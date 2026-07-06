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Spain Portugal GFXGetty
Thomas Hindle

Traduit par

Notes des joueurs espagnols face au Portugal : Mikel Merino, le super-remplaçant par excellence ! La star d'Arsenal a fait la différence pour éliminer Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers en huitièmes de finale de la Coupe du monde

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FEATURES
Portugal vs Espagne
Portugal
Espagne
Coupe du monde
M. Merino

Mikel Merino a inscrit le but de la victoire en fin de match, permettant à l'Espagne de s'imposer de justesse 1-0 face au Portugal lors d'un match terne des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le milieu de terrain d'Arsenal, entré en jeu à la 85e minute, a scellé le sort de la rencontre à la 91e grâce à une finition soignée qui semblait tout juste méritée. La Roja s'est montrée inefficace pendant de longues périodes et a, il faut l'admettre, créé peu d'occasions. Mais Merino s'est révélé être le héros inattendu de la rencontre.

L'Espagne s'est créé des occasions dès l'entame. Mikel Oyarzabal a été le plus dangereux, tirant à côté après s'être présenté seul face au but. Peu après, Lamine Yamal a contraint Diogo Costa à une belle parade d'une de ses feintes caractéristiques vers l'intérieur suivie d'une frappe. Ensuite, il faut reconnaître que les Espagnols ont été bien contenus par une formation portugaise disciplinée. Yamal a été muselé pendant de longues périodes, et l'Espagne a semblé à court d'idées, son joueur clé étant largement neutralisé.

Solide défensivement, la Roja a contenu le Portugal, et notamment le toujours redoutable Cristiano Ronaldo, privé de véritables occasions.

La seconde période, elle, n’a jamais vraiment décollé. L’Espagne a certes dominé la possession, mais sans en tirer grand-chose. Yamal a peiné, tandis que Baena n’a pas réussi à faire la différence.

Puis sont arrivés les grands changements. Luis de la Fuente a fait entrer Ferran Torres et Merino. Ils ont magnifiquement combiné leur jeu pour remporter la victoire. Torres a adressé une subtile déviation vers Merino, qui a conclu d’un tir à ras de terre devant un Costa pris au dépourvu, avant de partir célébrer son but. Merino s’est ainsi révélé être une sorte de « super-remplaçant » inattendu pour l’Espagne. Une source étrange pour un succès aussi tardif qu’inattendu, mais la Roja n’aura pas grand-chose à redire. Un mot enfin pour Ronaldo, qui ne disputera plus aucune Coupe du monde et dont la participation à l’Euro 2028 semble très improbable.

Un match peu spectaculaire, mais l’Espagne a fait le job. Au final, seul le résultat compte.

GOAL note les joueurs espagnols au stade de Dallas…

  • Pedro PorroGetty

    Gardien de but et défense

    Unai Simon (7/10) :

    Peu sollicité, il a réalisé deux arrêts sans difficulté et a bien relancé le jeu.

    Pedro Porro (8/10) :

    Une prestation vraiment impressionnante au poste d'arrière droit. Il a maîtrisé le dangereux Nuno Mendes avec une relative aisance.

    Pau Cubarsi (7/10) :

    Il a réalisé plusieurs passes longues intéressantes et a bien contenu Ronaldo.

    Aymeric Laporte (6/10) :

    Pas très convaincant, mais il a bien géré l'espace. Il sera mis à l'épreuve face à un attaquant plus mobile.

    Marc Cucurella (7/10) :

    A occupé les ailes, a fait circuler le ballon et n’a pas laissé la moindre occasion à Pedro Neto.

    • Publicité
  • Dani OlmoGetty

    Milieu de terrain

    Pedri (6/10) :

    85 minutes sans relief. Il a beaucoup couru, mais n'a jamais vraiment maîtrisé le rythme du match.

    Rodri (8/10) :

    Une performance impressionnante au milieu de terrain. Il a bien tenu le centre du terrain et a empêché le Portugal de jouer par le centre.

    Dani Olmo (5/10) :

    Manquait cruellement d'espaces. A créé quelques occasions, mais c'est à peu près tout.

  • Lamine YamalGetty

    Attaque

    Lamine Yamal (7/10) :

    Une prestation en demi-teinte. Il a obligé Costa à réaliser un bel arrêt et a posé quelques problèmes à son adversaire direct. Il n'a pas encore trouvé ses marques.

    Mikel Oyarzabal (6/10) :

    Il a manqué une occasion en or en première période et n'a jamais vraiment retrouvé son rythme ensuite.

    Alex Baena (6/10) :

    Quelques éclairs de classe, mais il n'a pas réussi à se créer d'occasions franches. Il lui manque encore les changements de rythme et la créativité d'un Nico Williams.

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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Ferran Torres (8/10) :

    Un véritable dynamiteur en sortie de banc. Il a ouvert le jeu grâce à des courses intelligentes et a délivré la passe décisive qui a permis de remporter la victoire.

    Fabian Ruiz (N/A) :

    Un renfort frais au milieu de terrain. Il n’a pratiquement pas touché le ballon.

    Mikel Merino (10/10) :

    A inscrit le but de la victoire à la 91^e minute. En quelque sorte, le super remplaçant de l’Espagne.

    Borja Iglesias (N/A) :

    Pas eu le temps d’influer sur le match.

    Luis de la Fuente (8/10) :

    Quel match étrange ! Il a aligné son équipe comme à son habitude, mais n'a tiré que très peu de qualité offensive de ses joueurs. Malgré tout, ils ont tenu bon et ont inscrit un but décisif opportun. Ce n'était certes pas une leçon de maître en matière de gestion, mais ils se qualifient.