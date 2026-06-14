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Notes des joueurs écossais contre Haïti : John McGinn s'illustre alors que la « Tartan Army » surmonte une frayeur pour marquer son retour en Coupe du monde après 28 ans d'absence par une victoire cruciale

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FEATURES
Haïti vs Écosse
Haïti
Écosse
Coupe du monde
S. McTominay
J. McGinn

L'Écosse a attendu 28 ans pour cela. Haïti a attendu cinq décennies. Dans un match opposant deux équipes désireuses de marquer leur retour en Coupe du monde, John McGinn a offert le moment décisif, transformant un rebond chanceux en but unique, permettant ainsi à la « Tartan Army » de repartir du Boston Stadium avec les trois points. Il s'agit de la première victoire de l'Écosse dans cette compétition depuis l'Italie 90.

Les pauses hydratation sont désormais une constante des Coupes du monde, mais sous l’humidité étouffante de l’été nord-américain, elles prennent une importance cruciale. Elles sont bien sûr vitales pour les joueurs, mais offrent aussi un moment stratégique de recentrage. L’Écosse en avait désespérément besoin.

Haïti, de retour en Coupe du monde depuis 1974, a commencé fort, lançant des contres-attaques rapides durant les 25 premières minutes et projetant cinq ou six joueurs vers l’avant à chaque offensive. L’Écosse détenait davantage le ballon, mais se retrouvait souvent sous pression. Les Grenadiers trouvaient des espaces et opéraient des percées dangereuses dans la surface, sans toutefois concrétiser cette domination initiale.

La mi-temps a alors permis à l’Écosse de se réajuster, sous l’œil avisé de son sélectionneur Steve Clarke, et la chance a fini par sourire aux Britanniques dès la 47^e minute.

En contre-attaque, Che Adams a contrôlé une longue passe juste à l’entrée de la surface avant de servir Ben Gannon-Doak. Adams a aussitôt récupéré le ballon et a frappé vers Johny Placide. Le gardien haïtien a repoussé, mais le rebond est revenu directement dans les pieds de John McGinn, qui a lobé Placide pour inscrire l’unique but de la rencontre.

L’Écosse a frappé la première, mais Haïti a refusé d’abdiquer. Les hommes de Sébastien Migné ont continué à pousser, trouvant régulièrement des espaces sur les ailes, mais il leur a manqué la dernière passe décisive pour vraiment mettre Angus Gunn à l’épreuve. Leur meilleure occasion est survenue à la 84e minute, lorsque la tête de Frantzdy Pierrot sur un corner est passée tout près du poteau gauche. Ils peuvent également estimer que Kenny McLean a échappé à un carton rouge pour un tacle les crampons en avant dans le temps additionnel.

Malmenés, les Écossais ont toutefois préservé leur avantage et quitté le Boston Stadium avec trois points précieux, avant d’affronter le Brésil puis le Maroc lors de leurs deux prochaines sorties dans le groupe.

GOAL note les joueurs écossais à Boston...

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Angus Gunn (6/10) :
    Peu sollicité, il s'est montré précis dans ses relances lorsque l'Écosse cherchait à construire le jeu depuis l'arrière.

    Aaron Hickey (7/10) :
    Mis en difficulté par la vitesse des Haïtiens sur les ailes, il a été épargné par le manque de tranchant des Grenadiers. Il a toutefois réalisé plusieurs interventions décisives en fin de match et s’est montré peu menaçant offensivement.

    Grant Hanley (6/10) :
    Le vétéran d’Hibernian a mené l’arrière-garde écossaise avec neuf interventions défensives et s’est montré solide tout au long de la rencontre, offrant à Clarke une présence fiable.

    Jack Hendry (6/10) :
    Discret mais efficace, il a contenu l’attaquant de Sunderland Wilson Isidor et a assuré l’essentiel.

    Andrew Robertson (6/10) :
    Comme Hickey, l’ancien latéral de Liverpool, bientôt à Tottenham, a parfois souffert face à la vitesse haïtienne, mais, à l’image de son homologue, il s’est montré décisif dans les moments clés en fin de match.

    • Publicité
  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Ben Gannon-Doak (7/10) :
    Il a fourni un effort constant, même si ses interventions ont manqué de justesse dans le dernier tiers. L’Écosse espère davantage de lui offensivement, mais son impact défensif et sa participation à la construction du but se sont avérés décisifs.

    Scott McTominay (6/10) :
    Son ascension à Naples a parfois été perçue à travers le prisme de ses performances irrégulières à Manchester United, mais sur la scène de la Coupe du monde, sa qualité s’est manifestée dès le début. Il a sillonné le terrain en première mi-temps et semblait être la plus grande menace écossaise, manquant de chance de ne pas marquer pendant cette période. Il s’est éteint après la pause, mais ses 45 premières minutes ont tout de même permis à l’Écosse de dominer et de se montrer dangereuse.

    Lewis Ferguson (7/10) :
    Peu d’erreurs et un travail défensif solide au milieu de terrain, même s’il a parfois peiné à contenir les contres haïtiens. Une performance posée et utile dans un match engagé.

    John McGinn (8/10) :
    On comprend pourquoi on le surnomme « Super John McGinn ». Certes, la chance a joué dans la manière dont le ballon lui est parvenu, mais sa finition était tout sauf accidentelle : il a calmement lobé Placide pour inscrire le but décisif.

  • FBL-WC-2026-MATCH05-HAI-SCOAFP

    Attaque

    Lawrence Shankland (7/10) :
    Peu en vue ballon au pied et peu menaçant devant le but, il a néanmoins fourni un travail défensif incessant. Son pressing intense a contribué à déstabiliser une sélection haïtienne prompt à se projeter vers l’avant.

    Che Adams (5/10) :
    Largement discret, il a toutefois réussi une action décisive sur le plan offensif, concluant l’action qui a mené au but écossais. Une performance globale modeste, mais un impact réel au moment clé.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Nathan Patterson (6/10) :

    Il est entré en jeu après le carton jaune reçu par Hickey et s’est montré globalement efficace, sans toutefois briller.

    Ryan Christie (6/10) :

    Entré en jeu pour aider à marquer un but supplémentaire, il n’a pas réussi à faire la différence.

    Lyndon Dykes (5/10) :

    Il s’est contenté de courir sans peser sur le jeu adverse.

    Findlay Curtis (non noté) :

    Pas assez de temps pour peser sur le match

    Kenny McLean (N/A) :

    Il a eu de la chance de s'en tirer avec un simple carton jaune, son temps de jeu ayant été très limité.

    Steve Clarke (7/10) :

    Le spectacle n’était pas ragoutant, mais il faut créditer Clarke d’avoir maintenu son équipe sereine durant toute la rencontre. Les siens ont plié sans rompre. Ils ont certes profité de quelques coups de pouce du destin, mais cela fait partie de la Coupe du monde. Reste à savoir s’ils pourront maintenir ce cap face à un calendrier redoutable.

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