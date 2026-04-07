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Mbappe Vinicius Carreras Real Madrid GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Notes des joueurs du Real Madrid face au Bayern Munich : Vinicius Jr déçoit tandis qu'Álvaro Carreras vit un véritable cauchemar, les choix tactiques audacieux d'Álvaro Arbeloa tombant à plat lors de cette défaite en Ligue des champions

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Real Madrid
Kylian Mbappé
Vinicius Junior
A. Carreras
Ligue des Champions
FEATURES
Real Madrid vs Bayern Munich

Le Real Madrid a dû regretter ses occasions manquées, même s'il a été dominé par le Bayern Munich, s'inclinant de justesse 2-1 lors du match aller de son quart de finale de Ligue des champions. Vinicius Jr a manqué de nombreuses occasions, mais après que Kylian Mbappé a réduit l'écart, Madrid aura certainement encore le sentiment d'avoir une chance de se qualifier pour les demi-finales.

La stratégie des Blancos, consistant à rester en retrait pour frapper le Bayern en contre-attaque, était évidente dès le début, mais cela les a exposés à des vagues successives de pression bavarienne. Dayot Upamecano aurait dû marquer dès le début du match sur un centre en retrait d’Harry Kane, mais le défenseur central a manqué son tir à bout portant. 

Madrid a tout de même eu quelques occasions en contre, et Vinicius ainsi que Mbappé ont contraint Manuel Neuer à réaliser de beaux arrêts à mesure que la mi-temps approchait. C'est toutefois le Bayern qui a ouvert le score, lorsque Kane a servi Serge Gnabry, qui a à son tour glissé le ballon à Luis Diaz derrière la défense pour un but facile juste avant la mi-temps.

Ils ont doublé leur avance juste après la pause, cette fois grâce à Michael Olise – excellent tout au long de la soirée – qui a servi Kane, lequel a marqué d'une frappe à 25 mètres. 

Madrid a commencé à se réveiller peu après, Vinicius et Mbappé se ruant vers l'avant à plusieurs reprises tandis que le remplaçant Jude Bellingham s'élançait depuis l'arrière. Leur but, lorsqu'il est arrivé, était mérité. Alexander-Arnold a adressé un centre en angle à Mbappé, qui a poussé le ballon au fond des filets. À partir de là, Vinicius et Mbappé auraient pu marquer chacun deux autres buts, tandis que Diaz et Olise ont tous deux manqué leur occasion pour le Bayern. Au final, le score de 2-1 semblait, d'une certaine manière, épuisant mais juste. 

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Bernabeu...

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Andriy Lunin (5/10) :

    Il n'a pas pu faire grand-chose sur ces deux buts, même s'il a touché le ballon du bout des doigts sur le deuxième. Il a toutefois réalisé quelques arrêts de qualité. 

    Trent Alexander-Arnold (6/10) :

    Une prestation typique, en vérité. Il s'est fait battre par Diaz sur le premier but du Bayern, mais s'est rattrapé avec une superbe passe décisive. 

    Antonio Rüdiger (6/10) :

    N'avait pas grand-chose à faire lorsque Kane descendait en profondeur. Il a toutefois bien géré le ballon. 

    Dean Huijsen (4/10) :

    Il a effectué une seule percée en première mi-temps, mais a ensuite connu des difficultés. Il n'a pas su contrer Olise avant d'être remplacé à l'heure de jeu. 

    Alvaro Carreras (3/10) :

    Une soirée cauchemardesque. N'a pas réussi à s'approcher d'Olise et a perdu le ballon juste avant le deuxième but.

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  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

    Milieu de terrain

    Federico Valverde (6/10) :

    Une performance plutôt mitigée. Il n'a pas beaucoup couvert Alexander-Arnold et aurait pu être un peu plus précis dans ses passes. Ce n'était pas sa meilleure soirée. 

    Thiago Pitarch (5/10) :

    Un peu dépassé par l'événement et, par conséquent, submergé. 

    Aurelien Tchouameni (5/10) :

    A reçu un carton jaune qui le rendra indisponible pour le match retour. Le match était bien trop ouvert pour lui. 

    Arda Güler (7/10) :

    Discret mais efficace. Prêt à en découdre, bon dans ses tacles, et a créé quatre occasions. 

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Attaque

    Kylian Mbappé (8/10) :

    Il a inscrit le seul but de Madrid ce soir et s'est montré constamment dangereux lors des contre-attaques des locaux. 

    Vinicius Jr (7/10) :

    Redoutable en contre-attaque, mais un peu irrégulier dans ses tirs. A pris une décision surprenante en tentant de contourner le gardien alors qu'il aurait pu facilement porter le score à 2-0.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Jude Bellingham (7/10) :

    A apporté dynamisme et présence physique depuis le milieu de terrain central. Une apparition impressionnante. 

    Eder Militao (6/10) :

    Il a failli marquer deux buts – d'une manière ou d'une autre – mais s'est montré un peu laxiste en défense. 

    Brahim Diaz (5/10) :

    Peu impliqué pendant 20 minutes sans relief. 

    Alvaro Arbeloa (5/10) :

    Il a choisi de titulariser le jeune Thiago, ce qui s'est avéré être une erreur vu la puissance dont Bellingham a fait preuve en sortant du banc. Sinon, il s'est appuyé sur ses stars et se contentera sans doute du résultat, même si les Blancos auront besoin d'une belle performance à l'extérieur. Ce n'est pas encore fini. 

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