Notes des joueurs espagnols face au Portugal : Mikel Merino, le super-sub par excellence ! La star d’Arsenal a fait la différence pour éliminer Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers en huitièmes de finale de la Coupe du monde

L'Espagne s'est créé des occasions dès l'entame. Mikel Oyarzabal a été le plus dangereux, tirant à côté après s'être présenté seul face au but. Peu après, Lamine Yamal et Alex Baena ont contraint Diogo Costa à réaliser un double arrêt sur deux tirs enroulés. Ensuite, les Ibériques ont été bien contenus par une formation portugaise disciplinée. Yamal a été neutralisé pendant de longues périodes, et l'Espagne a semblé à court d'idées, son joueur phare étant largement mis hors jeu.

Solide derrière, la Roja a contenu le danger, notamment Cristiano Ronaldo, souvent privé de ballons. La seconde période n’a jamais vraiment décollé. L’Espagne a dominé la possession sans jamais la transformer en occasions franches. Yamal a peiné, Baena n’a pas pesé.

Puis sont arrivés les grands changements. Luis de la Fuente a fait entrer Ferran Torres et Merino. Ils ont magnifiquement combiné leur jeu pour remporter la victoire. Torres a adressé une subtile pichenette à Merino, qui a conclu d’un tir à ras de terre devant un Costa pris au dépourvu, avant de partir célébrer son but. Merino s’est ainsi révélé être une sorte de « super-remplaçant » inattendu pour l’Espagne. Un mot enfin pour Ronaldo, qui ne disputera plus aucune Coupe du monde et dont la participation à l’Euro 2028 semble très improbable.

Un match peu spectaculaire, mais l’Espagne a fait le job. Au final, seul le résultat compte.

GOAL note les joueurs espagnols au Dallas Stadium...