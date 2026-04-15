Notes des joueurs du Real Madrid face au Bayern Munich : Eduardo Camavinga, mais qu’avez-vous fait ? Un carton rouge stupide a anéanti les espoirs des Blancos en Ligue des champions lors d’une défaite chaotique au match retour

Le scénario aurait pu être différent. Madrid a démarré idéalement, même si la chance a joué. Moins d’une minute après le coup d’envoi, Manuel Neuer a offert une passe décisive à Arda Güler, qui a ouvert le score dans le but vide depuis 30 mètres. Le Bayern a réagi : sur un centre tendu de Joshua Kimmich, le ballon a frôlé la barre transversale. Alex Pavlovic, auteur d’un léger coup de coude sur Andriy Lunin, a coupé au premier poteau pour égaliser de la tête.

Les Madrilènes ont alors fait parler leur expérience en C1 : à la 30^e, Güler a expédié un coup franc dans la lucarne malgré la main tendue de Neuer. Le match s’est emballé. Le Bayern a réclamé en vain deux penalties, avant que Harry Kane, muet jusqu’alors, ne réduise le score d’une frappe à bout portant.

Kylian Mbappé a alors remis les deux matches à égalité en concluant un contre-attaque classique, et la seconde période a davantage ressemblé à la rencontre attendue : le Real s’est retranché et a frappé en contres, tandis que les occasions franches se faisaient rares. Les deux gardiens ont été sollicités sans toutefois être battus.

Un moment d’irresponsabilité va alors changer la donne. Camavinga, déjà averti, a gagné du temps sur un coup franc à la 80e minute ; l’arbitre n’a pas hésité à sortir un deuxième jaune. Le Bayern a alors pu jouer plus haut. Diaz a porté l’estocade en coupant vers l’intérieur avant d’expédier une frappe en angle dans le coin opposé. Michael Olise a ajouté un troisième but tardif, et Madrid, puni par son manque de discipline, se dirige désormais vers une saison sans aucun trophée.

GOAL note les joueurs du Real Madrid à l'Allianz Arena...