City était certainement la plus dangereuse des deux équipes en début de match, exploitant à plusieurs reprises le côté droit madrilène, mais ce sont les locaux qui ont pris l'avantage contre le cours du jeu. Thibaut Courtois a envoyé le ballon dans la course de Valverde, qui a dépassé Nico O'Reilly, contourné Gianluigi Donnarumma et marqué.

Il a récidivé peu après, cette fois sur une passe astucieuse de Vinicius Jr, que le capitaine madrilène a convertie d'un tir du pied gauche, son pied faible, dans le coin opposé.

Le troisième but de Valverde a été le plus beau, puisqu'il a effectué trois touches rapides avant de marquer d'une volée à bout portant, laissant Marc Guehi dans la poussière.

Le score aurait pu passer à 4-0 en début de seconde période lorsque Brahim Diaz a pu s'engouffrer dans l'axe sans être inquiété, mais Donnarumma a été à la hauteur. Le gardien de City s'est illustré à nouveau 10 minutes plus tard en arrêtant le penalty de Vinicius après avoir fait tomber l'attaquant madrilène, même si le tir du Brésilien était relativement timide.

À partir de là, l'équipe d'Alvaro Arbeloa a dû se contenter de défendre. Antoine Semenyo a été une menace constante pour City et a forcé l'excellent Courtois à réaliser deux beaux arrêts, tandis que le Belge a effectué un autre arrêt instinctif peu après sur une frappe d'O'Reilly. Sinon, Madrid s'est contenté de défendre et a mérité sa victoire 3-0.

GOAL note les joueurs madrilènes du Bernabeu...