Notes des joueurs espagnols face à l’Argentine : « Viva La Roja ! » Ferran Torres propulse les champions d’Europe vers la gloire en Coupe du monde, récompensant une finale pleinement maîtrisée

La rencontre disputée dans le New Jersey s’est révélée plutôt terne. L’Espagne a tenté de jouer au football, contrairement à l’Argentine. Et tandis que la Roja étouffait progressivement ses adversaires au fil des 120 minutes, l’Albiceleste n’a pas réussi un seul tir cadré.

Lamine Yamal a dynamité le flanc droit et contraint Emi Martínez à une parade dès les dix premières minutes. Ensuite, la Roja a géré le tempo sans véritablement élever son niveau. Trop souvent, les joueurs de Luis de la Fuente ont hésité à déclencher, se contentant de combinaisons horizontales. La frappe puissante de Marc Cucurella, qui a frôlé le poteau, est restée leur unique occasion majeure.

La Roja a nettement élevé son niveau en seconde période en multipliant les options offensives. Nico Williams a apporté la vitesse indispensable sur le côté gauche tandis que Ferran étirait la défense. C’est alors qu’Emiliano Martínez s’est réveillé. Le gardien argentin a repoussé une série d’attaques espagnoles en fin de match grâce à plusieurs arrêts décisifs, suffisants pour maintenir le score à égalité jusqu’aux prolongations, avant lesquelles Enzo Fernández a été expulsé pour un deuxième carton jaune.

Le scénario s’est poursuivi : l’Espagne a conservé le ballon, l’Argentine s’est retranchée, et la Roja a multiplié les occasions sans conclure, tandis qu’Emiliano Martínez enchaînait les arrêts.

Finalement, l’Espagne a ouvert le score lorsque Williams a pris le dessus sur son adversaire au second poteau et a remis le ballon à Ferran, qui s’est engouffré dans l’espace pour marquer d’une frappe puissante. L’Argentine a montré un sursaut d’énergie en fin de match, mais un blocage héroïque de Pau Cubarsi devant ses propres filets a empêché tout rebondissement de dernière minute.

Les notes des joueurs espagnols par GOAL après la rencontre du New Jersey...