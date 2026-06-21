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Yamal Oyarzabal Spain GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs espagnols face à l'Arabie saoudite : mieux vaut tard que jamais ! Lamine Yamal et la « Roja » font preuve de leur classe tandis que Mikel Oyarzabal se rattrape avec panache lors de cette victoire écrasante en Coupe du monde

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Espagne
L. Yamal
M. Oyarzabal
Coupe du monde
FEATURES
Espagne vs Arabie saoudite

L'Espagne a enfin lancé sa Coupe du monde 2026 en dominent l'Arabie saoudite 4-0 dimanche. Lamine Yamal, de retour dans le onze, a ouvert le score, puis Mikel Oyarzabal a inscrit un doublé et un csc a scellé la victoire, qualifiant virtuellement les champions d'Europe pour les huitièmes de finale avec un match d'avance.

Après la déception d’un match nul et vierge face au Cap-Vert lors de leur entrée en lice dans le tournoi, les Espagnols ont cette fois-ci pris un excellent départ et ont concrétisé leur domination dès l’entame de la rencontre lorsque Yamal s’est glissé au second poteau pour reprendre un centre précis d’Oyarzabal.

Désireux de se racheter après une prestation décevante, l’attaquant de la Real Sociedad a doublé la mise d’une frappe à bout portant deux minutes plus tard. Il a même frôlé le hat-trick, mais son extérieur du pied a heurté la barre transversale.

Les deux hommes ont cédé leur place en seconde période, la victoire étant déjà acquise, mais la Roja a maintenu la pression et a inscrit un quatrième but juste après la reprise : Hassan Al Tambakti a détourné dans ses propres filets la volée de Marc Cucurella, repoussée par le gardien.

Des remplacements ont ensuite légèrement ralenti le rythme, sans empêcher les coéquipiers de Pedri de frôler le 5-0 : Pedro Porro a vu sa frappe repoussée, puis Ferran Torres, lancé par Mikel Merino, a tiré à côté alors qu’il était seul face au but.

L’attaquant du Barça a également vu un but dans le temps additionnel annulé pour hors-jeu par la VAR, mais ce détail n’a pas d’incidence : l’Espagne totalise quatre points après ses deux premiers matchs du groupe H.

GOAL note les joueurs espagnols à Atlanta...

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Unai Simon (6/10) :

    Il n’a réalisé qu’une seule parade facile et a principalement assisté à la rencontre en tant que spectateur. Il est toutefois bien intervenu à deux reprises.

    Pedro Porro (7/10) :

    Il a bien combiné avec Yamal en première période et a délivré plusieurs centres dangereux dans la surface. Malchanceux, son tir a été repoussé après s’être infiltré dans la surface en seconde mi-temps.

    Pau Cubarsi (8/10) :

    Il a fait preuve d’une impressionnante capacité de récupération pour mettre fin à plusieurs contre-attaques dangereuses des Saoudiens. Serein en possession du ballon, il a lancé plusieurs actions depuis l’arrière.

    Aymeric Laporte (8/10) :

    Il est sorti de sa ligne pour lancer des passes décisives qui ont déjoué le piège adverse et trouvé les attaquants. Il a également offert de la tête la passe décisive sur le premier but d’Oyarzabal.

    Marc Cucurella (7/10) :

    Il a alterné les positions à l’intérieur et à l’extérieur de Baena pour créer un surnombre permanent sur le flanc gauche. Sa tête au second poteau a participé au troisième but espagnol, avant qu’une frappe puissante ne conduise au quatrième.

    • Publicité
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Rodri (7/10) :

    Il a permis à l’Espagne de maintenir son jeu au milieu de terrain tout en délivrant quelques passes décisives vers l’avant. Une classe discrète.

    Pedri (6/10) :

    Il a laissé entrevoir ses qualités, mais a perdu le ballon plus souvent qu’il n’aurait dû et ses tirs manquaient de précision.

    Dani Olmo (8/10) :

    Bien en évidence au poste de numéro 10, il a distillé plusieurs passes intelligentes à l’entrée de la surface. Sa tête astucieuse a permis à Oyarzabal de marquer le troisième but de la Roja.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Lamine Yamal (8/10) :

    Dangereux à chaque touche de balle, il a parfois manqué de précision, mais il a régalé le public par sa capacité à se jouer des défenseurs. Il a montré une belle détermination pour ouvrir le score avant d’être remplacé en seconde période.

    Mikel Oyarzabal (9/10) :

    Il a répondu avec brio à ses détracteurs en créant le premier but, avant de démontrer son instinct de buteur avec deux finitions à bout portant. Il a failli réaliser un triplé avant d’être remplacé à la mi-temps.

    Alex Baena (7/10) :

    Il a délivré de bons centres depuis le côté gauche tout en démontrant sa capacité à jouer dans les deux sens en situation de un contre un. Il a livré une heure de jeu solide avant d’être remplacé par Williams.

  • FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSAAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Yeremy Pino (5/10) :

    Il a peiné à se montrer décisif après avoir remplacé Yamal à la mi-temps.

    Ferran Torres (4/10) :

    Il s’est souvent mis en position idéale, mais a gâché une ou deux occasions en or avant de voir son but dans le temps additionnel refusé pour hors-jeu.

    Mikel Merino (6/10) :

    Sa passe en profondeur aurait dû être convertie par Ferran, en vain.

    Nico Williams (6/10) :

    Il s’est illustré à plusieurs reprises lors de son apparition de 30 minutes.

    Fabian Ruiz (6/10) :

    Il a animé le jeu au milieu de terrain durant les 20 dernières minutes.

    Luis de la Fuente (7/10) :

    Le retour de Yamal dans le onze de départ s’est avéré précieux, et les autres ajustements opérés par rapport au match nul contre le Cap-Vert ont porté leurs fruits, Olmo se montrant bien plus à l’aise dans le rôle de numéro 10. Il a par ailleurs pu préserver ses cadres en seconde période. Un anniversaire réjouissant pour le sélectionneur de la Roja.

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