Malgré un statut de favori, l’Espagne a peiné à se créer des occasions face à la 64e nation mondiale. Pedri, loin de son meilleur niveau, n’a pas été le seul en difficulté : Ferran Torres et ses partenaires offensifs ont multiplié les déchets devant le but. Torres a ainsi manqué une opportunité en or en première période, tandis qu’Mikel Oyarzabal n’a une nouvelle fois pas convaincu en pointe.
En conséquence, Luis de la Fuente a dû lancer Lamine Yamal pour les 20 dernières minutes dans une tentative désespérée de remporter le match. Si l’adolescent barcelonais a incontestablement apporté un plus à la menace offensive de son équipe, la Roja est restée incapable de déstabiliser une brillante défense cap-verdienne.
Ci-dessous, GOAL note tous les joueurs espagnols alignés à Bergame...