les plus fiables de son équipe.

    Adrien Rabiot (4/10) :

    A reçu un carton jaune dès la 9^e minute et n’a jamais réussi à se remettre de ce coup. Il a livré de bien meilleures performances lors de ce tournoi, mais s’est montré peu convaincant, avec ou sans le ballon, avant d’être remplacé à la mi-temps.

    Michael Olise (3/10) :

    Il a peiné à percer la défense espagnole et a livré, de loin, sa plus mauvaise prestation de ce Mondial.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Attaque

    Ousmane Dembélé (3/10) :

    Manque de précision dans la maîtrise du ballon et n'a pas réussi à trouver la faille dans la défense espagnole.

    Kylian Mbappé (3/10) :

    N’a tenté qu’un seul tir et n’a rien créé.

    Bradley Barcola (4/10) :

    Il s'est retrouvé en impasse avant d'être remplacé vers l'heure de jeu.

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  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Maxence Lacroix (4/10) :

    Il a remplacé Saliba au bout d'une demi-heure. Il a réagi trop tard lorsque Porro s'est infiltré pour marquer le deuxième but.

    Manu Koné (4/10) :

    Il a remplacé Rabiot à la mi-temps. Il est resté passif lorsque l’Espagne a doublé la mise.

    Desire Doué (5/10) :

    A tenté deux tirs lointains sans succès.

    Théo Hernandez (6/10) :

    Plus combatif que Digne, il n'a toutefois pas pu inverser la tendance.

    Rayan Cherki (5/10) :

    Peu d’occasions de se distinguer, la France étant étouffée par son adversaire.

    Didier Deschamps (3/10) :

    Une sortie terne pour une légende de la Coupe du monde, dont l’équipe a été dominée de bout en bout et n’était plus que l’ombre de celle que beaucoup voyaient comme favorite au titre.

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