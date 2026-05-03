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Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty
Thomas Hindle

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Notes des joueurs du Real Madrid contre l'Espanyol : Vinicius Jr maintient les Blancos en vie… pour l'instant ! Le doublé brillant du Brésilien repousse l'inévitable fête du titre de la Liga pour Barcelone

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Real Madrid
Vinicius Junior
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Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
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Vinicius Jr a inscrit un doublé, Jude Bellingham a délivré une superbe passe décisive, et le Real Madrid s'est imposé sans peine 2-0 face à l'Espanyol dimanche soir. Madrid s'est montré efficace malgré l'absence de Kylian Mbappé, et Álvaro Arbeloa peut se réjouir de cette performance – tout en sachant que cette victoire ne fait que retarder l'inévitable sacre de Barcelone en championnat.

D’entrée de jeu, la rencontre a été âprement disputée. L’Espanyol, toujours à la recherche d’une première victoire en 2026, a abordé la partie avec de solides intentions, se créant deux occasions sans parvenir à les concrétiser. Madrid a rapidement répondu : Vini Jr, très remuant, a trouvé le poteau après un subtil travail préparatoire de Trent Alexander-Arnold. La première période, globalement terne, a offert peu d’occasions.

Les Blancos sont toutefois revenus sur la pelouse avec davantage de conviction après la pause. Vinicius a ouvert le score dès la 10e minute, conclusion logique de sa chevauchée : le Brésilien a coupé vers son pied droit, effacé deux défenseurs d’un crochet et glissé le ballon contre le poteau proche (1-0). Le deuxième but, encore plus savoureux, a suivi peu après : talonnade astucieuse de Bellingham, et frappe placée du gauche de Vinicius dans la lucarne.

Les Madrilènes ont pourtant continué à se créer des occasions : Gonzalo García, remplaçant remuant, a tiré à côté, Vinicius a frôlé le cadre à deux reprises et Bellingham a buté sur le gardien. Le score aurait pu atteindre quatre ou cinq buts. Madrid s’est contenté de deux. Si la victoire soulage, le club risque de céder le titre lors du Clásico dimanche prochain s’il ne s’impose pas. Une perspective peu enviable.

GOAL note les joueurs du Real Madrid au stade RCDE...

  • Dean Huijsen Real Madrid 2025Getty

    Gardien de but et défense

    Andriy Lunin (6/10) :

    Le gardien remplaçant a réalisé quelques arrêts sans être véritablement mis en difficulté.

    Trent Alexander-Arnold (5/10) :

    Il a créé plusieurs occasions et a contribué à la circulation du ballon, mais il a eu de la chance de ne pas être expulsé après une série de tacles dangereux.

    Antonio Rüdiger (6/10) :

    Un peu agité. Il a mal jugé quelques têtes, mais s'est bien repris.

    Dean Huijsen (6/10) :

    Dépassé en début de match, il s'est ensuite bien repris. Il devra être au rendez-vous la semaine prochaine contre le Barça.

    Ferland Mendy (N/A) :

    Remplacé après seulement 14 minutes en raison d’une nouvelle blessure. Une situation frustrante pour le joueur.

    • Publicité
  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Milieu de terrain

    Federico Valverde (7/10) :

    Il a couvert beaucoup de terrain et a occupé environ six positions différentes. Un effort remarquable durant 90 minutes.

    Aurelien Tchouameni (7/10) :

    Il a assuré la cohésion au milieu de terrain et terminé la rencontre avec le plus grand nombre de contributions défensives sur le terrain.

    Thiago Pitarch (6/10) :

    50 minutes difficiles. Souvent débordé et dominé physiquement.

    Jude Bellingham (8/10) :

    Libre de ses mouvements, il a constamment recherché le jeu vers l’avant, est descendu chercher les ballons et a créé de multiples occasions, couronnant sa performance par une passe décisive somptueuse.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    Attaque

    Brahim Díaz (6/10) :

    Un simple figurant, en réalité. Il a connu quelques bons moments ici et là, mais n'a pas eu un impact significatif en attaque.

    Vinicius Jr (8/10) :

    Auteur d’un superbe doublé et constamment menaçant, il a été remplacé à temps pour éviter un deuxième carton jaune.

  • Gonzalo Garcia Real Madrid 2026Getty

    Remplaçants et entraîneur

    Fran García (7/10) :

    Il a multiplié les débordements sur le flanc gauche, assumé ses tâches défensives et apporté le surnombre en attaque. Un match complet.

    Franco Mastantuono (5/10) :

    A voulu en faire trop en 40 minutes. Il a certes mis le gardien à l’épreuve une fois, mais a passé le reste de la soirée à en faire un peu trop.

    Gonzalo García (7/10) :

    A délivré la passe décisive pour le premier but de Vini. Madrid était bien meilleur quand il était sur le terrain.

    Eduardo Camavinga (N/A) :

    Pas eu le temps de faire la différence.

    César Palacios (N/A) :

    Entré en fin de match, comme Camavinga.

    Álvaro Arbeloa (7/10) :

    Une bonne performance, mais bien trop tardive. De toute façon, il n'obtiendra certainement pas le poste.

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