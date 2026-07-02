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Spain GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Notes des joueurs espagnols face à l’Autriche : « La Roja » commence à monter en puissance ! Mikel Oyarzabal signe un doublé et Lamine Yamal brille de mille feux alors que les champions d’Europe se réveillent en phase à élimination directe de la Coupe du monde

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FEATURES
Espagne vs Autriche
M. Oyarzabal
L. Yamal

L'Espagne a surclassé l'Autriche à Los Angeles et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 grâce à une victoire 3-0 remportée jeudi. Les champions d'Europe ont évité toute frayeur en dominant la rencontre dès le début, s'assurant une victoire confortable grâce à un doublé de Mikel Oyarzabal et à un but de la tête de Pedro Porro, alors qu'ils ont enfin trouvé leur rythme dans ce tournoi.

La Roja a mis un peu de temps à entrer dans le match, mais a fini par prendre le contrôle et n’a plus regardé en arrière. Après une tête d’Aymeric Laporte qui est passée tout près du but, Marc Cucurella a cru avoir ouvert le score en reprenant de plein fouet un corner, mais le but a été injustement refusé pour une faute sur le gardien.

Lamine Yamal et Oyarzabal ont ensuite contraint l’impressionnant gardien autrichien Alexander Schlager à réaliser deux arrêts coup sur coup, mais l’ouverture du score est intervenue quatre minutes plus tard, Oyarzabal reprenant au fond des filets un centre précis et rasant de Cucurella. Ce dernier aurait pu doubler la mise dans le temps additionnel de la première période, mais il a de nouveau été contré au premier poteau après qu’un coup franc d’Alex Baena eut effleuré la barre transversale.

La seconde période a suivi un scénario proche. Rodri a vu sa frappe rasante repoussée in extremis, et l’Autriche a répondu par une occasion signée Sasa Kalajdzic, entré en jeu. Mais l’Espagne a rapidement doublé la mise : Baena a servi Porro au second poteau, et sa tête plongeante a lobé le gardien.

À cinq minutes de la fin, David Alaba a dégagé sur la ligne une frappe de Yamal, mais Oyarzabal a tout de même alourdi le score dans les dernières secondes en reprenant du droit un nouveau centre de Cucurella pour envoyer le ballon au fond des filets. L’Espagne se qualifie et affrontera le Portugal ou la Croatie en huitièmes de finale.

GOAL note les joueurs espagnols à Los Angeles...

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Unai Simon (6/10) :

    Il n'a pas eu un seul arrêt à effectuer. On aurait dû lui infliger une amende.

    Pedro Porro (8/10) :

    A su jouer en tant qu'ailier de soutien sans pour autant négliger ses tâches défensives. Belle tête pour doubler la mise.

    Pau Cubarsi (7/10) :

    Une prestation assurée malgré son jeune âge. A permis à son équipe de remonter le terrain.

    Aymeric Laporte (7/10) :

    Prestation solide, même s’il n’a pas eu grand-chose à faire en défense. Il a beaucoup touché le ballon et a bien distribué le jeu.

    Marc Cucurella (8/10) :

    A joué très haut sur le terrain. Il a vu un but controversé refusé, mais a servi Oyarzabal peu après et a réédité l’exploit en fin de match.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    Milieu de terrain

    Rodri (7/10) :

    Véritable métronome au cœur du milieu de terrain, il a réalisé une intervention décisive pour contrer une rare percée autrichienne vers l'avant.

    Pedri (6/10) :

    Une passe astucieuse, comme à son habitude, a créé une belle occasion en première mi-temps. Toujours disponible pour recevoir et relancer le ballon.

    Dani Olmo (6/10) :

    Il s'est fait contrer après un brillant pivot dans la surface. Il s'est vraiment investi défensivement.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Lamine Yamal (7/10) :

    Bien que pris en étau par Konrad Laimer, il s'est illustré à plusieurs reprises, comme à son habitude, en montant d'un cran. Il s'est vu refuser un but certain en fin de match.

    Mikel Oyarzabal (8/10) :

    Il a ouvert son compteur buts d'une conclusion clinique sur un centre millimétré de Cucurella, avant de doubler la mise de manière quasi identique. Redoutable dans la surface.

    Alex Baena (7/10) :

    Vif dès l’entame, il a pris part à la plupart des actions dangereuses de la Roja et a délivré un centre remarquable pour servir Porro.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Mikel Merino (5/10) :

    Peu en vue.

    Ferran Torres (5/10) :

    Il a gâché quelques occasions offensives intéressantes.

    Gavi (N/A) :

    Il n'a joué que cinq minutes après son entrée en jeu.

    Marc Pubil (N/A) :

    Entré en jeu dans le temps additionnel pour consolider la défense.

    Fabian Ruiz (N/A) :

    Il est également entré très tard dans le match, et n'en est probablement pas très content.

    Luis de la Fuente (7/10) :

    La performance la plus convaincante de l'Espagne dans cette Coupe du monde, et, signe encourageant, elle semble avoir trouvé son rythme au meilleur moment.

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