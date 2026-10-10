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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Notes des joueurs du Real Madrid contre Villarreal : Yan Diomande, héros improbable alors que Vinicius Junior voit rouge dans une victoire tendue

Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Real Madrid vs Villarreal

Le Real Madrid s'est imposé 1-0 face à Villarreal au terme d'un match accroché grâce à un but en seconde période de Yan Diomande. Malgré un carton rouge en fin de match pour Vinicius Junior, l'équipe de Jose Mourinho a conservé les trois points au Bernabeu.

Le Real Madrid a traversé une soirée tumultueuse à l'Estadio Bernabeu pour décrocher une victoire capitale 1-0 face à un Villarreal résilient. La première période a été un bras de fer tactique, les deux équipes peinant à briser les lignes défensives, ce qui a abouti à un score de 0-0 à la pause. Madrid a eu 47 % de possession, mais a eu du mal à convertir sa domination territoriale en occasions franches face à un bloc du Sous-marin jaune bien en place.

Le verrou a finalement sauté à la 62e minute, lorsque Diomande a profité d'un moment de déconcentration des visiteurs pour marquer. Cependant, le match a pris une tournure dramatique à la 72e minute lorsque Vinicius a reçu un carton rouge direct, obligeant les hôtes à défendre leur court avantage à dix. Une avalanche de cartons jaunes en fin de match pour Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé a ponctué une fin de rencontre frénétique, mais les hommes de Mourinho ont fait preuve d'une grande solidité défensive pour préserver le résultat.

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    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois - 7/10

    Le Belge a été globalement peu inquiété pendant de longues séquences, mais il est resté vigilant quand il a été sollicité, réalisant quatre arrêts pour préserver sa cage inviolée. Sa maîtrise de la surface lors du bombardement aérien tardif de Villarreal a été essentielle pour un Madrid réduit à dix.

    Trent Alexander-Arnold - 6/10

    Il a affiché sa qualité de passe habituelle, mais a été remplacé tôt en seconde période lorsque la dynamique tactique a changé. Il a contribué à la construction du jeu, mais a eu du mal à exploiter les couloirs face au bloc compact de Villarreal.

    Antonio Rudiger - 7/10

    Présence physique du début à la fin, Rudiger a dirigé l'arrière-garde avec autorité, livrant une prestation solide qui l'a vu réussir plusieurs dégagements clés pour étouffer la menace d'Ayoze Perez jusqu'au coup de sifflet final.

    Ibrahima Konate - 7/10

    Il a formé une charnière solide avec Rudiger et s'est montré particulièrement efficace dans les duels individuels, apportant la vitesse de repli nécessaire pour stopper les contre-attaques de Villarreal tout au long du match.

    Alvaro Carreras - 5/10

    Il a eu du mal à apporter la largeur offensive nécessaire et a été sorti à la pause. Son placement défensif a été mis à l'épreuve par Akhomach, ce qui a conduit Mourinho à un remaniement tactique précoce.


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    Milieu de terrain

    Jude Bellingham - 7/10

    Il a évolué dans les espaces entre les lignes, même s’il a souvent été étouffé par le double pivot de Villarreal. Il a affiché une énorme activité tout au long d’une prestation infatigable sur l’ensemble des quatre-vingt-dix minutes.

    Federico Valverde - 8/10

    Le capitaine a incarné l’abattage de l’équipe, couvrant un terrain immense et apportant l’énergie qui a manqué à Madrid en première période. Il a joué un rôle essentiel dans la transition qui a mené au but de l’ouverture du score.

    Aurelien Tchouameni - 6/10

    Il a bien tenu son rôle de sentinelle au milieu pendant la majeure partie du match, mais il a subi la pression en fin de rencontre après avoir reçu un carton jaune à la 87e minute. Son travail de protection devant la défense a été crucial une fois l’équipe réduite à dix.

    Arda Guler - 6/10

    Il a montré des éclairs de brillance technique et de créativité. Il a beaucoup travaillé pour faire le lien entre le milieu de terrain et Mbappe, mais a finalement été remplacé par Camavinga à la 78e minute afin d’ajouter davantage d’impact défensif.

    Yan Diomande - 9/10

    L’homme du match. Au-delà de son but décisif à la 62e minute, sa contribution globale a été excellente, avec des déplacements intelligents dans le dernier tiers, une distribution sereine et un pressing incessant à la pointe de l’attaque. Il a été remplacé à la 86e minute sous une ovation du public.

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    Attaque

    Kylian Mbappé - 5/10

    Soirée frustrante pour le Français, qui a eu du mal à trouver des espaces dans le dos d’une défense regroupée. Il a été averti dans le temps additionnel pour une faute cynique, reflet de la tension générale des derniers instants.

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    Remplaçants et entraîneur

    Marc Cucurella - 6/10

    Entré à la mi-temps à la place de Carreras, il a apporté davantage de stabilité défensive et de combativité sur le flanc gauche.

    Vinicius Junior - 3/10

    Entré à la 52e minute pour apporter un peu d'élan, mais sa soirée s'est terminée en catastrophe. Expulsé à la 74e minute, il a laissé ses coéquipiers sous pression pendant le dernier quart du match.

    Eduardo Camavinga - 6/10

    Entré à la 78e minute pour stabiliser le milieu après le carton rouge. Son calme sous pression a aidé Madrid à conserver le ballon.

    Denzel Dumfries - N/A

    Entré à la 86e minute à la place de Diomande pour aider son équipe à préserver la victoire.

    Jose Mourinho - 7/10

    Ses ajustements tactiques, en particulier l'entrée de Cucurella à la mi-temps, ont aidé l'équipe à retrouver son équilibre. Si le carton rouge de Vinicius était hors de son contrôle, la manière dont il a organisé ses dix joueurs pour protéger l'avantage était du grand Mourinho.

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