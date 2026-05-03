Notes des joueurs du Real Madrid contre l'Espanyol : Vinicius Jr maintient les Blancos en vie… pour l'instant ! Le doublé brillant du Brésilien repousse l'inévitable fête du titre de la Liga pour Barcelone

D’entrée de jeu, la rencontre a été âprement disputée. L’Espanyol, toujours à la recherche d’une première victoire en 2026, a abordé la partie avec de solides intentions, se créant deux occasions sans parvenir à les concrétiser. Madrid a rapidement répondu : Vini Jr, très remuant, a trouvé le poteau après un subtil travail préparatoire de Trent Alexander-Arnold. La première période, globalement terne, a offert peu d’occasions.

Les Blancos sont toutefois revenus sur la pelouse avec davantage de conviction après la pause. Vinicius a ouvert le score dès la 10e minute, conclusion logique de sa chevauchée : le Brésilien a coupé vers son pied droit, effacé deux défenseurs d’un crochet et glissé le ballon contre le poteau proche (1-0). Le deuxième but, encore plus savoureux, a suivi peu après : talonnade astucieuse de Bellingham, et frappe placée du gauche de Vinicius dans la lucarne.

Les Madrilènes ont pourtant continué à se créer des occasions : Gonzalo García, remplaçant remuant, a tiré à côté, Vinicius a frôlé le cadre à deux reprises et Bellingham a buté sur le gardien. Le score aurait pu atteindre quatre ou cinq buts. Madrid s’est contenté de deux. Si la victoire soulage, le club risque de céder le titre lors du Clásico dimanche prochain s’il ne s’impose pas. Une perspective peu enviable.

GOAL note les joueurs du Real Madrid au stade RCDE...