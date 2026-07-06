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Spain Portugal GFXGetty
Thomas Hindle

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Notes des joueurs espagnols face au Portugal : Mikel Merino, le super-sub par excellence ! La star d’Arsenal a fait la différence pour éliminer Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers en huitièmes de finale de la Coupe du monde

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Portugal vs Espagne
M. Merino

Le remplaçant Mikel Merino a inscrit le but de la victoire en fin de match, permettant à l'Espagne de s'imposer 1-0 face au Portugal lors d'un match des huitièmes de finale de la Coupe du monde étonnamment terne, lundi. Le milieu de terrain d'Arsenal, entré en jeu à la 85e minute, a scellé le sort de la rencontre à la 91e grâce à une finition soignée qui semblait tout juste méritée. La Roja s'est montrée inefficace pendant de longues périodes et s'est peu montrée dangereuse, mais Merino a fait la différence.

L'Espagne s'est créé des occasions dès l'entame. Mikel Oyarzabal a été le plus dangereux, tirant à côté après s'être présenté seul face au but. Peu après, Lamine Yamal et Alex Baena ont contraint Diogo Costa à réaliser un double arrêt sur deux tirs enroulés. Ensuite, les Ibériques ont été bien contenus par une formation portugaise disciplinée. Yamal a été neutralisé pendant de longues périodes, et l'Espagne a semblé à court d'idées, son joueur phare étant largement mis hors jeu.

Solide derrière, la Roja a contenu le danger, notamment Cristiano Ronaldo, souvent privé de ballons. La seconde période n’a jamais vraiment décollé. L’Espagne a dominé la possession sans jamais la transformer en occasions franches. Yamal a peiné, Baena n’a pas pesé.

Puis sont arrivés les grands changements. Luis de la Fuente a fait entrer Ferran Torres et Merino. Ils ont magnifiquement combiné leur jeu pour remporter la victoire. Torres a adressé une subtile pichenette à Merino, qui a conclu d’un tir à ras de terre devant un Costa pris au dépourvu, avant de partir célébrer son but. Merino s’est ainsi révélé être une sorte de « super-remplaçant » inattendu pour l’Espagne. Un mot enfin pour Ronaldo, qui ne disputera plus aucune Coupe du monde et dont la participation à l’Euro 2028 semble très improbable.

Un match peu spectaculaire, mais l’Espagne a fait le job. Au final, seul le résultat compte.

GOAL note les joueurs espagnols au Dallas Stadium...

  • Pedro PorroGetty

    Gardien de but et défense

    Unai Simon (7/10) :

    Peu sollicité, il a réalisé deux arrêts sans difficulté et a bien relancé le jeu.

    Pedro Porro (8/10) :

    Une prestation vraiment impressionnante au poste d'arrière droit. Il a maîtrisé le dangereux Nuno Mendes avec une relative aisance.

    Pau Cubarsi (7/10) :

    Il a réalisé plusieurs passes longues intéressantes et a bien contenu Ronaldo.

    Aymeric Laporte (6/10) :

    Pas toujours convaincant, mais il a bien géré l'espace. Il sera mis à l'épreuve face à un attaquant plus mobile.

    Marc Cucurella (7/10) :

    A occupé les ailes, a fait circuler le ballon et n’a pas laissé la moindre occasion à Pedro Neto.

    • Publicité
  • Dani OlmoGetty

    Milieu de terrain

    Pedri (6/10) :

    Quatre-vingt-cinq minutes sans grand relief. Il a beaucoup couru, mais n'a jamais vraiment maîtrisé le rythme du match.

    Rodri (8/10) :

    Une performance impressionnante au milieu de terrain. Il a bien tenu le centre du terrain et a empêché le Portugal de développer son jeu par l'axe.

    Dani Olmo (5/10) :

    Manque d'espaces. Il a créé quelques occasions, mais c'est à peu près tout.

  • Lamine YamalGetty

    Attaque

    Lamine Yamal (6/10) :

    Une prestation en demi-teinte. Il a obligé Costa à réaliser un bel arrêt et a posé quelques problèmes à son adversaire direct. Il n'a toutefois pas encore vraiment trouvé ses marques.

    Mikel Oyarzabal (6/10) :

    Il a manqué une occasion en or en première mi-temps et ne s'en est jamais vraiment remis par la suite.

    Alex Baena (5/10) :

    Quelques éclairs de classe, mais il n'a pas réussi à se créer d'occasions franches. Il lui manque le changement de rythme et la créativité d'un Nico Williams.

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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Ferran Torres (8/10) :

    Un véritable dynamiteur en sortie de banc. Il a ouvert le jeu grâce à des courses intelligentes et a délivré la passe décisive qui a permis de remporter la victoire.

    Fabian Ruiz (N/A) :

    Un renfort frais au milieu de terrain. Il n’a pratiquement pas touché le ballon.

    Mikel Merino (8/10) :

    A inscrit le but de la victoire à la 91^e minute. En quelque sorte, le « super remplaçant » de l'Espagne.

    Borja Iglesias (N/A) :

    Pas eu le temps d’influer sur le match.

    Luis de la Fuente (8/10) :

    Quel match étrange ! Il a aligné son équipe comme à son habitude, mais n’a tiré que très peu de qualité offensive de ses joueurs. Malgré tout, ils ont tenu bon et ont inscrit un but décisif opportuniste. Ce n’était certes pas un modèle de gestion, mais ils se qualifient.

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