Thibaut Courtois - 7/10

Le Belge a été globalement peu inquiété pendant de longues séquences, mais il est resté vigilant quand il a été sollicité, réalisant quatre arrêts pour préserver sa cage inviolée. Sa maîtrise de la surface lors du bombardement aérien tardif de Villarreal a été essentielle pour un Madrid réduit à dix.

Trent Alexander-Arnold - 6/10

Il a affiché sa qualité de passe habituelle, mais a été remplacé tôt en seconde période lorsque la dynamique tactique a changé. Il a contribué à la construction du jeu, mais a eu du mal à exploiter les couloirs face au bloc compact de Villarreal.

Antonio Rudiger - 7/10

Présence physique du début à la fin, Rudiger a dirigé l'arrière-garde avec autorité, livrant une prestation solide qui l'a vu réussir plusieurs dégagements clés pour étouffer la menace d'Ayoze Perez jusqu'au coup de sifflet final.

Ibrahima Konate - 7/10

Il a formé une charnière solide avec Rudiger et s'est montré particulièrement efficace dans les duels individuels, apportant la vitesse de repli nécessaire pour stopper les contre-attaques de Villarreal tout au long du match.

Alvaro Carreras - 5/10

Il a eu du mal à apporter la largeur offensive nécessaire et a été sorti à la pause. Son placement défensif a été mis à l'épreuve par Akhomach, ce qui a conduit Mourinho à un remaniement tactique précoce.



