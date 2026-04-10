Madrid a dominé une grande partie de la première période. Álvaro Arbeloa a effectué des ajustements défensifs tout en maintenant ses atouts offensifs, et ces derniers se sont procuré plusieurs occasions franches. Vinicius Junior s’est créé plusieurs occasions, mais Paulo Gazzaniga a repoussé toutes ses tentatives. Mbappé, lui, a manqué de régularité et a échoué à plusieurs reprises devant le but. Gérone a tenté quelques percées en contre-attaque, et deux arrêts décisifs du gardien remplaçant Andriy Lunin ont empêché les visiteurs de marquer.

Le match bascule pourtant sur une erreur du portier : peu après la mi-temps, Valverde tente une frappe lointaine que Gazzaniga repousse mal. Gérone réagit et égalise à l’heure de jeu par Thomas Lemar, dont la frappe croisée laisse Lunin sans réaction.

Les Blancos ont réagi en effectuant plusieurs changements, mais Gérone a su tenir le résultat. Mbappé a bien eu une dernière occasion, mais il a tiré droit sur le gardien – un moment qui résume bien cette soirée décevante à Madrid. Il leur faudra désormais un miracle pour rattraper Barcelone dans la course au titre.

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Bernabéu...