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Real Madrid stackGetty/GOAL

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Notes des joueurs du Real Madrid contre Elche : Dean Huijsen brille de mille feux ! Le défenseur s'illustre aux deux extrémités du terrain, tandis que Federico Valverde et Arda Güler marquent des buts magnifiques, permettant à l'équipe d'Álvaro Arbeloa de rester au coude à coude avec Barcelone

Le Real Madrid s'est imposé sans peine 4-1 face à une équipe d'Elche en difficulté, remettant ainsi la pression sur le leader de la Liga, Barcelone. Les Blancos ont confirmé leur large victoire contre Manchester City en Ligue des champions, Federico Valverde figurant à nouveau parmi les buteurs dans la capitale espagnole. C'est toutefois le remplaçant Arda Güler qui a volé la vedette en marquant un but magnifique depuis son propre camp dans les dernières minutes du match.

Comme prévu, Madrid a été confronté à une équipe d'Elche tenace, qui s'est contentée de rester en défense. Les Blancos ont laissé leurs adversaires dominer la possession du ballon en première mi-temps, l'entraîneur Álvaro Arbeloa espérant ainsi créer davantage d'espaces en contre-attaque.

Brahim Diaz a vu son penalty refusé après avoir été bousculé à l'entrée de la surface de réparation, un moment qui a suscité un peu d'animation dans un match qui risquait de tourner à la partie sans relief dans la capitale espagnole.

C'est alors qu'Antonio Rüdiger a pris les choses en main. À quelques minutes de la pause, un coup franc madrilène a été repoussé dans une surface de réparation bondée. Le ballon est tombé dans les pieds du défenseur allemand, qui a envoyé une superbe volée au fond des filets pour donner l'avantage à son équipe. 

Mais Madrid n'en est pas resté là. Alors qu'Elche se ruait vers l'avant à la recherche de l'égalisation, Federico Valverde – tout juste sorti d'un triplé héroïque contre Manchester City en Ligue des champions mercredi – a décoché une autre frappe magnifique dans la lucarne pour mettre son équipe en position très confortable à l'approche de la mi-temps.

Le score aurait dû être de 3-0 quelques secondes après le début de la seconde mi-temps. Diaz, toujours aussi dangereux, a récupéré un ballon perdu, s’est débarrassé de son défenseur et s’est élancé vers le but. Mais le Madrilène a envoyé son tir au-dessus de la barre, à la grande frustration de Vinicius Junior, qui avait sprinté sur toute la longueur du terrain pour le soutenir.

Dean Huijsen a finalement inscrit le troisième but pour sceller définitivement le sort du match. Après s'être infiltré dans la surface sur un coup de pied arrêté, l'ancien joueur de Bournemouth est resté dans le dernier tiers et a repris un magnifique centre de Daniel Yanez pour assurer les trois points.

Arda Güler a couronné cette superbe soirée pour Madrid en repérant le gardien hors de sa ligne à quelques secondes de la fin et en marquant depuis son propre camp, effaçant ainsi toute déception chez les joueurs après un but de consolation tardif des visiteurs.

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Santiago Bernabéu...

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ELCHEAFP

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (6/10) :

    Le Belge n'a jamais vraiment été mis en difficulté lors d'une soirée tranquille.

    Dani Carvajal (5/10) :

    Peu impliqué dans le match, il a été remplacé à 25 minutes de la fin.

    Antonio Rüdiger (7/10) :

    Il a écarté tous les dangers qui se présentaient à lui et sa superbe volée a permis à Madrid d'ouvrir le score en première mi-temps.

    Dean Huijsen (8/10) :

    A dominé la défense et s'est illustré en marquant un but en deuxième mi-temps.

     Fran Garcia (6/10) :

    Il a permis le but de Valverde et, comme la plupart des défenseurs madrilènes, n'a jamais été soumis à une réelle pression. 

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  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Federico Valverde (8/10) :

    Il a repris là où il s'était arrêté contre City et n'aurait pas pu faire mieux. 

    Thiago Pitarch (5/10) :

    Il a eu du mal à s'imposer dans le match, ce qui a conduit à son remplacement en début de deuxième mi-temps.

    Aurelien Tchouameni (6/10) :

    S'est souvent projeté vers l'avant tout en remplissant parfaitement son rôle principal de balayage au milieu de terrain.

    Eduardo Camavinga (5/10) :

    Il a évolué à un poste plus excentré, ce qui lui est un peu inhabituel, et n'a donc pas eu autant d'influence qu'il l'aurait souhaité.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ELCHEAFP

    Attaque

    Brahim Diaz (7/10) :

    Il s'est donné à fond, mais quelques mauvaises décisions dans le dernier tiers l'ont légèrement pénalisé.

    Vinicius Junior (6/10) :

    Il a effectué tous les bons déplacements, mais n'a pas été suffisamment servi lors d'une soirée où ses coéquipiers ont volé la vedette.

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Arda Güler (8/10) :

    Il a apporté l'énergie nécessaire au milieu de terrain madrilène dès son entrée en jeu et a couronné sa belle performance par un tir sensationnel depuis son propre camp.

    Daniel Yanez (7/10) :

    A délivré une passe décisive lors d'une apparition impressionnante.

    Gonzalo Garcia (5/10) :

    N'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans le match.

    Diego Aguado (6/10) :

    A réalisé une bonne demi-heure en défense.

    César Palacios (6/10) :

    Il s'est montré vif au milieu de terrain.

    Manuel Angel (5/10) :

    A eu la malchance de marquer un but contre son camp dans les dernières minutes.

    Alvaro Arbeloa (8/10) :

    A fait la différence en première mi-temps, ce qui a permis de faire entrer les jeunes de l'académie sans prendre de risque et de laisser certains joueurs clés au repos.

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