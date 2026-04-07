Notes des joueurs du Real Madrid face au Bayern Munich : Vinicius Jr déçoit tandis qu'Álvaro Carreras vit un véritable cauchemar, les choix tactiques audacieux d'Álvaro Arbeloa tombant à plat lors de cette défaite en Ligue des champions

La stratégie des Blancos, consistant à rester en retrait pour frapper le Bayern en contre-attaque, était évidente dès le début, mais cela les a exposés à des vagues successives de pression bavarienne. Dayot Upamecano aurait dû marquer dès le début du match sur un centre en retrait d’Harry Kane, mais le défenseur central a manqué son tir à bout portant.

Madrid a tout de même eu quelques occasions en contre, et Vinicius ainsi que Mbappé ont contraint Manuel Neuer à réaliser de beaux arrêts à mesure que la mi-temps approchait. C'est toutefois le Bayern qui a ouvert le score, lorsque Kane a servi Serge Gnabry, qui a à son tour glissé le ballon à Luis Diaz derrière la défense pour un but facile juste avant la mi-temps.

Ils ont doublé leur avance juste après la pause, cette fois grâce à Michael Olise – excellent tout au long de la soirée – qui a servi Kane, lequel a marqué d'une frappe à 25 mètres.

Madrid a commencé à se réveiller peu après, Vinicius et Mbappé se ruant vers l'avant à plusieurs reprises tandis que le remplaçant Jude Bellingham s'élançait depuis l'arrière. Leur but, lorsqu'il est arrivé, était mérité. Alexander-Arnold a adressé un centre en angle à Mbappé, qui a poussé le ballon au fond des filets. À partir de là, Vinicius et Mbappé auraient pu marquer chacun deux autres buts, tandis que Diaz et Olise ont tous deux manqué leur occasion pour le Bayern. Au final, le score de 2-1 semblait, d'une certaine manière, épuisant mais juste.

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Bernabeu...