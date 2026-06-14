Les pauses hydratation sont désormais une constante des Coupes du monde, mais sous l’humidité étouffante de l’été nord-américain, elles prennent une importance cruciale. Elles sont bien sûr vitales pour les joueurs, mais offrent aussi un moment stratégique de recentrage. L’Écosse en avait désespérément besoin.

Haïti, de retour en Coupe du monde depuis 1974, a commencé fort, lançant des contres-attaques rapides durant les 25 premières minutes et projetant cinq ou six joueurs vers l’avant à chaque offensive. L’Écosse détenait davantage le ballon, mais se retrouvait souvent sous pression. Les Grenadiers trouvaient des espaces et opéraient des percées dangereuses dans la surface, sans toutefois concrétiser cette domination initiale.

La mi-temps a alors permis à l’Écosse de se réajuster, sous l’œil avisé de son sélectionneur Steve Clarke, et la chance a fini par sourire aux Britanniques dès la 47^e minute.

En contre-attaque, Che Adams a contrôlé une longue passe juste à l’entrée de la surface avant de servir Ben Gannon-Doak. Adams a aussitôt récupéré le ballon et a frappé vers Johny Placide. Le gardien haïtien a repoussé, mais le rebond est revenu directement dans les pieds de John McGinn, qui a lobé Placide pour inscrire l’unique but de la rencontre.

L’Écosse a frappé la première, mais Haïti a refusé d’abdiquer. Les hommes de Sébastien Migné ont continué à pousser, trouvant régulièrement des espaces sur les ailes, mais il leur a manqué la dernière passe décisive pour vraiment mettre Angus Gunn à l’épreuve. Leur meilleure occasion est survenue à la 84e minute, lorsque la tête de Frantzdy Pierrot sur un corner est passée tout près du poteau gauche. Ils peuvent également estimer que Kenny McLean a échappé à un carton rouge pour un tacle les crampons en avant dans le temps additionnel.

Malmenés, les Écossais ont toutefois préservé leur avantage et quitté le Boston Stadium avec trois points précieux, avant d’affronter le Brésil puis le Maroc lors de leurs deux prochaines sorties dans le groupe.

GOAL note les joueurs écossais à Boston...