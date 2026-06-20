La « Tartan Army » est restée bouche bée après seulement 70 secondes de jeu, lorsqu’Ismael Saibari, lancé en profondeur, a décoché une frappe imparable dans la lucarne depuis l’angle. L’Écosse n’a guère réagi, ne parvenant pas à cadrer un seul tir de tout le match, tandis que le Maroc aurait dû doubler son avance en première mi-temps par l’intermédiaire de Bilal El Khannouss, mais celui-ci a tiré bien au-dessus.

En début de seconde période, John McGinn réclame un penalty après avoir été bousculé dans la surface, mais l’arbitre et la VAR confirment qu’il n’y a rien. Dans la foulée, le Maroc repart à l’assaut : la frappe de Saibari touche la barre, puis Angus Gunn repousse un corner dangereux.

Les Écossais, incapables de trouver la faille, se sont contentés d’une tentative lointaine de Ryan Christie, largement au-dessus de la cible, peu après l’heure de jeu. En fin de rencontre, un second appel au penalty, après la chute de Scott McTominay dans la surface, a également été rejeté.

Ce revers oblige les Écossais à aller chercher au moins un point lors de leur dernier match de groupe, un rendez-vous périlleux face au Brésil.

GOAL note les joueurs écossais de Boston...