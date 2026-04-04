Madrid a dominé la plupart du temps, mais sans vraiment concrétiser. Mbappé a été une source constante de danger sur le côté gauche et, Vinicius Jr étant resté sur le banc, il a endossé le rôle de meneur de jeu pendant la majeure partie de la première mi-temps, obligeant le gardien adverse à réaliser plusieurs arrêts décisifs dès les premières minutes.

Mais Majorque s'est montré opportuniste et a su concrétiser sa seule véritable occasion de la première mi-temps. Eduardo Camavinga n'a pas réussi à suivre son adversaire dans la surface, et un beau jeu sur l'aile, suivi d'un centre parfaitement placé, a donné à Manu Morlanes, seul devant le but, le temps de contrôler le ballon et de marquer peu avant la mi-temps.

Madrid a mis la pression et a mérité son égalisation en fin de match lorsque Trent Alexander-Arnold a tiré un corner et qu'Eder Militao s'est élevé pour égaliser. Les Blancos ont ensuite poussé pour marquer le but de la victoire, mais ils ont été punis lorsque l'attaquant vétéran Vedat Muriqi a marqué d'une frappe puissante dans le temps additionnel, les laissant à quatre points du leader Barcelone avant le choc des Blaugrana contre l'Atlético de Madrid plus tard dans la journée.

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Son Moix...