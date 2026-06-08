Notes des joueurs français contre l'Irlande du Nord : Michael Olise est prêt pour la Coupe du monde ! La star du Bayern Munich signe un triplé alors que les hommes de Didier Deschamps terminent leur préparation en beauté

La France n’a jamais vraiment été inquiétée. Toutefois, l’Irlande du Nord a opposé une résistance acharnée durant les 40 premières minutes. Les Bleus, proches de leur effectif type avec le quatuor Mbappé-Doué-Dembélé-Olise, ont longtemps buté sur une défense bien organisée. La frustration régnait jusqu’à ce que, juste avant la mi-temps, Olise ouvre le score d’une frappe à cinq mètres après une déviation heureuse.

Puis les Bleus ont changé de rythme. Juste avant la mi-temps, Olise a ouvert le score d’une frappe puissante à cinq mètres, après une déviation heureuse. Il a doublé la mise dès la reprise en récupérant un ballon perdu et en battant le gardien sans difficulté.

Les locaux ont toutefois réduit l’écart d’une action quelque peu confuse : Shea Charles a débordé Dayot Upamecano avant de servir en retrait Patrick Kelly, qui a poussé le ballon au fond à deux mètres. La qualité française a finalement repris ses droits : Olise a inscrit un troisième but de grande classe pour tuer tout suspense, et les visiteurs n’ont plus jamais été dangereux. Une victoire très convaincante, et même si la France a encaissé, Deschamps peut être satisfait.

GOAL note les joueurs français à la Decathlon Arena...