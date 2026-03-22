Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Vinicius Valverde Real Madrid GFXGetty
Thomas Hindle

Traduit par

Notes des joueurs du Real Madrid contre l'Atlético Madrid : Vinicius Jr signe un doublé lors du derby, tandis que Fede Valverde impressionne une nouvelle fois malgré son carton rouge, permettant ainsi de maintenir la course au titre

Vinicius Jr a inscrit un doublé tandis que Federico Valverde a de nouveau trouvé le chemin des filets, permettant au Real Madrid de s'imposer 3-2 face à l'Atlético Madrid lors d'un derby haletant dimanche. À aucun moment l'une ou l'autre des équipes n'a véritablement dominé les débats, mais le Real s'est montré décisif aux moments clés et, bien qu'il ait terminé le match à 10 après l'expulsion de Valverde, il a largement mérité cette victoire qui lui permet de rester en lice pour le titre de la Liga.

Le Real a pris l'initiative dès le début et a failli ouvrir le score lorsque Valverde s'est échappé sur l'aile droite avant de tirer en travers de la surface, mais son tir a heurté le poteau. Peu après, les Madrilènes ont encore frôlé le but, mais Giuliano Simeone a dégagé deux fois sur la ligne. 

L'Atlético a été récompensé de son travail défensif par un but : Matteo Rugeri a trouvé Giuliano, qui a remis le ballon d'une talonnade à Ademola Lookman, lequel n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets à bout portant.

L'équipe locale a repris le dessus en deuxième mi-temps et s'est vu accorder un penalty lorsque David Hancko a fait trébucher Brahim Diaz, permettant à Vinicius de transformer le penalty. Une autre erreur a ensuite offert un deuxième but au Real Madrid : José Giménez, entré en jeu à la mi-temps, n'a pas réussi à dégager son ballon suite à une mauvaise passe et Valverde s'est faufilé pour poursuivre sa belle série devant le but.

Mais l'Atleti a réagi par l'intermédiaire de Nahuel Molina, qui s'est élancé depuis son poste d'arrière droit et a envoyé un tir puissant dans la lucarne depuis 25 mètres, inscrivant ainsi son deuxième but spectaculaire en autant de matches de championnat.

Le Real a toutefois eu le dernier mot, lorsque Trent Alexander-Arnold a adressé une passe à Vinicius, qui a coupé vers son pied droit avant d'envoyer un tir enroulé dans le coin inférieur du but. L'expulsion de Valverde a contraint l'équipe d'Álvaro Arbeloa à tenir le coup, Julian Álvarez ayant notamment frappé le poteau sur une frappe lointaine, mais elle a réussi à s'imposer et à réduire l'écart avec le leader, Barcelone, à quatre points.

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Bernabéu...

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Andriy Lunin (7/10) :

    Un peu hésitant en début de match, avec quelques mains mal placées. N'a rien pu faire sur les deux buts. A réalisé quelques arrêts importants en fin de match. 

    Dani Carvajal (6/10) :

    Il s'est fait trop facilement dépasser sur le premier but de l'Atleti. Il n'a pas apporté grand-chose avec le ballon non plus. 

    Antonio Rüdiger (6/10) :

    Il s'est fait un peu malmener par Griezmann et aurait pu bloquer le centre qui a mené au premier but de l'Atleti. Il a semblé plus solide lorsque les visiteurs ont fait entrer un attaquant plus classique. 

    Dean Huijsen (6/10) :

    Une prestation défensive solide jusqu'à la deuxième mi-temps, où il a commis quelques erreurs. 

    Fran Garcia (7/10) :

    Il a fait des allers-retours sur le côté gauche. Il a offert une option supplémentaire pour libérer de l'espace pour Vinicius. Il a réalisé une belle série de courses en fin de match. 

    • Publicité
  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Aurelien Tchouameni (6/10) :

    Ce n'était pas son meilleur match. L'Atleti l'a contourné à plusieurs reprises au milieu de terrain. Il a manqué le cadre de peu sur une tête. 

    Arda Güler (7/10) :

    Il s'est créé quelques occasions. Il n'a raté que deux passes. Bien meilleur en défense dans un match brouillon. 

    Thiago Pitarch (6/10) :

    A écopé d'un carton jaune stupide et n'était pas tout à fait dans le coup. Une soirée difficile pour ce jeune joueur prometteur. 

    Federico Valverde (7/10) :

    A touché le poteau, a marqué un superbe but et a mené le jeu depuis le milieu de terrain. Il a ensuite été expulsé, même si la décision était sévère.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Attaque

    Vinicius Jr (8/10) :

    Il a marqué deux buts et a globalement rendu la vie impossible à l'Atleti. Étonnamment, ses premiers buts en Liga ont été inscrits contre les rivaux locaux du Real. 

    Brahim Diaz (6/10) :

    A obtenu un penalty et a créé des occasions dans les espaces restreints. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Trent Alexander-Arnold (7/10) :

    A réalisé une superbe passe décisive après une semaine de polémique. Impressionnant en tant que remplaçant. 

    Kylian Mbappé (6/10) :

    Il a pris à partie la défense adverse, mais n'a jamais eu d'occasion franche de marquer. 

    Eduardo Camavinga (N/A) :

    A apporté une énergie bien nécessaire en sortant du banc. 

    Jude Bellingham (N/A) :

    Un retour solide après une absence pour blessure. A fourni un gros travail défensif. 

    Alvaro Carreras (N/A) :

    Pas eu le temps de faire la différence. 

    Alvaro Arbeloa (7/10) :

    Encore une bonne soirée aux commandes. Il a mis en place le même système qui avait porté ses fruits contre Manchester City, a fait revenir des joueurs clés dans le onze de départ et a remporté le derby. Rien à redire. 

LaLiga
Majorque crest
Majorque
MLL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA