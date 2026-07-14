Notes des joueurs espagnols face à la France : Rodri a brillé, dirigeant les opérations de la « Roja », tandis que Mikel Oyarzabal et Pedro Porro ont propulsé les champions d'Europe en finale de la Coupe du monde

L'Espagne a dominé la possession dès l'entame et a ouvert le score en milieu de première période : Lamine Yamal a été fauché par Lucas Digne dans la surface, et Oyarzabal a transformé le penalty avec sang-froid. La Roja a même failli doubler la mise, mais la tentative de Fabián Ruiz a été repoussée après une belle combinaison entre Yamal et Dani Olmo.

Le scénario s’est poursuivi après la pause, et l’Espagne a doublé son avance lorsque Porro a échangé des passes avec Olmo à l’entrée de la surface avant de battre Mike Maignan avec brio.

Yamal pensait même inscrire le troisième but peu après, s’échappant seul avant d’enrouler sa frappe dans la lucarne, mais sa joie fut de courte durée : l’arbitre signala finalement un hors-jeu très serré.

Les Bleus ont tenté de revenir, mais, hormis quelques frappes non cadrées de Kylian Mbappé, ils n’ont jamais véritablement semblé capables de relancer le suspense.

GOAL note les joueurs espagnols à Dallas...