Unai Simon (6/10) :

Il a encaissé un but en Coupe du monde pour la première fois depuis la phase de groupes au Qatar 2022, et il n’y pouvait rien face à la tête bien placée de De Ketelaere. En revanche, son anticipation hasardeuse dans les dernières secondes reste difficile à comprendre. Heureusement, Aymeric Laporte l’a sauvé.

Pedro Porro (6/10) :

Il a joué un rôle déterminant dans l’ouverture du score en se glissant derrière Jérémy Doku avant de servir Dani Olmo dans la surface d’un centre à ras de terre. Il a également plutôt bien maîtrisé son vis-à-vis.

Pau Cubarsi (6/10) :

Pour la première fois dans le tournoi, le jeune Barcelonais a semblé déstabilisé en première période. De Ketelaere l’a devancé pour égaliser de la tête pour la Belgique, et il a également reçu un carton jaune pour avoir désespérément fait tomber Kevin De Bruyne quelques instants plus tard. Cubarsi a toutefois retrouvé son sang-froid après la pause et s’est totalement racheté en repoussant le tir qui a conduit au but de la victoire de l’Espagne.

Aymeric Laporte (7/10) :

Il a mené la défense sans encombre jusqu’à l’entrée en jeu de Romelu Lukaku, qui lui a compliqué la tâche. Laporte s’est toutefois illustré par une interception décisive dans le temps additionnel.

Marc Cucurella (6/10) :

Toujours disponible sur le côté gauche, il a toutefois été moins percutant offensivement que lors des matchs précédents, tout en restant solide défensivement.