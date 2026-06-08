Notes des joueurs français contre l'Irlande du Nord : Michael Olise signe un triplé lors d'une belle performance des Bleus, tandis que les hommes de Didier Deschamps terminent leur préparation pour la Coupe du monde en beauté

La France n’a jamais vraiment été bousculée. Toutefois, l’Irlande du Nord a opposé une résistance acharnée durant les 40 premières minutes. Les Bleus, proches de leur effectif type avec le quatuor Mbappé-Doué-Dembélé-Olise, ont longtemps buté sur une défense bien organisée. Les visiteurs ont même frôlé l’ouverture du score à la 40e minute après une action collective bien menée.

Puis les Bleus ont changé de rythme. Juste avant la mi-temps, Olise a ouvert le score d’une frappe puissante à cinq mètres, après une déviation heureuse. Il a doublé la mise dès la reprise en récupérant un ballon perdu et en battant le gardien sans difficulté.

Les visiteurs ont toutefois réduit l’écart d’une action quelque peu confuse : Shea Charles a anticipé devant Dayot Upamecano pour servir en retrait Patrick Kelly, qui a poussé le ballon dans le but à deux mètres. La qualité française a finalement repris le dessus. Olise a inscrit un troisième but de grande classe pour tuer le match, et les Nord-Irlandais n’ont plus jamais été en position de revenir. Une performance très convaincante ; même si la France a concédé, Deschamps peut être satisfait.

GOAL note les joueurs français à la Decathlon Arena...