La Roja a mis un peu de temps à entrer dans le match, mais a fini par prendre le contrôle et n’a plus regardé en arrière. Après une tête d’Aymeric Laporte qui est passée tout près du but, Marc Cucurella a cru avoir ouvert le score en reprenant de plein fouet un corner, mais le but a été injustement refusé pour une faute sur le gardien.

Lamine Yamal et Oyarzabal ont ensuite contraint l’impressionnant gardien autrichien Alexander Schlager à réaliser deux arrêts coup sur coup, mais l’ouverture du score est intervenue quatre minutes plus tard, Oyarzabal reprenant au fond des filets un centre précis et rasant de Cucurella. Ce dernier aurait pu doubler la mise dans le temps additionnel de la première période, mais il a de nouveau été contré au premier poteau après qu’un coup franc d’Alex Baena eut effleuré la barre transversale.

La seconde période a suivi un scénario proche. Rodri a vu sa frappe rasante repoussée in extremis, et l’Autriche a répondu par une occasion signée Sasa Kalajdzic, entré en jeu. Mais l’Espagne a rapidement doublé la mise : Baena a servi Porro au second poteau, et sa tête plongeante a lobé le gardien.

À cinq minutes de la fin, David Alaba a dégagé sur la ligne une frappe de Yamal, mais Oyarzabal a tout de même alourdi le score dans les dernières secondes en reprenant du droit un nouveau centre de Cucurella pour envoyer le ballon au fond des filets. L’Espagne se qualifie et affrontera le Portugal ou la Croatie en huitièmes de finale.

GOAL note les joueurs espagnols à Los Angeles...