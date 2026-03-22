Le Real a pris l'initiative dès le début et a failli ouvrir le score lorsque Valverde s'est échappé sur l'aile droite avant de tirer en travers de la surface, mais son tir a heurté le poteau. Peu après, les Madrilènes ont encore frôlé le but, mais Giuliano Simeone a dégagé deux fois sur la ligne.

L'Atlético a été récompensé de son travail défensif par un but : Matteo Rugeri a trouvé Giuliano, qui a remis le ballon d'une talonnade à Ademola Lookman, lequel n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets à bout portant.

L'équipe locale a repris le dessus en deuxième mi-temps et s'est vu accorder un penalty lorsque David Hancko a fait trébucher Brahim Diaz, permettant à Vinicius de transformer le penalty. Une autre erreur a ensuite offert un deuxième but au Real Madrid : José Giménez, entré en jeu à la mi-temps, n'a pas réussi à dégager son ballon suite à une mauvaise passe et Valverde s'est faufilé pour poursuivre sa belle série devant le but.

Mais l'Atleti a réagi par l'intermédiaire de Nahuel Molina, qui s'est élancé depuis son poste d'arrière droit et a envoyé un tir puissant dans la lucarne depuis 25 mètres, inscrivant ainsi son deuxième but spectaculaire en autant de matches de championnat.

Le Real a toutefois eu le dernier mot, lorsque Trent Alexander-Arnold a adressé une passe à Vinicius, qui a coupé vers son pied droit avant d'envoyer un tir enroulé dans le coin inférieur du but. L'expulsion de Valverde a contraint l'équipe d'Álvaro Arbeloa à tenir le coup, Julian Álvarez ayant notamment frappé le poteau sur une frappe lointaine, mais elle a réussi à s'imposer et à réduire l'écart avec le leader, Barcelone, à quatre points.

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Bernabéu...