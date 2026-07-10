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Mark Doyle

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Notes des joueurs espagnols face à la Belgique : Mikel Merino frappe à nouveau ! Le super remplaçant profite d'une erreur grossière de Senne Lammens pour qualifier son équipe en demi-finale contre la France, tandis que Lamine Yamal reste une nouvelle fois muet

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Espagne
M. Merino
Coupe du monde
FEATURES
Espagne vs Belgique

Mikel Merino est une nouvelle fois entré en cours de jeu pour offrir la victoire à l'Espagne : les champions d'Europe se sont imposés 2-1 face à la Belgique et se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde. Sans surprise, la Roja a dominé la possession dès le coup d'envoi à Los Angeles et, après avoir patiemment cherché la faille, elle a pris l'avantage de manière méritée lorsque Fabian Ruiz a marqué à bout portant, après que Thibaut Courtois eut manqué de repousser un tir de Dani Olmo.

Cependant, la Belgique est devenue la première équipe à marquer contre l’Espagne lors de cette Coupe du monde estivale, lorsque Charles De Ketelaere a brillamment repris de la tête un superbe centre de Timothy Castagne dans la surface de six yards, à peine quatre minutes avant la mi-temps.

Les Diables Rouges ont ensuite gagné en assurance, mais la Roja n’a jamais renoncé à l’offensive. Le but libérateur est finalement tombé à deux minutes du terme : Merino, déjà auteur du coup de grâce contre le Portugal au tour précédent, a exploité une nouvelle erreur du gardien remplaçant, Senne Lammens, pour qualifier son pays en demi-finale.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances de tous les joueurs espagnols, alors que les hommes de Luis de la Fuente se qualifient pour une revanche alléchante en demi-finale de l’Euro 2024 face à la France, mardi à Arlington…

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Gardien de but et défense

    Unai Simon (6/10) :

    Il a encaissé un but en Coupe du monde pour la première fois depuis la phase de groupes au Qatar 2022, et il n’y pouvait rien face à la tête bien placée de De Ketelaere. En revanche, son anticipation hasardeuse dans les dernières secondes reste difficile à comprendre. Heureusement, Aymeric Laporte l’a sauvé.

    Pedro Porro (6/10) :

    Il a joué un rôle déterminant dans l’ouverture du score en se glissant derrière Jérémy Doku avant de servir Dani Olmo dans la surface d’un centre à ras de terre. Il a également plutôt bien maîtrisé son vis-à-vis.

    Pau Cubarsi (6/10) :

    Pour la première fois dans le tournoi, le jeune Barcelonais a semblé déstabilisé en première période. De Ketelaere l’a devancé pour égaliser de la tête pour la Belgique, et il a également reçu un carton jaune pour avoir désespérément fait tomber Kevin De Bruyne quelques instants plus tard. Cubarsi a toutefois retrouvé son sang-froid après la pause et s’est totalement racheté en repoussant le tir qui a conduit au but de la victoire de l’Espagne.

    Aymeric Laporte (7/10) :

    Il a mené la défense sans encombre jusqu’à l’entrée en jeu de Romelu Lukaku, qui lui a compliqué la tâche. Laporte s’est toutefois illustré par une interception décisive dans le temps additionnel.

    Marc Cucurella (6/10) :

    Toujours disponible sur le côté gauche, il a toutefois été moins percutant offensivement que lors des matchs précédents, tout en restant solide défensivement.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Rodri (8/10) :

    Comme souvent, toutes les actions espagnoles sont passées par ce métronome du milieu de terrain, qui a également créé plusieurs occasions grâce à ses passes millimétrées. Un joueur de grande classe qui devrait poser des problèmes au milieu de terrain français.

    Fabian Ruiz (6/10) :

    Il a justifié sa sélection surprise dans le onze de départ, au détriment de Pedri, en ouvrant le score, et réalisait un match correct lorsqu’il a été étonnamment remplacé à peine 10 minutes après le début de la seconde mi-temps.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Lamine Yamal (6/10) :

    Des sentiments mitigés pour la pépite espagnole. Certaines de ses touches de balle ont coupé le souffle, et c’est grâce à une passe parfaitement dosée qu’il a permis à Porro d’ouvrir le score pour l’Espagne. Il a mis Courtois à l’épreuve à plusieurs reprises, mais connaissant Yamal, il sera sans doute déçu de devoir encore attendre son deuxième but en Coupe du monde et sa première passe décisive.

    Dani Olmo (6/10) :

    Ses déplacements ont parfois été excellents et il a joué un rôle clé dans le but de Fabián, mais, comme souvent, ses dernières passes et ses tirs en seconde période ont déçu.

    Alex Baena (3/10) :

    Il a réalisé quelques belles touches de balle en première mi-temps et a travaillé dur, mais il n’a pas représenté une grande menace offensive ; il n’est donc pas surprenant de le voir remplacé dès le début de la seconde mi-temps.

    Mikel Oyarzabal (4/10) :

    Il a fourni un travail défensif important et s’est montré actif en attaque, sans toutefois se créer d’occasion franche jusqu’à ce que Yamal lui ouvre un angle peu après l’heure de jeu ; son tir, trop croisé, a été repoussé par Courtois. Remplacé à un peu plus de dix minutes de la fin.

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    Remplaçants et entraîneur

    Ferran Torres (5/10) :

    L’attaquant polyvalent est entré en jeu à la 56^e minute en remplacement de Baena. Il a d’abord occupé l’aile avant de se recentrer après la sortie d’Oyarzabal. Il n’a pas fait assez pour revendiquer une place de titulaire.

    Pedri (4/10) :

    Entré en jeu avec son coéquipier barcelonais Ferran, il a remplacé Fabián au milieu de terrain mais n’a pas convaincu, gâchant même une contre-attaque tardive par une passe mal ajustée. Son statut de titulaire contre la France reste donc à confirmer.

    Nico Williams (5/10) :

    Entré en jeu à la place d’Oyarzabal, il a posé quelques problèmes à la défense belge sur l’aile gauche. Il pourrait être préféré à Baena au Texas.

    Mikel Merino (7/10) :

    Le « super-sub » espagnol est entré à quatre minutes de la fin et, presque inévitablement, a offert la victoire à son pays – encore une fois. Pourrait-il être titularisé à la place d’Olmo en demi-finale ?...

    Luis de la Fuente (7/10) :

    Il a pris des décisions fortes, notamment en alignant Fabian Ruiz plutôt que Pedri, choix qui s’est révélé payant, tout comme l’entrée de Merino, même si l’on peut estimer qu’elle aurait pu intervenir plus tôt. D’autres choix cruciaux l’attendent d’ici les demi-finales.

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