Les favoris d’avant-tournoi ont connu un départ laborieux et se sont retrouvés menés dès la première demi-heure. Jusqu’alors, les Bleus n’avaient pas dominé la possession sans pour autant concéder grand-chose. Lucas Digne a toutefois tout compromis en commettant une faute sur Lamine Yamal, sanctionnée d’un penalty évident transformé par Mikel Oyarzabal, laissant la France en retard au score pour la première fois dans la compétition.

Par la suite, les Bleus sont restés incapables de prendre le contrôle du match. L’Espagne répondait à chaque tentative de Mpabbe, Dembélé, Olise et Bradley Barcola, qu’il s’agisse de passes ou de dribbles. La France, elle, ne trouvait pas de parade.

Les Bleus avaient pourtant été prévenus en première période lorsque l’Espagne avait surgi à plusieurs reprises avant d’être finalement contenue.

Les Bleus n’ont pas tiré les enseignements de ces avertissements, et l’Espagne a inscrit un deuxième but sans difficulté juste avant l’heure de jeu. Le remplaçant Maxence Lacroix, entré en jeu à la place de William Saliba, blessé en première période, s’est fait piéger en avançant au moment où Dani Olmo servait Porro en profondeur, laissant à ce dernier tout le temps de conclure tranquillement.

Les notes des Bleus à l’AT&T Stadium, par GOAL…