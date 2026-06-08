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Michael Olise France 2026Getty Images
Thomas Hindle

Traduit par

Notes des joueurs français contre l'Irlande du Nord : Michael Olise est prêt pour la Coupe du monde ! La star du Bayern Munich signe un triplé alors que les hommes de Didier Deschamps terminent leur préparation en beauté

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France
M. Olise
Coupe du monde
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France vs Irlande du Nord

Michael Olise a inscrit un triplé et la France a surmonté une brève frayeur face à l'Irlande du Nord pour conclure ses matchs amicaux de préparation à la Coupe du monde par une victoire confortable 3-1. La star du Bayern Munich s'est montrée efficace tout au long de la rencontre et a pleinement mérité son triplé, tandis que les Bleus ont écarté les visiteurs sans vraiment avoir à forcer leur talent. Difficile d'imaginer un meilleur résultat avant le départ de la France pour les États-Unis.

La France n’a jamais vraiment été inquiétée. Toutefois, l’Irlande du Nord a opposé une résistance acharnée durant les 40 premières minutes. Les Bleus, proches de leur effectif type avec le quatuor Mbappé-Doué-Dembélé-Olise, ont longtemps buté sur une défense bien organisée. La frustration régnait jusqu’à ce que, juste avant la mi-temps, Olise ouvre le score d’une frappe à cinq mètres après une déviation heureuse.

Puis les Bleus ont changé de rythme. Juste avant la mi-temps, Olise a ouvert le score d’une frappe puissante à cinq mètres, après une déviation heureuse. Il a doublé la mise dès la reprise en récupérant un ballon perdu et en battant le gardien sans difficulté.

Les locaux ont toutefois réduit l’écart d’une action quelque peu confuse : Shea Charles a débordé Dayot Upamecano avant de servir en retrait Patrick Kelly, qui a poussé le ballon au fond à deux mètres. La qualité française a finalement repris ses droits : Olise a inscrit un troisième but de grande classe pour tuer tout suspense, et les visiteurs n’ont plus jamais été dangereux. Une victoire très convaincante, et même si la France a encaissé, Deschamps peut être satisfait.

GOAL note les joueurs français à la Decathlon Arena...

  • Dayot UpamecanoGetty

    Gardien de but et défense

    Mike Maignan (6/10) :

    Impuissant sur le but encaissé, il s'est montré solide dans le reste de la rencontre.

    Théo Hernández (5/10) :

    Il s'est créé deux occasions, mais a semblé un peu hésitant en défense.

    William Saliba (6/10) :

    Une bonne première mi-temps pour son retour. Son temps de jeu est encore géré après une longue saison avec Arsenal.

    Dayot Upamecano (7/10) :

    Il a tenu les 90 minutes et a enregistré le plus grand nombre de touches de balle. Un brin malchanceux sur le but encaissé, sa performance lui ouvre les portes d’une place de titulaire.

    Jules Koundé (6/10) :

    Une heure de jeu correcte. Solide comme un roc en défense, mais il a manqué de précision dans la relance.

    • Publicité
  • Aurelien Tchouameni Getty

    Milieu de terrain

    Adrien Rabiot (6/10) :

    Discret mais efficace dans l’entrejeu, ce qui correspond bien à son profil.

    Aurélien Tchouaméni (8/10) :

    Prestation impressionnante au milieu de terrain. Il a mené son équipe tant au niveau des contributions défensives que des occasions créées. Bien meilleur en sélection qu’en club.

    Michael Olise (9/10) :

    Il a arpenté tout le terrain dans un rôle de milieu offensif et a inscrit un triplé. C’est un footballeur redoutable, peut-être même plus décisif que Mbappé.

  • Kylian MbappeGetty

    Attaque

    Ousmane Dembélé (6/10) :

    Il a davantage couru pour peser sur le jeu que véritablement créer des occasions. Mbappé lui a un peu volé la vedette.

    Kylian Mbappé (7/10) :

    Il s’est créé plusieurs occasions, a multiplié les dribbles et s’est positionné aux bons endroits. Seul le but a manqué.

    Desire Doué (6/10) :

    Il a créé trois occasions, mais n'a jamais vraiment réussi à prendre le dessus sur un défenseur adverse.

  • Didier DeschampsGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Malo Gusto (7/10) :

    A délivré une passe décisive pour une performance bien plus complète que la semaine passée.

    Max Lacroix (6/10) :

    45 minutes correctes, sans plus.

    Lucas Digne (6/10) :

    Une prestation solide à l'arrière latéral.

    Rayan Cherki (6/10) :

    Quelques éclats intéressants, mais sa complémentarité avec Olise peut être interrogée.

    Kouadio Koné (5/10) :

    Une prestation solide au milieu de terrain : il a réussi toutes ses passes.

    Maghnes Akliouche (N/A) :

    Pas eu le temps de peser sur le match.

    N'Golo Kanté (5/10) :

    Pas eu le temps de faire la différence.

    Didier Deschamps (7/10) :

    Outre le but encaissé, le sélectionneur des Bleus peut se montrer satisfait. Son équipe semble prête à briller lors du tournoi estival.

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