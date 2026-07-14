L'Espagne a dominé la possession dès l'entame et a ouvert le score en milieu de première période : Lamine Yamal a été fauché par Lucas Digne dans la surface, et Oyarzabal a transformé le penalty avec sang-froid. La Roja a même failli doubler la mise, mais la tentative de Fabián Ruiz a été contrée après un échange de passes précis entre Yamal et Dani Olmo.

Le scénario s'est poursuivi après la mi-temps, et l'Espagne a doublé son avance lorsque Porro a échangé des passes avec Olmo à l'entrée de la surface avant de battre Mike Maignan avec brio.

Yamal pensait même inscrire le troisième but peu après, s’échappant seul avant d’enrouler sa frappe dans la lucarne, mais sa joie fut de courte durée : l’arbitre signala un hors-jeu très serré.

Les Bleus ont tenté de revenir, mais, hormis quelques tirs non cadrés de Kylian Mbappé, ils n’ont jamais véritablement menacé l’écart et un éventuel rebondissement.

GOAL note les joueurs espagnols à Dallas...