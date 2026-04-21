Notes des joueurs du Real Madrid contre Alavés : Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont répondu aux sifflets du Bernabéu, permettant aux Blancos de mettre fin à leur série sans victoire et de conserver un mince espoir de titre en Liga

Sous les sifflets nourris des supporters locaux à l'encontre de leurs joueurs, Madrid a démarré lentement, et Dean Huijsen a dû faire preuve de vigilance pour bloquer une frappe de Lucas Boye après qu'Alvaro Carreras eut été pris à contre-pied par un long ballon en profondeur. De son côté, Andriy Lunin a repoussé une frappe à ras de terre de Toni Martinez, alors que les visiteurs, menacés de relégation, entamaient la rencontre avec assurance.

Madrid a finalement ouvert le score à la demi-heure de jeu lorsque le tir de Mbappé, à 20 mètres, a pris un rebond vicieux qui a trompé le gardien d’Alavés, Antonio Sivera. Ce but a réveillé les Blancos : Mbappé a immédiatement remis Sivera à l’épreuve, Trent Alexander-Arnold a tiré juste au-dessus et Eder Militao a frappé la barre transversale avant de sortir sur blessure peu avant la mi-temps.

Alavés a toutefois répliqué : Martinez a d’abord frappé le poteau, puis Lunin a repoussé sa volée. Madrid a finalement tué le match en début de seconde période : Vinicius, muet jusqu’alors, a déclenché une frappe puissante de 25 mètres pour faire taire les sifflets.

Alavés a alors tenté de réagir, contraignant Lunin à une nouvelle parade sur une frappe puissante de Martinez, puis Victor Parada à frapper le poteau d’une tête plongeante.

Martínez a finalement ouvert son compteur dans le temps additionnel d’une frappe subtile qui a trompé Lunin, mais trop tard pour inverser la tendance.

GOAL note les joueurs de Madrid au Bernabéu...