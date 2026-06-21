Après la déception d’un match nul et vierge face au Cap-Vert lors de leur entrée en lice dans le tournoi, les Espagnols ont cette fois-ci pris un excellent départ et ont concrétisé leur domination dès l’entame de la rencontre lorsque Yamal s’est glissé au second poteau pour reprendre un centre précis d’Oyarzabal.

Désireux de se racheter après une prestation décevante, l’attaquant de la Real Sociedad a doublé la mise d’une frappe à bout portant deux minutes plus tard. Il a même frôlé le hat-trick, mais son extérieur du pied a heurté la barre transversale.

Les deux hommes ont cédé leur place en seconde période, la victoire étant déjà acquise, mais la Roja a maintenu la pression et a inscrit un quatrième but juste après la reprise : Hassan Al Tambakti a détourné dans ses propres filets la volée de Marc Cucurella, repoussée par le gardien.

Des remplacements ont ensuite légèrement ralenti le rythme, sans empêcher les coéquipiers de Pedri de frôler le 5-0 : Pedro Porro a vu sa frappe repoussée, puis Ferran Torres, lancé par Mikel Merino, a tiré à côté alors qu’il était seul face au but.

L’attaquant du Barça a également vu un but dans le temps additionnel annulé pour hors-jeu par la VAR, mais ce détail n’a pas d’incidence : l’Espagne totalise quatre points après ses deux premiers matchs du groupe H.

GOAL note les joueurs espagnols à Atlanta...