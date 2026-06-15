Malgré un statut de favori, l’Espagne a peiné à se créer des occasions face à la 64e nation mondiale. Pedri, visiblement en manque de rythme, n’a pas été le seul responsable : Ferran Torres et ses partenaires offensifs ont eux aussi manqué de précision. Torres a ainsi gaspillé une opportunité en or en première période, tandis qu’Oyarzabal n’a une nouvelle fois pas convaincu en pointe.
En conséquence, le sélectionneur Luis de la Fuente a dû lancer Lamine Yamal pour les 20 dernières minutes dans une ultime tentative de remporter le match. Si l’adolescent barcelonais a incontestablement apporté un plus à la menace offensive de son équipe, la Roja est restée incapable de déstabiliser une brillante défense cap-verdiène.
Ci-dessous, GOAL évalue tous les joueurs espagnols présents à Atalanta...