Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Spain Cape Verde ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Notes des joueurs espagnols contre le Cap-Vert : privée de Lamine Yamal, la Roja s’est inclinée. Gavi et Ferran Torres ont peiné, et les champions d’Europe ont été tenus en échec par les debutants de la Coupe du monde, malgré l’entrée en fin de match de la star du FC Barcelone

Player ratings
Coupe du monde
Espagne
FEATURES
Espagne vs Cabo Verde
Cabo Verde
L. Yamal
L. de la Fuente
F. Torres

Le Cap-Vert a créé la plus grande surprise de la Coupe du monde 2026 à ce jour en tenant l'Espagne en échec 0-0 à Atalanta lundi. Les nouveaux venus du tournoi n'avaient aucune chance face aux champions d'Europe en titre, mais le gardien Vozinha, âgé de 40 ans, est immédiatement devenu une figure culte dans le monde du football en enchaînant les arrêts pour tenir La Roja à distance.

Malgré un statut de favori, l’Espagne a peiné à se créer des occasions face à la 64e nation mondiale. Pedri, loin de son meilleur niveau, n’a pas été le seul en difficulté : Ferran Torres et ses partenaires offensifs ont multiplié les déchets devant le but. Torres a ainsi manqué une opportunité en or en première période, tandis qu’Oyarzabal n’a une nouvelle fois pas convaincu en pointe.

En conséquence, Luis de la Fuente a dû lancer Lamine Yamal pour les 20 dernières minutes dans une ultime tentative de remporter la rencontre. Si le jeune Blaugrana a immédiatement apporté plus de vivacité à la menace offensive, la Roja n’a pas réussi à percer une défense cap-verdienne bien organisée.

Ci-dessous, GOAL évalue tous les joueurs espagnols alignés à Bergame...

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Unai Simon (6/10) :

    Ses relances ont été correctes et il n’a eu qu’un seul arrêt à effectuer pendant tout le match.

    Marcos Llorente (6/10) :

    Présence dynamique sur le flanc droit, même s’il a évité de justesse un carton jaune pour une intervention tardive sur Jovane Cabral.

    Pau Cubarsi (6/10) :

    Une soirée plutôt tranquille pour le jeune Barcelonais, le Cap-Vert ne s'étant montré guère dangereux en attaque.

    Aymeric Laporte (6/10) :

    Il a contraint Vozinha à une parade du bout des doigts sur une belle tête dans le temps additionnel de la première période et s'est montré précis et rigoureux dans son travail défensif.

    Marc Cucurella (7/10) :

    Nouvel arrière gauche du Real Madrid, il s’est révélé de loin l’option offensive la plus dangereuse de la Roja et a offert deux passes décisives à Ferran Torres, que ce dernier aurait dû convertir.

    • Publicité
  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Rodri (7/10) :

    Il a répondu aux attentes en imposant son autorité au milieu de terrain et en offrant la meilleure occasion de la première période, d’une merveilleuse balle lobée derrière la défense cap-verdienne, que Cucurella a prolongée de la tête vers Ferran.

    Fabian Ruiz (6/10) :

    Il a tenté de monter en puissance pour faire la différence, mais sans succès. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain semble encore un peu rouillé après sa récente blessure.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Ferran Torres (3/10) :

    Il a frappé la barre à six mètres du but, une occasion impardonnable, puis il a tenté une frappe trop molle face à Vozinha juste avant la mi-temps. Il est surprenant qu’il soit resté sur le terrain pendant 80 minutes.

    Pedri (5/10) :

    Le meneur de jeu barcelonais n’a cessé de tenter de faire la différence, mais sa performance est restée bien en deçà de ses standards habituels. Il aurait dû dominer un match comme celui-ci.

    Gavi (3/10) :

    Son entrée surprise dans le onze n’a pas convaincu : peu inspiré sur l’aile gauche, il a logiquement cédé sa place tôt dans le match.

    Mikel Oyarzabal (4/10) :

    Il a bien vu sa tête lobée repoussée par Vozinha, mais il s’est globalement montré inefficace. L’absence d’un véritable numéro 9 en Espagne reste un vrai problème.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Lamine Yamal (6/10) :

    Entré à la 71^e minute, il s’est immédiatement montré menaçant, mais son impact n’a pas suffi à éviter à l’Espagne un résultat décevant.

    Mikel Merino (6/10) :

    Entré en jeu aux côtés de Yamal, il a failli offrir la victoire à la Roja d’une belle frappe repoussée avec brio par Pico Lopes.

    Dani Olmo (6/10) :

    Entré à la place de Ferran, peu en vue, pour les 10 dernières minutes, il a immédiatement créé une belle occasion pour Merino.

    Nico Williams (x/10) :

    Comme Yamal, il est entré en jeu en fin de rencontre après sa blessure, mais n’a pas réussi à peser sur le match.

    Luis de la Fuente (3/10) :

    Le sélectionneur, vainqueur de l’Euro 2024, va être sévèrement critiqué pour cette prestation honteuse, et à juste titre. L’Espagne n’a pas joué avec l’intensité requise et, même si les blessures ont influencé ses choix, aligner Gavi dans ces circonstances était une décision pour le moins discutable. De la Fuente n’a désormais qu’à prier pour que Yamal soit en pleine forme avant le prochain match contre l’Arabie saoudite, car, comme l’a prouvé cette rencontre, l’équipe est perdue sans lui.

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Arabie saoudite crest
Arabie saoudite
KSA
Coupe du monde
Uruguay crest
Uruguay
URU
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV