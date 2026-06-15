Unai Simon (6/10) :

Ses relances ont été correctes et il n’a eu qu’un seul arrêt à effectuer pendant tout le match.

Marcos Llorente (6/10) :

Présence dynamique sur le flanc droit, même s’il a évité de justesse un carton jaune pour une intervention tardive sur Jovane Cabral.

Pau Cubarsi (6/10) :

Une soirée plutôt tranquille pour le jeune Barcelonais, le Cap-Vert ne s'étant guère montré dangereux en attaque.

Aymeric Laporte (6/10) :

Il a contraint Vozinha à une parade du bout des doigts sur une belle tête dans le temps additionnel de la première période et s'est montré précis et efficace dans son travail défensif.

Marc Cucurella (7/10) :

Nouveau latéral gauche du Real Madrid, il s’est révélé de loin l’option offensive la plus dangereuse de la Roja et a créé deux superbes occasions pour Ferran Torres, que ce dernier aurait dû convertir.