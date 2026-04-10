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Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty
Thomas Hindle

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Notes des joueurs du Real Madrid contre Gérone : la course au titre de la Liga est-elle déjà terminée ? Kylian Mbappé brille par son absence au pire moment, offrant ainsi un avantage considérable au FC Barcelone

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Kylian Mbappé a connu une soirée difficile alors que le Real Madrid a concédé un match nul 1-1 face à Gérone, un résultat qui pourrait bien mettre fin à ses espoirs de titre en Liga. Le but inscrit en seconde période par Federico Valverde a été annulé par une réalisation de Thomas Lemar, les deux équipes se partageant ainsi les points au Bernabéu. Les « Blancos » pourraient se retrouver à neuf points de Barcelone – à sept journées de la fin – si leur grand rival s'imposait samedi.

Madrid a dominé une grande partie de la première période. Álvaro Arbeloa a effectué des ajustements défensifs tout en maintenant ses atouts offensifs, et ces derniers se sont procuré plusieurs occasions franches. Vinicius Junior s’est créé plusieurs occasions, mais Paulo Gazzaniga a repoussé toutes ses tentatives. Mbappé, lui, a manqué de régularité et a échoué à plusieurs reprises devant le but. Gérone a tenté quelques percées en contre-attaque, et deux arrêts décisifs du gardien remplaçant Andriy Lunin ont empêché les visiteurs de marquer. 

Le match bascule pourtant sur une erreur du portier : peu après la mi-temps, Valverde tente une frappe lointaine que Gazzaniga repousse mal. Gérone réagit et égalise à l’heure de jeu par Thomas Lemar, dont la frappe croisée laisse Lunin sans réaction.

Les Blancos ont réagi en effectuant plusieurs changements, mais Gérone a su tenir le résultat. Mbappé a bien eu une dernière occasion, mais il a tiré droit sur le gardien – un moment qui résume bien cette soirée décevante à Madrid. Il leur faudra désormais un miracle pour rattraper Barcelone dans la course au titre. 

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Bernabéu...

  • Dani Carvajal Getty

    Gardien de but et défense

    Andriy Lunin (6/10) :

    Il a réalisé quelques beaux arrêts. Il n'a absolument rien pu faire sur la frappe de Lemar.

    Dani Carvajal (6/10) :

    Une prestation en demi-teinte. Il s’est montré dangereux en attaque à quelques reprises, mais a principalement assumé un rôle défensif. Il est désormais clairement le remplaçant. 

    Raúl Asensio (6/10) :

    Il n'a jamais semblé en difficulté et s'est bien débrouillé.

    Eder Militao (7/10) :

    Une heure solide pour son premier match en tant que titulaire depuis décembre. Il mérite mieux et constitue une base fiable. 

    Fran García (6/10) :

    A bien occupé le couloir gauche et s'est montré solide défensivement.

    • Publicité
  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Milieu de terrain

    Federico Valverde (8/10) :

    Polyvalent, il a multiplié les allers-retours sur le côté droit et a trouvé le chemin des filets. Une performance de haut niveau tout au long de la rencontre. 

    Jude Bellingham (7/10) :

    Il a connu un départ laborieux avant de finalement s’imposer au milieu de terrain. Remplacé à l’heure de jeu, probablement en vue de la Ligue des champions mercredi. 

    Eduardo Camavinga (6/10) :

    Il a d’abord dominé le milieu de terrain pendant environ vingt minutes avant de s’effacer progressivement. Il n’a pas réussi à contenir Lemar sur l’égalisation de Gérone.

    Brahim Díaz (6/10) :

    A délivré une passe décisive à Valverde, a beaucoup couru, mais son jeu est moins efficace sur le côté gauche.

  • Kylian MbappeGetty

    Attaque

    Kylian Mbappé (5/10) :

    Une prestation vraiment décevante. Il a manqué plusieurs occasions et n'a pas affiché son niveau habituel devant le but. 

    Vinicius Jr (7/10) :

    Il a pris ses adversaires de vitesse, s’est créé plusieurs occasions et a cadré trois tirs. Il a simplement manqué de réussite pour ouvrir le score.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Dean Huijsen (6/10) :

    Solide dans les duels aériens, il a constamment pesé sur les défenses adverses. 

    Arda Güler (6/10) :

    Attendu comme le facteur X, il n’a toutefois pas réussi à créer l’occasion décisive. 

    Ferland Mendy (6/10) :

    Une entrée en jeu tardive mais maîtrisée. 

    Aurelien Tchouameni (N/A) :

    Pas suffisamment de temps pour peser sur le match. Surprise de ne pas le voir dans le onze de départ, d’autant qu’il est suspendu pour la rencontre face au Bayern. 

    Gonzalo García (N/A) :

    Pas suffisamment de temps pour peser sur le match.

    Alvaro Arbeloa (3/10) :

    Il a légèrement modifié la donne, sans doute en pensant déjà au match crucial de Ligue des champions de mercredi. Il aurait toutefois mieux fait de se concentrer sur la rencontre de vendredi, car ce match nul pourrait s’avérer désastreux. 

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