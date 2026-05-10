Madrid a peiné à imposer son jeu en début de rencontre. Malgré quelques opportunités pour les Madrilènes, le Barça a dominé une grande partie de la rencontre. L’ouverture du score des locaux était donc logique. Antonio Rüdiger commet une faute sur Ferran Torres à l’entrée de la surface, et Marcus Rashford se charge du coup franc, qu’il enroule parfaitement dans la lucarne. La situation empire peu après : Dani Olmo sert Torres, qui double la mise d’une frappe puissante et porte le score à 2-0 en moins de vingt minutes.

Sinon, la rencontre s’est jouée par à-coups : Madrid s’est créé plusieurs occasions et a souvent menacé en contre, mais sans véritable efficacité. Les Madrilènes ont passé de longues périodes à courir après le ballon, dominés au milieu par le duo Pedri-Gavi, tandis que les Blaugrana étouffaient Vinicius.

En seconde période, Bellingham a bien réduit le score d’une frappe puissante, mais l’arbitre assistant a immédiatement signalé un hors-jeu. Joan Garcia n’a pas eu un seul arrêt à effectuer. Les visiteurs ont certes montré un semblant de révolte après une semaine mouvementée, mais leur réaction est restée trop timide. Pour couronner le tout, ils ont dû subir l’humiliation de voir leur plus grand rival décrocher le titre sous leurs yeux.

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Camp Nou...