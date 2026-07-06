L'Espagne s'est créé des occasions dès l'entame. Mikel Oyarzabal a été le plus dangereux, tirant à côté après s'être présenté seul face au but. Peu après, Lamine Yamal a contraint Diogo Costa à une belle parade d'une de ses feintes caractéristiques vers l'intérieur suivie d'une frappe. Ensuite, il faut reconnaître que les Espagnols ont été bien contenus par une formation portugaise disciplinée. Yamal a été muselé pendant de longues périodes, et l'Espagne a semblé à court d'idées, son joueur clé étant largement neutralisé.

Solide défensivement, la Roja a contenu le Portugal, et notamment le toujours redoutable Cristiano Ronaldo, privé de véritables occasions.

La seconde période, elle, n’a jamais vraiment décollé. L’Espagne a certes dominé la possession, mais sans en tirer grand-chose. Yamal a peiné, tandis que Baena n’a pas réussi à faire la différence.

Puis sont arrivés les grands changements. Luis de la Fuente a fait entrer Ferran Torres et Merino. Ils ont magnifiquement combiné leur jeu pour remporter la victoire. Torres a adressé une subtile déviation vers Merino, qui a conclu d’un tir à ras de terre devant un Costa pris au dépourvu, avant de partir célébrer son but. Merino s’est ainsi révélé être une sorte de « super-remplaçant » inattendu pour l’Espagne. Une source étrange pour un succès aussi tardif qu’inattendu, mais la Roja n’aura pas grand-chose à redire. Un mot enfin pour Ronaldo, qui ne disputera plus aucune Coupe du monde et dont la participation à l’Euro 2028 semble très improbable.

Un match peu spectaculaire, mais l’Espagne a fait le job. Au final, seul le résultat compte.

GOAL note les joueurs espagnols au stade de Dallas…