L'Espagne a dominé la possession dès l'entame et a ouvert le score en milieu de première période : Lamine Yamal, fauché par Lucas Digne dans la surface, a obtenu un penalty transformé par Oyarzabal. La Roja a même failli doubler la mise, mais la tentative de Fabian Ruiz, après un échange de passes avec Yamal et Dani Olmo, a été repoussée.

Le scénario s’est poursuivi après la mi-temps, et l’Espagne a doublé son avance lorsque Porro a échangé des passes avec Olmo à l’entrée de la surface avant de battre Mike Maignan avec brio.

Yamal pensait même inscrire le troisième but peu après, s’échappant seul avant d’enrouler sa frappe dans la lucarne, mais sa joie fut de courte durée : l’arbitre assistant signalait un hors-jeu millimétré.

Les Bleus ont tenté de revenir, mais, hormis quelques tirs non cadrés de Kylian Mbappé, ils n’ont jamais véritablement menacé l’écart et offert un dénouement spectaculaire.

Les notes des joueurs espagnols par GOAL à Dallas…