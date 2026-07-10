Notes des joueurs espagnols face à la Belgique : Mikel Merino frappe à nouveau ! Le super remplaçant profite d'une erreur surprenante de Senne Lammens pour sceller la qualification en demi-finale contre la France, alors que Lamine Yamal reste une nouvelle fois muet

Cependant, la Belgique est devenue la première équipe à marquer contre l’Espagne lors de cette Coupe du monde estivale, lorsque Charles De Ketelaere a brillamment repris de la tête un superbe centre de Timothy Castagne dans la surface de six yards, à seulement quatre minutes de la mi-temps.

Les Diables Rouges ont ensuite gagné en confiance, mais la Roja a continué de presser pour trouver le but de la victoire. But qui est finalement tombé à deux minutes du terme, lorsque Merino, déjà auteur du coup de grâce contre le Portugal au tour précédent, a exploité une nouvelle erreur du gardien remplaçant, Senne Lammens, pour qualifier son pays en demi-finale.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances de tous les joueurs espagnols, alors que les hommes de Luis de la Fuente se qualifient pour une revanche alléchante en demi-finale de l’Euro 2024 face à la France, mardi à Arlington…