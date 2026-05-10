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Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty
Thomas Hindle

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Notes des joueurs du Real Madrid face au FC Barcelone : un Vinicius Jr. peu inspiré n’a pas réussi à relancer la course au titre, et les Merengues, en pleine crise, ont laissé filer le titre de La Liga de justesse lors du Clásico

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FC Barcelone vs Real Madrid

Vinicius Jr. était aux abonnés absents et le Real Madrid a livré une prestation pleine d’énergie mais inefficace face à Barcelone, s’inclinant 2-0 et voyant ainsi ses rivaux brandir le trophée du championnat. Les Blancos ont été dominés tout au long de la rencontre et n’ont jamais réussi à remonter au score après avoir concédé un but dès le début d’un match qui a plus ou moins résumé l’énorme fossé de qualité entre les deux équipes.

Madrid a peiné à imposer son jeu en début de rencontre. Malgré quelques opportunités pour les Madrilènes, le Barça a dominé une grande partie de la rencontre. L’ouverture du score des locaux était donc logique. Antonio Rüdiger commet une faute sur Ferran Torres à l’entrée de la surface, et Marcus Rashford se charge du coup franc, qu’il enroule parfaitement dans la lucarne. La situation empire peu après : Dani Olmo sert Torres, qui double la mise d’une frappe puissante et porte le score à 2-0 en moins de vingt minutes.

Sinon, la rencontre s’est jouée par à-coups : Madrid s’est créé plusieurs occasions et a souvent menacé en contre, mais sans véritable efficacité. Les Madrilènes ont passé de longues périodes à courir après le ballon, dominés au milieu par le duo Pedri-Gavi, tandis que les Blaugrana étouffaient Vinicius.

En seconde période, Bellingham a bien réduit le score d’une frappe puissante, mais l’arbitre assistant a immédiatement signalé un hors-jeu. Joan Garcia n’a pas eu un seul arrêt à effectuer. Les visiteurs ont certes montré un semblant de révolte après une semaine mouvementée, mais leur réaction est restée trop timide. Pour couronner le tout, ils ont dû subir l’humiliation de voir leur plus grand rival décrocher le titre sous leurs yeux.

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Camp Nou...

  • Trent Alexander ArnoldGetty

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (6/10) :

    Impuissant sur le coup franc de Rashford, puis sur le but de Torres, il a tout de même réalisé quelques arrêts de qualité, même si certaines de ses relances ont manqué de précision.

    Trent Alexander-Arnold (6/10) :

    Plutôt efficace dans ses duels, mais parfois pris de court sur les longs ballons. Il a toutefois délivré quelques passes intéressantes.

    Raúl Asencio (5/10) :

    Perturbé par Fermin sur le deuxième but du Barça, il a parfois semblé en difficulté dans les duels défensifs.

    Antonio Rüdiger (6/10) :

    Peu sollicité, il s'est contenté de quelques dégagements.

    Fran García (7/10) :

    A livré un duel spectaculaire avec Rashford. A connu ses moments de gloire. Bien meilleur après le départ de l'Anglais.

    • Publicité
  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2026Getty

    Milieu de terrain

    Aurélien Tchouameni (6/10) :

    Une prestation solide malgré une semaine agitée par les polémiques. Il n'a toutefois pas réussi à suivre le rythme imposé par le milieu de terrain du Barça.

    Eduardo Camavinga (5/10) :

    Il a multiplié les tacles et n'a jamais cessé de courir, mais n'a pas apporté grand-chose en phase offensive.

    Brahim Díaz (4/10) :

    Il a multiplié les courses décidées, mais ses choix ont souvent été discutables.

    Jude Bellingham (7/10) :

    A réalisé plusieurs percées intelligentes vers l’avant et a marqué un but, finalement refusé pour hors-jeu. Le seul joueur à s’être véritablement distingué.

  • Vinicius JrGetty

    Attaque

    Gonzalo García (5/10) :

    Peu impliqué dans le jeu. Son travail défensif, solide, ne peut toutefois lui être reproché : il s’est battu pour récupérer de nombreuses balles perdues.

    Vinicius Jr (5/10) :

    Très discret par rapport à ses standards habituels. Il a beaucoup couru mais n'a jamais eu d'occasion franche de marquer.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Thiago Pitarch (5/10) :

    Il a couru après des ombres pendant vingt minutes.

    César Palacios (N/A) :

    Pas suffisamment de temps pour peser sur le match.

    Franco Mastantuono (N/A) :

    Entré en fin de match, il n’a pas eu le temps de peser sur la rencontre.

    Álvaro Arbeloa (4/10) :

    Une façon bien triste de voir le titre s'envoler définitivement. Madrid s'est battu mais a été surclassé. Place à la saison prochaine – même s'il ne sera probablement plus sur le banc.

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