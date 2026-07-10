Cependant, la Belgique est devenue la première équipe à marquer contre l’Espagne lors de cette Coupe du monde estivale, lorsque Charles De Ketelaere a brillamment repris de la tête un superbe centre de Timothy Castagne dans la surface de six yards, à peine quatre minutes avant la mi-temps.
Les Diables Rouges ont ensuite gagné en assurance, mais la Roja n’a jamais renoncé à l’offensive. Le but libérateur est finalement tombé à deux minutes du terme : Merino, déjà auteur du coup de grâce contre le Portugal au tour précédent, a exploité une nouvelle erreur du gardien remplaçant, Senne Lammens, pour qualifier son pays en demi-finale.
Ci-dessous, GOAL évalue les performances de tous les joueurs espagnols, alors que les hommes de Luis de la Fuente se qualifient pour une revanche alléchante en demi-finale de l’Euro 2024 face à la France, mardi à Arlington…