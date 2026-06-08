Goal.com
En directBillets
Michael OliseGetty
Thomas Hindle

Traduit par

Notes des joueurs français contre l'Irlande du Nord : Michael Olise signe un triplé lors d'une belle performance des Bleus, tandis que les hommes de Didier Deschamps terminent leur préparation pour la Coupe du monde en beauté

France
M. Olise
Kylian Mbappé
Player ratings
FEATURES
France vs Irlande du Nord
Irlande du Nord
Matchs Amicaux

Michael Olise a inscrit un triplé et la France a surmonté une brève frayeur face à l'Irlande du Nord pour conclure ses matchs amicaux de préparation à la Coupe du monde par une victoire confortable 3-1. La star du Bayern Munich s'est montrée efficace tout au long de la rencontre et a largement mérité son triplé, alors que les Bleus ont écarté les visiteurs sans vraiment avoir à forcer leur talent. Difficile d'imaginer un meilleur résultat avant le départ de la France pour les États-Unis.

La France n’a jamais vraiment été bousculée. Toutefois, l’Irlande du Nord a opposé une résistance acharnée durant les 40 premières minutes. Les Bleus, proches de leur effectif type avec le quatuor Mbappé-Doué-Dembélé-Olise, ont longtemps buté sur une défense bien organisée. Les visiteurs ont même frôlé l’ouverture du score à la 40e minute après une action collective bien menée.

Puis les Bleus ont changé de rythme. Juste avant la mi-temps, Olise a ouvert le score d’une frappe puissante à cinq mètres, après une déviation heureuse. Il a doublé la mise dès la reprise en récupérant un ballon perdu et en battant le gardien sans difficulté.

Les visiteurs ont toutefois réduit l’écart d’une action quelque peu confuse : Shea Charles a anticipé devant Dayot Upamecano pour servir en retrait Patrick Kelly, qui a poussé le ballon dans le but à deux mètres. La qualité française a finalement repris le dessus. Olise a inscrit un troisième but de grande classe pour tuer le match, et les Nord-Irlandais n’ont plus jamais été en position de revenir. Une performance très convaincante ; même si la France a concédé, Deschamps peut être satisfait.

GOAL note les joueurs français à la Decathlon Arena...

  • Dayot UpamecanoGetty

    Gardien de but et défense

    Mike Maignan (6/10) :

    Impuissant sur le but encaissé, il s'est montré solide dans le reste de la rencontre.

    Théo Hernandez (5/10) :

    Il s'est créé deux occasions, mais a semblé un peu hésitant en défense.

    William Saliba (6/10) :

    Une bonne première mi-temps pour son retour. Son temps de jeu est encore géré après une longue saison avec Arsenal.

    Dayot Upamecano (7/10) :

    Il a tenu les 90 minutes et a enregistré le plus grand nombre de touches de balle. Un peu malchanceux sur le but adverse, sa prestation lui ouvre les portes d’une place de titulaire.

    Jules Koundé (6/10) :

    Une heure de jeu correcte. Solide comme un roc en défense, mais pas assez efficace dans la circulation du ballon.

    • Publicité
  • Aurelien Tchouameni Getty

    Milieu de terrain

    Adrien Rabiot (6/10) :

    Discret mais efficace dans l’entrejeu, ce qui correspond bien à son profil.

    Aurélien Tchouaméni (8/10) :

    Prestation impressionnante au milieu de terrain. Il a mené son équipe tant au niveau des contributions défensives que des occasions créées. Bien meilleur en sélection qu’en club.

    Michael Olise (9/10) :

    Il a arpenté chaque mètre carré du terrain dans un rôle de milieu offensif. Il a inscrit un triplé. C’est un footballeur redoutable. Il pourrait même se révéler plus décisif que Mbappé.

  • Kylian MbappeGetty

    Attaque

    Ousmane Dembélé (6/10) :

    Il a davantage couru pour peser sur le jeu que véritablement créer des occasions. Mbappé lui a un peu volé la vedette.

    Kylian Mbappé (7/10) :

    Il s’est créé plusieurs occasions, a souvent dribblé ses adversaires et s’est positionné aux bons endroits. Tout lui a réussi, sauf marquer.

    Desire Doué (6/10) :

    Il a créé trois occasions, mais n'a jamais vraiment réussi à prendre le dessus sur un défenseur adverse.

  • Didier DeschampsGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Malo Gusto (7/10) :

    A délivré une passe décisive pour une performance bien plus complète que la semaine passée.

    Max Lacroix (6/10) :

    45 minutes correctes, sans plus.

    Lucas Digne (6/10) :

    Une prestation solide à l'arrière latéral.

    Rayan Cherki (6/10) :

    Quelques éclats intéressants, même si sa complémentarité avec Olise peut encore être affinée.

    Kouadio Koné (5/10) :

    Une prestation solide au milieu de terrain : il a réussi toutes ses passes.

    Maghnes Akliouche (N/A) :

    Pas eu le temps de peser sur le match.

    N'Golo Kanté (5/10) :

    Pas eu le temps de faire la différence.

    Didier Deschamps (7/10) :

    Outre le but encaissé, le sélectionneur des Bleus peut être satisfait. Son équipe semble prête à briller lors du tournoi estival.

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Sénégal crest
Sénégal
SEN