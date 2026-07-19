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Spain Argentina ratings GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Notes des joueurs espagnols face à l’Argentine : « Viva La Roja ! » Ferran Torres propulse les champions d’Europe vers la gloire en Coupe du monde, récompensant une finale pleinement maîtrisée

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Espagne
Coupe du monde
F. Torres
FEATURES
Espagne vs Argentine

Ferran Torres a inscrit l’unique but de la finale 2026, offrant à l’Espagne un sacre mondial au terme d’une rencontre particulièrement terne. Dominateurs et seuls véritablement désireux de jouer, les hommes de La Roja ont logiquement pris l’avantage en prolongation grâce à l’efficacité de l’attaquant du FC Barcelone. Ce succès leur permet d’enchaîner deux titres majeurs consécutifs et pourrait, par la même occasion, avoir sonné le glas de la carrière internationale de Lionel Messi avec l’Argentine.

La rencontre disputée dans le New Jersey s’est révélée plutôt terne. L’Espagne a tenté de jouer au football, contrairement à l’Argentine. Et tandis que la Roja étouffait progressivement ses adversaires au fil des 120 minutes, l’Albiceleste n’a pas réussi un seul tir cadré.

Lamine Yamal a dynamité le flanc droit et contraint Emi Martínez à une parade dès les dix premières minutes. Ensuite, la Roja a géré le tempo sans véritablement élever son niveau. Trop souvent, les joueurs de Luis de la Fuente ont hésité à déclencher, se contentant de combinaisons horizontales. La frappe puissante de Marc Cucurella, qui a frôlé le poteau, est restée leur unique occasion majeure.

La Roja a nettement élevé son niveau en seconde période en multipliant les options offensives. Nico Williams a apporté la vitesse indispensable sur le côté gauche tandis que Ferran étirait la défense. C’est alors qu’Emiliano Martínez s’est réveillé. Le gardien argentin a repoussé une série d’attaques espagnoles en fin de match grâce à plusieurs arrêts décisifs, suffisants pour maintenir le score à égalité jusqu’aux prolongations, avant lesquelles Enzo Fernández a été expulsé pour un deuxième carton jaune.

Le scénario s’est poursuivi : l’Espagne a conservé le ballon, l’Argentine s’est retranchée, et la Roja a multiplié les occasions sans conclure, tandis qu’Emiliano Martínez enchaînait les arrêts.

Finalement, l’Espagne a ouvert le score lorsque Williams a pris le dessus sur son adversaire au second poteau et a remis le ballon à Ferran, qui s’est engouffré dans l’espace pour marquer d’une frappe puissante. L’Argentine a montré un sursaut d’énergie en fin de match, mais un blocage héroïque de Pau Cubarsi devant ses propres filets a empêché tout rebondissement de dernière minute.

Les notes des joueurs espagnols par GOAL après la rencontre du New Jersey...

  • Marc Cucurella Getty

    Gardien de but et défense

    Unai Simon (7/10) :

    Il est bien sorti de sa ligne à plusieurs reprises. Il n'a pas eu un seul arrêt à effectuer.

    Pedro Porro (7/10) :

    Il a bien occupé les couloirs, fait circuler le ballon, mais sa dernière passe a souvent laissé à désirer.

    Pau Cubarsi (8/10) :

    A bien simulé la faute qui a valu l'expulsion d'Enzo Fernández. A bien contré les ballons en profondeur et a également fait preuve de précision en possession de balle. A réalisé un blocage miraculeux en fin de match pour sceller la victoire.

    Aymeric Laporte (7/10) :

    Très présent sur le ballon, il a su le faire circuler avec efficacité, même s’il n’a pas eu grand-chose à faire défensivement.

    Marc Cucurella (8/10) :

    Excellent. Il a bien contré Messi et a apporté un peu de dynamisme offensif. Il n’a pas hésité à se battre non plus. Il est toujours performant en sélection nationale.

    • Publicité
  • RodriGetty

    Milieu de terrain

    Rodri (8/10) :

    Magnifique pratiquement tout au long du match. Il a dirigé le jeu depuis le milieu de terrain et a bien contrôlé les espaces.

    Fabian Ruiz (6/10) :

    Il a créé plusieurs occasions et a contenu le milieu de terrain argentin.

    Dani Olmo (7/10) :

    Symbolique du problème espagnol : il a bien conservé le ballon, réalisé les bons débordements, mais n’a jamais su frapper avec puissance quand il en avait l’occasion.

  • Lamine YamalGetty

    Attaque

    Lamine Yamal (8/10) :

    Très vif en début de match, puis l'Argentine a tenté de le mettre hors jeu à coups de tacles. Il s'est imposé au fil de la rencontre et s'est révélé très dangereux.

    Mikel Oyarzabal (6/10) :

    Vingt-cinq touches de balle, onze passes réussies et des tentatives de tir peu convaincantes. D’ordinaire brillant, il s’est montré trop fantaisiste et inefficace ce soir.

    Alex Baena (6/10) :

    Mal à l’aise à l’aile gauche. Il a bien combiné avec ses coéquipiers, mais n’a pas apporté le coup de fouet dont l’Espagne avait besoin.

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  • Luis De La FuenteGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Pedri (7/10) :

    Il a apporté un peu plus de dynamisme offensif dès son entrée en jeu, ce dont l'Espagne avait cruellement besoin.

    Ferran Torres (10/10) :

    Le héros du jour a d’abord manqué quelques occasions franches avant de marquer le but de la victoire.

    Nico Williams (8/10) :

    Le moteur venu du banc. Sa vitesse et sa créativité ont changé la donne et ont apporté un plus offensif à l'Espagne alors que celle-ci semblait à court d'idées.

    Mikel Merino (6/10) :

    Il s'est bien battu. Il a manqué une belle occasion.

    Martin Zubimendi (N/A) :

    Un renfort au milieu de terrain pendant les prolongations.

    Éric García (N/A) :

    A joué les 20 dernières minutes environ au poste de défenseur central. A fait le travail.

    Luis De La Fuente (10/10) :

    Victoire ! Son équipe a largement dominé, mais a manqué de tranchant offensif. L’Espagne n’a pas été à la hauteur avant les prolongations, mais peu importe : c’est le deuxième trophée majeur consécutif.