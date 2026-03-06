Madrid a dominé dès le début du match et s'est créé de nombreuses occasions. Vinicius Jr, aligné ici dans une position plus centrale, a failli marquer à deux reprises, tirant d'abord à côté, puis sur le poteau. C'est finalement Aurélien Tchouameni qui a ouvert le score, en plaçant une frappe enroulée dans le coin opposé depuis le haut de la surface, à la suite d'un beau travail collectif sur coup franc.

Mais le Celta a réagi. Le vétéran Borja Iglesias a égalisé en marquant à bout portant après un beau travail de Williot Swedberg qui a laissé Trent Alexander-Arnold sur place.

Madrid a eu du mal à trouver le chemin des filets une deuxième fois. Les Madrilènes ont dominé la possession en seconde période, mais se sont créé peu d'occasions franches. Valverde a tiré à côté. Vinicius s'est montré menaçant. Les Blancos pensaient avoir obtenu un penalty à 20 minutes de la fin, mais le VAR a jugé que le jeune Cesar Palacios avait commis une faute sur un défenseur du Celta dans la phase préparatoire. Le Celta a ensuite failli remporter le match lorsque le vétéran Iago Asapas, entré en fin de match, a contourné Raul Asencio et semblait destiné à marquer, mais son tir a fini sa course sur le poteau.

Finalement, Madrid a tout de même obtenu la victoire. À la 95e minute, le tir fortement dévié de Valverde a fini sa course dans la lucarne, assurant une victoire largement imméritée.

GOAL note les joueurs du Real Madrid à l'Estadio de Balaidos...