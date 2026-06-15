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Spain player ratings Cape Verde GFXGOAL
Mark Doyle

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Notes des joueurs espagnols contre le Cap-Vert : privée de Lamine Yamal, La Roja s’est inclinée. Gavi et Ferran Torres ont peiné à peser, et les champions d’Europe ont été tenus en échec par les débutsants de la Coupe du monde, malgré l’entrée en fin de match de la star du FC Barcelone

Player ratings
Coupe du monde
Espagne
FEATURES
Espagne vs Cabo Verde
Cabo Verde
L. Yamal
L. de la Fuente
F. Torres

Le Cap-Vert a créé la plus grande surprise de la Coupe du monde 2026 à ce jour en tenant l'Espagne en échec 0-0 à Atalanta lundi. Les nouveaux venus du tournoi n'avaient aucune chance face aux champions d'Europe en titre, mais le gardien Vozinha, âgé de 40 ans, est immédiatement devenu une figure culte dans le monde du football en enchaînant les arrêts pour tenir La Roja à distance.

Malgré un statut de favori, l’Espagne a peiné à se créer des occasions face à la 64e nation mondiale. Pedri, visiblement en manque de rythme, n’a pas été le seul responsable : Ferran Torres et ses partenaires offensifs ont eux aussi manqué de précision. Torres a ainsi gaspillé une opportunité en or en première période, tandis qu’Oyarzabal n’a une nouvelle fois pas convaincu en pointe.

En conséquence, le sélectionneur Luis de la Fuente a dû lancer Lamine Yamal pour les 20 dernières minutes dans une ultime tentative de remporter le match. Si l’adolescent barcelonais a incontestablement apporté un plus à la menace offensive de son équipe, la Roja est restée incapable de déstabiliser une brillante défense cap-verdiène.

Ci-dessous, GOAL évalue tous les joueurs espagnols présents à Atalanta...

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Unai Simon (6/10) :

    Ses relances ont été correctes et il n’a eu qu’un seul arrêt à effectuer pendant tout le match.

    Marcos Llorente (6/10) :

    Présent sur le flanc droit, il a toutefois évité de justesse un carton jaune pour une intervention tardive sur Jovane Cabral.

    Pau Cubarsi (6/10) :

    Soirée tranquille pour le jeune Barcelonais, le Cap-Vert ne s’étant jamais montré réellement dangereux.

    Aymeric Laporte (6/10) :

    Il a contraint Vozinha à une parade du bout des doigts sur une belle tête dans le temps additionnel de la première période et s'est montré précis et rigoureux dans son travail défensif.

    Marc Cucurella (7/10) :

    Nouveau latéral gauche du Real Madrid, il s’est révélé de loin l’option offensive la plus dangereuse de la Roja et a créé deux superbes occasions pour Ferran Torres, que ce dernier aurait dû convertir.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Rodri (7/10) :

    Il a répondu aux attentes en imposant son autorité au milieu de terrain et en offrant la meilleure occasion de la première période, d’une merveilleuse balle lobée derrière la défense cap-verdienne, que Cucurella a prolongée de la tête vers Ferran.

    Fabian Ruiz (6/10) :

    Il a tenté de monter et de percer le rideau défensif adverse, mais sans succès. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain semble encore un peu rouillé après sa récente blessure.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Ferran Torres (3/10) :

    Il a frappé la barre à six mètres du but, une occasion impardonnable, et s’est aussi signalé par une frappe trop faible face à Vozinha juste avant la mi-temps. Il est surprenant qu’il soit resté sur la pelouse pendant 80 minutes.

    Pedri (5/10) :

    Le meneur de jeu barcelonais n’a cessé de tenter de faire la différence, mais sa performance est restée en deçà de ses standards habituels. Il aurait dû dominer un match comme celui-ci.

    Gavi (3/10) :

    Son entrée surprise dans le onze n’a pas convaincu : aucune créativité sur le côté gauche et un remplacement précoce devenu indispensable.

    Mikel Oyarzabal (4/10) :

    Il a bien vu sa tête lobée repoussée par Vozinha, mais il s’est globalement montré inefficace. L’absence d’un véritable numéro 9 en Espagne pose toujours problème.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Lamine Yamal (6/10) :

    Remplaçant, il est entré à la 71^e minute et s’est immédiatement montré menaçant, sans toutefois pouvoir éviter à l’Espagne un résultat décevant.

    Mikel Merino (6/10) :

    Entré en jeu aux côtés de Yamal, il a failli offrir la victoire d’une belle frappe repoussée par Pico Lopes.

    Dani Olmo (6/10) :

    Entré à la place de Ferran, peu en vue, pour les 10 dernières minutes, il a immédiatement créé une belle occasion pour Merino.

    Nico Williams (x/10) :

    Comme Yamal, il est entré en jeu dans les dernières minutes après sa blessure, sans toutefois réussir à changer la donne.

    Luis de la Fuente (3/10) :

    Le sélectionneur, vainqueur de l’Euro 2024, va être sévèrement critiqué pour cette prestation honteuse, et à juste titre. L’Espagne n’a pas joué avec l’intensité requise et, même si les blessures ont influencé ses choix, aligner Gavi était une décision absurde dans ces circonstances. De la Fuente doit désormais prier pour que Yamal soit en pleine forme afin de débuter le prochain match contre l’Arabie saoudite, car, comme l’a prouvé cette rencontre, l’équipe est perdue sans lui.

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