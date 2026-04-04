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Mbappe Real Madrid Mallorca GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Notes des joueurs du Real Madrid contre Majorque : Kylian Mbappé frustré alors que la défense des Blancos s'endort lors d'une défaite cuisante avant le choc contre le Bayern Munich

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Kylian Mbappé
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Majorque vs Real Madrid

Le Real Madrid n'a pas su se montrer assez efficace devant le but et s'est montré vulnérable derrière, s'inclinant samedi de manière surprenante 2-1 face à Majorque, un résultat qui porte un coup dur à ses espoirs de titre en Liga. Kylian Mbappé s'est créé de nombreuses occasions, mais la défense de Majorque a tenu bon. La défense madrilène, en revanche, n'a pas suivi, ce qui a fait la différence ce jour-là – et pourrait bien s'avérer décisif dans la course au titre.

Madrid a dominé la plupart du temps, mais sans vraiment concrétiser. Mbappé a été une source constante de danger sur le côté gauche et, Vinicius Jr étant resté sur le banc, il a endossé le rôle de meneur de jeu pendant la majeure partie de la première mi-temps, obligeant le gardien adverse à réaliser plusieurs arrêts décisifs dès les premières minutes. 

Mais Majorque s'est montré opportuniste et a su concrétiser sa seule véritable occasion de la première mi-temps. Eduardo Camavinga n'a pas réussi à suivre son adversaire dans la surface, et un beau jeu sur l'aile, suivi d'un centre parfaitement placé, a donné à Manu Morlanes, seul devant le but, le temps de contrôler le ballon et de marquer peu avant la mi-temps. 

Madrid a mis la pression et a mérité son égalisation en fin de match lorsque Trent Alexander-Arnold a tiré un corner et qu'Eder Militao s'est élevé pour égaliser. Les Blancos ont ensuite poussé pour marquer le but de la victoire, mais ils ont été punis lorsque l'attaquant vétéran Vedat Muriqi a marqué d'une frappe puissante dans le temps additionnel, les laissant à quatre points du leader Barcelone avant le choc des Blaugrana contre l'Atlético de Madrid plus tard dans la journée.

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Son Moix...

  • Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    Gardien de but et défense

    Andriy Lunin (5/10) :

    Il n'a rien pu faire sur aucun des deux buts, en vérité. Sinon, il n'a été qu'un simple spectateur. 

    Trent Alexander-Arnold (7/10) :

    Meilleure performance défensive, mais son jeu offensif a étonnamment fait défaut. Il semblait avoir sauvé la mise grâce à un superbe corner qui a permis d'égaliser.

    Antonio Rüdiger (6/10) :

    Un peu imprécis dans ses passes, mais il a assuré en défense. 

    Dean Huijsen (5/10) :

    Il a écopé d'un carton jaune stupide, ce qui explique pourquoi il n'a pas tenu plus d'une heure. 

    Alvaro Carreras (6/10) :

    Il aurait pu être plus vigilant sur le deuxième but de Majorque. Une prestation plutôt fiable, sinon. 

    • Publicité
  • Arda Guler Real MadridGetty

    Milieu de terrain

    Manuel Angel (6/10) :

    Il a réussi toutes ses passes sauf trois et s'est bien battu. Une heure de jeu utile avant l'entrée en scène des gros calibres. 

    Aurelien Tchouameni (7/10) :

    A réussi ses tacles et a apporté un peu de contrôle au milieu de terrain. Il est devenu l'un des favoris d'Arbeloa. 

    Eduardo Camavinga (6/10) :

    N'a pas réussi à marquer son adversaire sur l'ouverture du score de Majorque – une ombre au tableau sur une performance par ailleurs impressionnante.  

    Arda Güler (7/10) :

    A créé plus d'occasions que n'importe qui d'autre pendant ses 72 minutes sur le terrain. Le fait de l'aligner aux côtés de Mbappé sur le même côté représente toutefois un risque défensif considérable. 

  • FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

    Attaque

    Brahim Diaz (5/10) :

    Son apport le plus important a été d'attirer son adversaire vers la droite pour permettre à Mbappé de disposer d'un peu plus d'espace sur la gauche. 

    Kylian Mbappé (7/10) :

    Il a slalomé sur l'aile, a pris de vitesse les défenseurs et a multiplié les tirs au but. Il doit se demander pourquoi il n'a pas marqué deux ou trois buts. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Jude Bellingham (6/10) :

    Une prestation plutôt solide au milieu de terrain. Pas tout à fait à la hauteur de son niveau habituel, mais néanmoins précieuse.

    Vinicius Jr (5/10) :

    A à peine touché le ballon lors de 30 minutes peu efficaces. 

    Eder Militao (6/10) :

    A magnifiquement marqué son but pour égaliser. 

    Thiago Pitarch (N/A) :

    Pas eu le temps de faire la différence. 

    Franco Mastantuono (N/A) :

    Pas eu le temps de faire la différence. 

    Alvaro Arbeloa (4/10) :

    Est-ce le jour où la course au titre a pris fin ? Arbeloa a ménagé ses jambes en vue d'un grand match de Ligue des champions, et il en a plutôt fait les frais. Madrid n'a pas été assez efficace devant le but et a été puni comme il se doit. Une journée difficile pour l'Espagnol. 

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