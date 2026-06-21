Après la déception d’un match nul et vierge face au Cap-Vert lors de leur entrée en lice, les Espagnols ont cette fois-ci pris un excellent départ et ont concrétisé leur domination dès l’entame de la rencontre lorsque Yamal s’est glissé au second poteau pour reprendre un centre précis d’Oyarzabal.

Désireux de se racheter après une prestation décevante, l’attaquant de la Real Sociedad a doublé la mise d’une frappe à bout portant deux minutes plus tard. Il a même frôlé le hat-trick, mais son tir enroulé du gauche a heurté la barre transversale.

Les deux hommes ont cédé leur place en seconde période, le score étant acquis, mais la Roja a maintenu la pression et a inscrit un quatrième but juste après la reprise : Hassan Al Tambakti a dévié dans ses propres filets la volée de Marc Cucurella, repoussée par le gardien.

Des remplacements ont ensuite légèrement ralenti le rythme, sans empêcher les coéquipiers de Porro de frôler le 5-0 : le latéral a vu sa frappe repoussée, puis Ferran Torres, lancé par Merino, a tiré à côté alors qu’il se présentait seul face au gardien.

L’attaquant du Barça a également vu un but dans le temps additionnel annulé pour hors-jeu par la VAR, mais cet épisode n’a pas eu d’incidence majeure : l’Espagne totalise désormais quatre points après ses deux premiers matchs du groupe H.

GOAL note les joueurs espagnols à Atlanta...