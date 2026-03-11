Goal.com
Valverde Vinicius Real Madrid GFXGetty
Thomas Hindle

Traduit par

Notes des joueurs du Real Madrid contre Manchester City : Fede Valverde est incroyable ! L'auteur d'un triplé livre une leçon de maître en Ligue des champions, mais quel sera le coût du penalty manqué par Vinicius Jr ?

Federico Valverde a livré une performance mémorable en Ligue des champions, inscrivant un triplé en première mi-temps pour mener le Real Madrid à une confortable victoire 3-0 lors du match aller des huitièmes de finale contre Manchester City. L'international uruguayen a été le héros d'une performance classique du Real Madrid, mais un penalty manqué par Vinicius Jr en deuxième mi-temps aurait pu laisser la porte ouverte à un retour de City.

City était certainement la plus dangereuse des deux équipes en début de match, exploitant à plusieurs reprises le côté droit madrilène, mais ce sont les locaux qui ont pris l'avantage contre le cours du jeu. Thibaut Courtois a envoyé le ballon dans la course de Valverde, qui a dépassé Nico O'Reilly, contourné Gianluigi Donnarumma et marqué.

Il a récidivé peu après, cette fois sur une passe astucieuse de Vinicius Jr, que le capitaine madrilène a convertie d'un tir du pied gauche, son pied faible, dans le coin opposé. 

Le troisième but de Valverde a été le plus beau, puisqu'il a effectué trois touches rapides avant de marquer d'une volée à bout portant, laissant Marc Guehi dans la poussière.

Le score aurait pu passer à 4-0 en début de seconde période lorsque Brahim Diaz a pu s'engouffrer dans l'axe sans être inquiété, mais Donnarumma a été à la hauteur. Le gardien de City s'est illustré à nouveau 10 minutes plus tard en arrêtant le penalty de Vinicius après avoir fait tomber l'attaquant madrilène, même si le tir du Brésilien était relativement timide. 

À partir de là, l'équipe d'Alvaro Arbeloa a dû se contenter de défendre. Antoine Semenyo a été une menace constante pour City et a forcé l'excellent Courtois à réaliser deux beaux arrêts, tandis que le Belge a effectué un autre arrêt instinctif peu après sur une frappe d'O'Reilly. Sinon, Madrid s'est contenté de défendre et a mérité sa victoire 3-0.

GOAL note les joueurs madrilènes du Bernabeu...

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (8/10) :

    Il a effectué une passe incroyable qui a permis à Valverde de marquer le premier but. Il a également réalisé plusieurs arrêts spectaculaires. 

    Trent Alexander-Arnold (5/10) :

    Un peu mitigé. Il a connu des moments difficiles face à Doku en début de match, et même s'il a réalisé quelques belles actions ici et là, il a encore du mal à trouver ses marques.

    Antonio Rudiger (8/10) :

    Il adore ses duels avec Haaland, et il a remporté celui-ci. Son dégagement sur la ligne de but pourrait s'avérer crucial. 

    Dean Huijsen (6/10) :

    Un peu moins régulier que son partenaire en défense centrale, mais il a apporté son aide contre Semenyo.

    Ferland Mendy (8/10) :

    Il a joué 45 minutes presque sans faute avant d'être remplacé à la mi-temps. Il manque de condition physique, mais il est plein de qualités.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Milieu de terrain

    Federico Valverde (10/10) :

    Difficile de se souvenir d'une performance plus complète en Ligue des champions. Il avait marqué trois buts lors de ses 75 précédentes apparitions en Ligue des champions, puis en a inscrit trois en 25 minutes ici. Il a également contribué défensivement.

    Arda Guler (7/10) :

    Ce n'était pas un match très créatif, mais son travail sans ballon a été immense ce soir-là. Il a tiré de justesse à côté en seconde période.

    Aurelien Tchouameni (8/10) :

    L'une de ses meilleures performances de la saison. Il a tenu le milieu de terrain, forcé City à jouer sur les ailes et bien distribué le ballon. Il s'est blessé au pied à l'heure de jeu et a boité pendant le reste du match. 

    Thiago Pitarch (7/10) :

    Une prestation solide au milieu. Impliqué dans la construction du troisième but, il a fait preuve de calme balle au pied. Pas tout à fait au niveau physiquement, mais il dégage un réel sang-froid. 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    Attaque

    Brahim Diaz (8/10) :

    Il a beaucoup travaillé sans le ballon, a fait une passe décisive à Valverde et a été bien contré par Donnarumma. Efficace dans un rôle plus avancé.

    Vinicius Jr (7/10) :

    Il a préparé le deuxième but avec une passe incisive. Il a pratiquement tout fait correctement jusqu'à ce qu'il rate son penalty. Ce raté pourrait encore coûter cher. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Fran Garcia (7/10) :

    Il a été plongé directement dans le grand bain et s'en est bien sorti sur le côté gauche. 

    Eduardo Camavinga (7/10) :

    Il a redonné un peu de vie au milieu de terrain madrilène en deuxième mi-temps. Il est tellement précieux quand il entre en jeu. 

    Manuel Angel (7/10) :

    Un vote de confiance pour un jeune issu du centre de formation, qui a livré une prestation solide pendant 15 minutes. 

    Franco Mastantuono (N/A) :

    Il n'a pas eu le temps de faire la différence. Il est plutôt tombé dans l'oubli sous la houlette du nouveau manager. 

    Dani Carvajal (N/A) :

    Un peu lent, mais quelques bons moments en défense. 

    Alvaro Arbeloa (8/10) :

    Ce n'était pas un match propice au génie tactique, mais il a su tirer le meilleur de son équipe. Une performance plutôt « à la Ancelotti » de la part de l'Espagnol. 

