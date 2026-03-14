Comme prévu, Madrid a été confronté à une équipe d'Elche tenace, qui s'est contentée de rester en défense. Les Blancos ont laissé leurs adversaires dominer la possession du ballon en première mi-temps, l'entraîneur Álvaro Arbeloa espérant ainsi créer davantage d'espaces en contre-attaque.

Brahim Diaz a vu son penalty refusé après avoir été bousculé à l'entrée de la surface de réparation, un moment qui a suscité un peu d'animation dans un match qui risquait de tourner à la partie sans relief dans la capitale espagnole.

C'est alors qu'Antonio Rüdiger a pris les choses en main. À quelques minutes de la pause, un coup franc madrilène a été repoussé dans une surface de réparation bondée. Le ballon est tombé dans les pieds du défenseur allemand, qui a envoyé une superbe volée au fond des filets pour donner l'avantage à son équipe.

Mais Madrid n'en est pas resté là. Alors qu'Elche se ruait vers l'avant à la recherche de l'égalisation, Federico Valverde – tout juste sorti d'un triplé héroïque contre Manchester City en Ligue des champions mercredi – a décoché une autre frappe magnifique dans la lucarne pour mettre son équipe en position très confortable à l'approche de la mi-temps.

Le score aurait dû être de 3-0 quelques secondes après le début de la seconde mi-temps. Diaz, toujours aussi dangereux, a récupéré un ballon perdu, s’est débarrassé de son défenseur et s’est élancé vers le but. Mais le Madrilène a envoyé son tir au-dessus de la barre, à la grande frustration de Vinicius Junior, qui avait sprinté sur toute la longueur du terrain pour le soutenir.

Dean Huijsen a finalement inscrit le troisième but pour sceller définitivement le sort du match. Après s'être infiltré dans la surface sur un coup de pied arrêté, l'ancien joueur de Bournemouth est resté dans le dernier tiers et a repris un magnifique centre de Daniel Yanez pour assurer les trois points.

Arda Güler a couronné cette superbe soirée pour Madrid en repérant le gardien hors de sa ligne à quelques secondes de la fin et en marquant depuis son propre camp, effaçant ainsi toute déception chez les joueurs après un but de consolation tardif des visiteurs.

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Santiago Bernabéu...