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Scotland GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Notes des joueurs écossais face au Maroc : c'est le Brésil ou rien ! Scott McTominay et John McGinn ont brillé par leur absence, et cette défaite cuisante met les espoirs de qualification pour la Coupe du monde en suspens

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Écosse vs Maroc

L'Écosse a subi une défaite 1-0 potentiellement préjudiciable face au Maroc lors de son deuxième match de la Coupe du monde 2026 à Boston. Elle devra donc obtenir un résultat positif lors de son dernier match du groupe C contre le Brésil pour conserver une chance de se qualifier pour les 32es de finale. L'équipe de Steve Clarke a encaissé un but dès la deuxième minute et, en réalité, elle ne s'en est jamais remise.

La « Tartan Army » est restée bouche bée après seulement 70 secondes de jeu, lorsqu’Ismael Saibari, lancé en profondeur, a décoché une frappe imparable dans la lucarne depuis l’angle. L’Écosse n’a guère réagi, ne parvenant pas à cadrer un seul tir de tout le match, tandis que le Maroc aurait dû doubler son avance en première mi-temps par l’intermédiaire de Bilal El Khannouss, mais celui-ci a tiré bien au-dessus.

En début de seconde période, John McGinn réclame un penalty après avoir été bousculé dans la surface, mais l’arbitre et la VAR confirment qu’il n’y a rien. Dans la foulée, le Maroc repart à l’assaut : la frappe de Saibari touche la barre, puis Angus Gunn repousse un corner dangereux.

Les Écossais, incapables de trouver la faille, se sont contentés d’une tentative lointaine de Ryan Christie, largement au-dessus de la cible, peu après l’heure de jeu. En fin de rencontre, un second appel au penalty, après la chute de Scott McTominay dans la surface, a également été rejeté.

Ce revers oblige les Écossais à aller chercher au moins un point lors de leur dernier match de groupe, un rendez-vous périlleux face au Brésil.

GOAL note les joueurs écossais de Boston...

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Gardien de but et défense

    Angus Gunn (6/10) :

    Le gardien a réalisé plusieurs arrêts décisifs et ne peut être blâmé sur le but encaissé.

    Jack Hendry (6/10) :

    Intervention décisive pour détourner le tir de Saibari sur la barre transversale. L'un des meilleurs joueurs de son équipe.

    Grant Hanley (5/10) :

    Ses passes étaient correctes, mais on sentait parfois qu’il avait bien ses 34 ans.

    Kieran Tierney (5/10) :

    Solide dans les duels défensifs, il a toutefois dû céder sa place sur blessure en seconde période.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Milieu de terrain

    Nathan Patterson (5/10) :

    Il n’a pas réussi à se montrer décisif en attaque.

    Ryan Christie (4/10) :

    Il a peiné dans les duels au milieu de terrain et a tiré au-dessus lors de la seule véritable occasion de l’Écosse.

    Lewis Ferguson (6/10) :

    Souvent dominé par le brillant Ayyoub Bouaddi, il s’est au moins montré très actif, même si cela n’a servi à rien.

    John McGinn (4/10) :

    Les observateurs attendaient davantage de l’homme d’Aston Villa, lequel a manqué de précision dans ses passes et a souvent cédé dans les duels.

    Andy Robertson (5/10) :

    Aligné comme arrière latéral, il s’est peu projeté vers l’avant et a souffert face au redoutable Achraf Hakimi.

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Attaque

    Scott McTominay (5/10) :

    Il a manqué de précision dans ses passes et s'est quelque peu perdu entre le milieu de terrain et l'attaque, même s'il s'est montré aussi énergique que d'habitude.

    Che Adams (4/10) :

    Limité à des miettes, il n’a touché le ballon que onze fois avant d’être remplacé.

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Ben Gannon-Doak (5/10) :

    Il a affiché des signes encourageants, mais a manqué de sang-froid dans les zones offensives.

    Kenny McLean (5/10) :

    Il s'est bien battu, mais aurait dû faire preuve d'un peu plus de finesse balle au pied.

    Lyndon Dykes (4/10) :

    N’a pratiquement pas touché le ballon après son entrée en jeu.

    Anthony Ralston (non noté) :

    Il est entré en fin de match au poste d’arrière droit.

    Ross Stewart (N/A) :

    Il n’a pas eu le temps de peser sur le match en attaque.

    Steve Clarke (4/10) :

    Une prestation décevante dans un match qu’il aurait probablement envisagé comme un potentiel match nul, mais, dans les faits, son équipe n’a pas été au rendez-vous. Elle devra absolument se ressaisir pour obtenir un résultat face au Brésil.

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