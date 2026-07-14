Notes des joueurs français face à l’Espagne : Kylian Mbappé et Michael Olise sont restés discrets, tandis que Lucas Digne a livré une prestation catastrophique, les Bleus ayant laissé filer leur chance d’atteindre une troisième finale consécutive de Coupe du monde

Les favoris du tournoi ont connu un départ laborieux et se sont retrouvés menés au score dès la première demi-heure. Jusqu’alors, les Bleus n’avaient pas dominé la possession, sans pour autant concéder d’occasions majeures. Lucas Digne a toutefois tout compromis en commettant une faute sur Lamine Yamal, sanctionnée d’un penalty évident, transformé par Mikel Oyarzabal, laissant la France menée pour la première fois de la compétition.

Par la suite, les Bleus sont restés incapables de prendre le contrôle du match. L’Espagne répondait à chaque tentative de Mpabbe, Dembélé, Olise et Bradley Barcola de percer le rideau défensif par des dribbles ou des passes. La France, en revanche, ne disposait d’aucun moyen de contenir Lamine Yamal, Oyarzabal et Dani Olmo.

La défense française avait déjà été avertie en première période, l’Espagne s’infiltrant par moments sans toutefois mettre Mike Maignan en difficulté.

Les Bleus n’ont pas tiré les enseignements de ces avertissements et l’Espagne a inscrit un deuxième but, sans trembler, juste avant l’heure de jeu. Le remplaçant Maxence Lacroix, entré à la place de William Saliba blessé en première période, s’est fait piéger en avançant au moment où Dani Olmo servait Porro, laissant à ce dernier tout le loisir de conclure tranquillement.

Une issue décevante pour Deschamps, dont le mandat légendaire à la tête des Bleus s’achève sans troisième finale consécutive, tandis que la sélection de Luis de la Fuente décroche logiquement sa place en finale.

Les notes des Bleus par GOAL depuis l’AT&T Stadium…