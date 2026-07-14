Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Rodri Oyarzabal Porro Spain GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Notes des joueurs espagnols face à la France : Rodri a dicté le jeu pour la « Roja », tandis que Mikel Oyarzabal et Pedro Porro ont propulsé les champions d'Europe en finale de la Coupe du monde

Player ratings
Espagne
Rodri
Coupe du monde
FEATURES
France vs Espagne

L'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 en battant la France 2-0 mardi. Un penalty transformé par Mikel Oyarzabal et un but de Pedro Porro en seconde période ont scellé la victoire de la « Roja » lors d'une prestation dominante à Dallas, qui devrait faire trembler l'Angleterre et l'Argentine à la veille de leur propre demi-finale.

L'Espagne a dominé la possession dès l'entame et a ouvert le score en milieu de première période : Lamine Yamal a été fauché par Lucas Digne dans la surface, et Oyarzabal a transformé le penalty avec sang-froid. La Roja a même failli doubler la mise, mais la tentative de Fabián Ruiz a été contrée après un échange de passes précis entre Yamal et Dani Olmo.

Le scénario s'est poursuivi après la mi-temps, et l'Espagne a doublé son avance lorsque Porro a échangé des passes avec Olmo à l'entrée de la surface avant de battre Mike Maignan avec brio.

Yamal pensait même inscrire le troisième but peu après, s’échappant seul avant d’enrouler sa frappe dans la lucarne, mais sa joie fut de courte durée : l’arbitre signala un hors-jeu très serré.

Les Bleus ont tenté de revenir, mais, hormis quelques tirs non cadrés de Kylian Mbappé, ils n’ont jamais véritablement menacé l’écart et un éventuel rebondissement.

GOAL note les joueurs espagnols à Dallas...

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Gardien de but et défense

    Unai Simon (7/10) :

    Il n'a pas été contraint de réaliser d'arrêt décisif, mais il s'est brillamment illustré en sortant rapidement de sa ligne pour empêcher Mbappé de s'engouffrer vers le but en première période.

    Pedro Porro (8/10) :

    Il a connu quelques moments délicats face à Barcola en début de match, mais s’est progressivement imposé tant en défense qu’en possession de balle. Il a fait preuve d’un grand sang-froid pour inscrire le deuxième but de l’Espagne.

    Pau Cubarsi (9/10) :

    Il a lu le jeu avec brio, multipliant les interventions et les interceptions au cœur de sa propre surface. Il a même exhibé ses qualités de dribbleur à plusieurs reprises, pour une performance de très haut niveau.

    Aymeric Laporte (8/10) :

    Il a mis à profit toute son expérience pour diriger la défense espagnole face à son pays natal. Il a fait preuve à la fois de puissance physique et de sang-froid.

    Marc Cucurella (8/10) :

    Après avoir écopé d’un carton jaune, il a su se remettre dans le match pour contenir avec succès Olise puis Dembélé. Le nouveau latéral gauche du Real Madrid a fait preuve d’une excellente prise de décision.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Milieu de terrain

    Fabian Ruiz (7/10) :

    Il a bien orchestré le jeu au milieu de terrain, même si certaines de ses passes un peu risquées n’ont pas abouti. Il pourrait regretter de ne pas avoir marqué en première mi-temps, lorsque Upamecano a bloqué sa frappe à bout portant.

    Rodri (9/10) :

    Il a mené le jeu lors d’une nouvelle prestation dominante du vainqueur du Ballon d’Or 2024. Il a remporté ses duels, maintenu le rythme grâce à ses passes et dicté tout ce que l’Espagne a bien fait.

    Dani Olmo (9/10) :

    Superbe dans les petits espaces, il a à la fois porté le danger vers l’avant et fait preuve d’une grande finesse dos au but, notamment sur la passe décisive du deuxième but.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Attaque

    Lamine Yamal (8/10) :

    Il a fait preuve d'intelligence pour obtenir ce penalty, un moment qui résume bien la façon dont il a mis Digne à rude épreuve tout au long du match. Dommage que son but ait été refusé pour un hors-jeu très serré.

    Mikel Oyarzabal (8/10) :

    Peu impliqué par moments, il a toutefois transformé son penalty avec autorité et est descendu en profondeur pour créer le surnombre et lancer les offensives espagnoles d’une touche précise.

    Alex Baena (6/10) :

    Il a livré une prestation solide sur le flanc gauche de l'Espagne, même s'il n'a pas créé grand-chose de notable dans le dernier tiers.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Ferran Torres (5/10) :

    Il a manqué le cadre de la tête alors qu'il était bien placé pour porter le score à 3-0 après avoir remplacé Oyarzabal.

    Mikel Merino (6/10) :

    Ses exploits de dernière minute n’ont pas été nécessaires ici, puisqu’il a remplacé Olmo.

    Pedri (6/10) :

    Il a réalisé quelques dribbles spectaculaires lors de sa brève apparition.

    Marcos Llorente (N/A) :

    Il a permis à Porro de souffler en fin de match.

    Nico Williams (N/A) :

    A effectué quelques percées sur le côté gauche après avoir remplacé Baena.

    Luis de la Fuente (9/10) :

    Son équipe a totalement dominé une formation que beaucoup considéraient comme la meilleure du tournoi. Ses joueurs n’ont pratiquement commis aucune erreur, et il a une nouvelle fois démontré sa capacité à tirer le meilleur de footballeurs extrêmement talentueux.