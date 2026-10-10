Le Real Madrid a traversé une soirée tumultueuse à l'Estadio Bernabeu pour décrocher une victoire capitale 1-0 face à un Villarreal résilient. La première période a été un bras de fer tactique, les deux équipes peinant à briser les lignes défensives, ce qui a abouti à un score de 0-0 à la pause. Madrid a eu 47 % de possession, mais a eu du mal à convertir sa domination territoriale en occasions franches face à un bloc du Sous-marin jaune bien en place.
Le verrou a finalement sauté à la 62e minute, lorsque Diomande a profité d'un moment de déconcentration des visiteurs pour marquer. Cependant, le match a pris une tournure dramatique à la 72e minute lorsque Vinicius a reçu un carton rouge direct, obligeant les hôtes à défendre leur court avantage à dix. Une avalanche de cartons jaunes en fin de match pour Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé a ponctué une fin de rencontre frénétique, mais les hommes de Mourinho ont fait preuve d'une grande solidité défensive pour préserver le résultat.