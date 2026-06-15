Notes des joueurs espagnols contre le Cap-Vert : privée de Lamine Yamal, la Roja s’est inclinée. Gavi et Ferran Torres ont peiné, et les champions d’Europe ont été tenus en échec par les debutants de la Coupe du monde, malgré l’entrée en fin de match de la star du FC Barcelone

Malgré un statut de favori, l’Espagne a peiné à se créer des occasions face à la 64e nation mondiale. Pedri, loin de son meilleur niveau, n’a pas été le seul en difficulté : Ferran Torres et ses partenaires offensifs ont multiplié les déchets devant le but. Torres a ainsi manqué une opportunité en or en première période, tandis qu’Oyarzabal n’a une nouvelle fois pas convaincu en pointe.
En conséquence, Luis de la Fuente a dû lancer Lamine Yamal pour les 20 dernières minutes dans une ultime tentative de remporter la rencontre. Si le jeune Blaugrana a immédiatement apporté plus de vivacité à la menace offensive, la Roja n’a pas réussi à percer une défense cap-verdienne bien organisée.
Ci-dessous, GOAL évalue tous les joueurs espagnols alignés à Bergame...