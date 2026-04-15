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Thomas Hindle

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Notes des joueurs du Real Madrid face au Bayern Munich : Eduardo Camavinga, mais qu’avez-vous fait ? Un carton rouge stupide a anéanti les espoirs des Blancos en Ligue des champions lors d’une défaite chaotique au match retour

Player ratings
Real Madrid
FEATURES
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
E. Camavinga
A. Guler
Kylian Mbappé

Une erreur de jugement d'Eduardo Camavinga a anéanti les espoirs de remontada du Real Madrid, défait 6-4 au total par le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions. Le Français a reçu un carton rouge en fin de match, bouleversant une rencontre très serrée. Le Bayern en a profité pour marquer deux buts tardifs et s'imposer 4-3, tandis que les « Blancos » rentraient chez eux le cœur lourd après un match chaotique.

Le scénario aurait pu être différent. Madrid a démarré idéalement, même si la chance a joué. Moins d’une minute après le coup d’envoi, Manuel Neuer a offert une passe décisive à Arda Güler, qui a ouvert le score dans le but vide depuis 30 mètres. Le Bayern a réagi : sur un centre tendu de Joshua Kimmich, le ballon a frôlé la barre transversale. Alex Pavlovic, auteur d’un léger coup de coude sur Andriy Lunin, a coupé au premier poteau pour égaliser de la tête.

Les Madrilènes ont alors fait parler leur expérience en C1 : à la 30^e, Güler a expédié un coup franc dans la lucarne malgré la main tendue de Neuer. Le match s’est emballé. Le Bayern a réclamé en vain deux penalties, avant que Harry Kane, muet jusqu’alors, ne réduise le score d’une frappe à bout portant.

Kylian Mbappé a alors remis les deux matches à égalité en concluant un contre-attaque classique, et la seconde période a davantage ressemblé à la rencontre attendue : le Real s’est retranché et a frappé en contres, tandis que les occasions franches se faisaient rares. Les deux gardiens ont été sollicités sans toutefois être battus.

Un moment d’irresponsabilité va alors changer la donne. Camavinga, déjà averti, a gagné du temps sur un coup franc à la 80e minute ; l’arbitre n’a pas hésité à sortir un deuxième jaune. Le Bayern a alors pu jouer plus haut. Diaz a porté l’estocade en coupant vers l’intérieur avant d’expédier une frappe en angle dans le coin opposé. Michael Olise a ajouté un troisième but tardif, et Madrid, puni par son manque de discipline, se dirige désormais vers une saison sans aucun trophée.

GOAL note les joueurs du Real Madrid à l'Allianz Arena...

  • Ferland Mendy Real Madrid 2025Getty

    Gardien de but et défense

    Andriy Lunin (5/10) :

    Une erreur a offert le premier but au Bayern, mais il n'a rien pu faire sur les trois autres.

    Trent Alexander-Arnold (6/10) :

    Une performance typique du Britannique : des choix de passe discutables et une certaine fragilité défensive.

    Eder Militao (6/10) :

    Il a perdu Kane de vue sur le deuxième but du Bayern, mais s'est ensuite montré solide dans les duels et a bien relancé le jeu.

    Antonio Rüdiger (5/10) :

    Déstabilisé par les quatre attaquants du Bayern, qui changeaient constamment de position, il pourra regretter de ne pas avoir mieux suivi Pavlovic sur l’ouverture du score bavaroise.

    Ferland Mendy (6/10) :

    Solide pendant une heure, il a bien contenu Olise et a même apporté un peu de vivacité en phase offensive, avant de s’épuiser.

    • Publicité
  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Milieu de terrain

    Arda Güler (7/10) :

    Il a ouvert le score d’une belle frappe et a doublé la mise peu après. Il a également créé plusieurs occasions nettes.

    Federico Valverde (6/10) :

    Bonne performance tant en défense qu’en attaque, et il a livré une véritable bataille au milieu de terrain.

    Jude Bellingham (8/10) :

    Impressionnant dans son rôle de milieu box-to-box : il a récupéré de nombreux ballons, animé le jeu vers l’avant et distribué des passes pertinentes.

    Brahim Díaz (6/10) :

    Il a fourni un travail sérieux, s’est créé plusieurs occasions et a cédé sa place à l’heure de jeu ; une performance solide.


  • Kylian MbappeGetty

    Attaque

    Kylian Mbappé (7/10) :

    Très dangereux en contre-attaque, il a inscrit un but et a régulièrement mis Neuer à l’épreuve. Il aurait pu délivrer une passe décisive s’il avait servi Vini une ou deux fois.

    Vinicius Jr (6/10) :

    Il a délivré une superbe passe décisive pour Mbappé, puis a touché la barre juste avant la mi-temps. En seconde période, toutefois, rien ne lui a vraiment réussi.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Eduardo Camavinga (3/10) :

    Il a laissé une bonne impression pendant deux minutes, avant de recevoir un carton rouge stupide qui a coûté le match nul à son équipe.

    Thiago Pitarch (N/A) :

    Il n'a pas eu le temps de peser sur la rencontre.

    Franco Mastantuono (N/A) :

    Pas eu le temps de peser sur la rencontre.

    Alvaro Arbeloa (5/10) :

    Il a opté pour la simplicité en alignant son meilleur onze. Il ne pouvait guère prendre de meilleures décisions, mais il a été trahi par quelques erreurs individuelles. Reste à savoir s’il conservera son poste.

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