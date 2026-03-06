Goal.com
Real Madrid Celta Vigo GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Notes des joueurs du Real Madrid contre le Celta Vigo : Federico Valverde à la rescousse ! L'Uruguayen sauve les Blancos, en dessous de leur niveau, après la catastrophe défensive de Trent Alexander-Arnold

Le but décisif inscrit en fin de match par Federico Valverde a permis au Real Madrid de masquer une performance globalement décevante, alors que les Madrilènes se sont imposés 2-1 face au Celta Vigo. Les Blancos ont pris l'avantage en première mi-temps, mais ont concédé l'égalisation peu après. Ils semblaient se diriger vers un match nul, mais le but décisif de Valverde, sur un tir fortement dévié dans le temps additionnel de la seconde période, leur a permis de remporter une victoire cruciale à l'extérieur.

Madrid a dominé dès le début du match et s'est créé de nombreuses occasions. Vinicius Jr, aligné ici dans une position plus centrale, a failli marquer à deux reprises, tirant d'abord à côté, puis sur le poteau. C'est finalement Aurélien Tchouameni qui a ouvert le score, en plaçant une frappe enroulée dans le coin opposé depuis le haut de la surface, à la suite d'un beau travail collectif sur coup franc. 

Mais le Celta a réagi. Le vétéran Borja Iglesias a égalisé en marquant à bout portant après un beau travail de Williot Swedberg qui a laissé Trent Alexander-Arnold sur place. 

Madrid a eu du mal à trouver le chemin des filets une deuxième fois. Les Madrilènes ont dominé la possession en seconde période, mais se sont créé peu d'occasions franches. Valverde a tiré à côté. Vinicius s'est montré menaçant. Les Blancos pensaient avoir obtenu un penalty à 20 minutes de la fin, mais le VAR a jugé que le jeune Cesar Palacios avait commis une faute sur un défenseur du Celta dans la phase préparatoire. Le Celta a ensuite failli remporter le match lorsque le vétéran Iago Asapas, entré en fin de match, a contourné Raul Asencio et semblait destiné à marquer, mais son tir a fini sa course sur le poteau. 

Finalement, Madrid a tout de même obtenu la victoire. À la 95e minute, le tir fortement dévié de Valverde a fini sa course dans la lucarne, assurant une victoire largement imméritée. 

GOAL note les joueurs du Real Madrid à l'Estadio de Balaidos...

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025Getty

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (6/10) :

    Il n'a pas eu beaucoup à faire. Il a réalisé trois arrêts assez courants et n'a rien pu faire sur le but.

    Trent Alexander-Arnold (4/10) :

    Une défense déconcertante a permis au Celta d'égaliser. Pas particulièrement efficace avec le ballon non plus. Il n'arrive pas vraiment à s'imposer sous le maillot madrilène. 

    Raul Asencio (5/10) :

    N'a pas suivi Iglesias sur le but du Celta. A effectué quelques tacles maladroits. 

    Antonio Rudiger (6/10) :

    Il n'a pas eu beaucoup de travail défensif, mais n'a pas été particulièrement efficace dans la relance du ballon. 

    Ferland Mendy (6/10) :

    A bien couvert Vinicius en restant haut. A réalisé une intervention cruciale en fin de match et c'était bon de le voir jouer après une longue période d'absence. 

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTAAFP

    Milieu de terrain

    Aurélien Tchouameni (7/10) :

    Il a très bien marqué son but. Il a failli marquer à nouveau peu après. Une performance vraiment impressionnante au milieu de terrain. 

    Federico Valverde (6/10) :

    Il n'a jamais cessé de courir et a beaucoup touché le ballon. Techniquement, il restera dans les annales comme le buteur du but de la victoire, même si son tir a été fortement dévié. 

    Thiago Pitarch (6/10) :

    Il n'a pas semblé déplacé, mais n'a pas non plus apporté grand-chose. Il a plutôt été un joueur supplémentaire sur le terrain qu'un véritable joueur décisif. 

  • Arda Guler Real Madrid 2025Getty

    Attaque

    Vinicius Jr (7/10) :

    Malheureux d'avoir touché le poteau dès les premières minutes. Toujours vif, il a battu son adversaire à plusieurs reprises. Il n'a toutefois jamais réussi à créer le moment décisif.

    Arda Guler (6/10) :

    Peut-être un peu mal utilisé en tant que faux numéro 9. N'a pas eu assez le ballon, surtout en première mi-temps. Remplacé après 65 minutes mitigées. 

    Brahim Diaz (6/10) :

    Solide sur le côté droit. Toujours présent au ballon, il a bien circulé et créé quelques occasions ici et là. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Remplaçants et entraîneur

    César Palacios (5/10) :

    Dynamique, mais a connu un moment à oublier lorsqu'il a commis une faute qui aurait dû donner lieu à un penalty pour Madrid. 

    Gonzalo Garcia (N/A) :

    Entré en jeu un peu trop tard. 

    Manuel Angel (N/A) :

    Pas eu le temps de faire la différence.

    Alvaro Arbeloa (6/10) :

    Il a probablement aligné sa meilleure équipe, compte tenu de la longue liste de blessés du Real Madrid. Son équipe a été médiocre, mais il s'en est sorti avec une victoire, d'une manière ou d'une autre.

0