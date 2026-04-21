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Vinicius Mbappe Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs du Real Madrid contre Alavés : Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont répondu aux sifflets du Bernabéu, permettant aux Blancos de mettre fin à leur série sans victoire et de conserver un mince espoir de titre en Liga

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Real Madrid vs Deportivo Alaves

Le Real Madrid a mis fin à sa série de quatre matches sans victoire et a maintenu ses faibles espoirs de titre en Liga grâce à une victoire 2-1 contre Alavés mardi. Les buts de Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont permis à l’équipe d’Álvaro Arbeloa de l’emporter, réduisant ainsi l’écart avec le leader, Barcelone, à six points, du moins pour les 24 prochaines heures.

Sous les sifflets nourris des supporters locaux à l'encontre de leurs joueurs, Madrid a démarré lentement, et Dean Huijsen a dû faire preuve de vigilance pour bloquer une frappe de Lucas Boye après qu'Alvaro Carreras eut été pris à contre-pied par un long ballon en profondeur. De son côté, Andriy Lunin a repoussé une frappe à ras de terre de Toni Martinez, alors que les visiteurs, menacés de relégation, entamaient la rencontre avec assurance.

Madrid a finalement ouvert le score à la demi-heure de jeu lorsque le tir de Mbappé, à 20 mètres, a pris un rebond vicieux qui a trompé le gardien d’Alavés, Antonio Sivera. Ce but a réveillé les Blancos : Mbappé a immédiatement remis Sivera à l’épreuve, Trent Alexander-Arnold a tiré juste au-dessus et Eder Militao a frappé la barre transversale avant de sortir sur blessure peu avant la mi-temps.

Alavés a toutefois répliqué : Martinez a d’abord frappé le poteau, puis Lunin a repoussé sa volée. Madrid a finalement tué le match en début de seconde période : Vinicius, muet jusqu’alors, a déclenché une frappe puissante de 25 mètres pour faire taire les sifflets.

Alavés a alors tenté de réagir, contraignant Lunin à une nouvelle parade sur une frappe puissante de Martinez, puis Victor Parada à frapper le poteau d’une tête plongeante.

Martínez a finalement ouvert son compteur dans le temps additionnel d’une frappe subtile qui a trompé Lunin, mais trop tard pour inverser la tendance.

GOAL note les joueurs de Madrid au Bernabéu...

  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Andriy Lunin (6/10) :

    Ses interventions n'ont pas toujours été parfaites, mais il a réalisé quelques arrêts décisifs. Il n'y avait rien à faire sur le but.

    Trent Alexander-Arnold (7/10) :

    Il a délivré de superbes passes pour faire monter Madrid et créer des espaces pour ses coéquipiers. Il confirme sa progression après un début d’aventure espagnole laborieux.

    Eder Militao (7/10) :

    Il a fait preuve d’un grand sang-froid en défense et a été malchanceux, sa frappe heurtant la barre transversale. Il a ensuite été contraint de céder sa place peu avant la mi-temps en raison d’une nouvelle blessure.

    Dean Huijsen (7/10) :

    Très vigilant dès le début pour contrer Boye, il n'a guère semblé en difficulté par la suite. Il a bien distribué le jeu vers le milieu de terrain.

    Alvaro Carreras (5/10) :

    Prise à défaut sur un ballon en profondeur en début de match, la charnière centrale a ensuite retrouvé son aisance. Le latéral droit a ensuite participé à créer des surnombres offensifs sur le côté gauche.

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ALAVESAFP

    Milieu de terrain

    Aurélien Tchouameni (8/10) :

    Dominant au milieu de terrain madrilène, il a régulièrement récupéré le ballon. Il a failli marquer d'une tête plongeante en début de seconde période.

    Fede Valverde (6/10) :

    Toujours en mouvement, il a alterné entre trois positions différentes sur le côté droit. Il a reçu un coup violent au genou, mais a réussi à s’en remettre.

    Jude Bellingham (7/10) :

    Il s’est constamment décalé sur l’aile droite et a bien combiné avec son compatriote Alexander-Arnold. Il a délivré plusieurs centres dangereux qui n’ont pas été convertis.

    Arda Güler (6/10) :

    L'un de ses matchs les plus discrets. Il a réalisé quelques belles percées en fixant son défenseur, mais sans parvenir à créer de véritable occasion.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ALAVESAFP

    Attaque

    Kylian Mbappé (7/10) :

    Une prestation pleine de feintes, de gestes techniques et d’accélérations fulgurantes qui ont parfois laissé la défense d’Alavés courir après des ombres. Il a toutefois eu beaucoup de chance que son tir fantaisiste soit dévié pour ouvrir le score.

    Vinicius Jr (7/10) :

    Il s’est parfois aventuré dans des cul-de-sac en début de rencontre, mais il est resté une menace quasi constante. Une superbe finition a scellé la victoire peu après la pause.

  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Antonio Rüdiger (5/10) :

    N’a jamais convaincu après avoir remplacé Militao, blessé. A fait preuve d’un manque flagrant de sang-froid par rapport à ses coéquipiers.

    Brahim Díaz (6/10) :

    Il a failli ouvrir le score dès ses premiers ballons et s’est montré menaçant après avoir remplacé Bellingham.

    Franco Mastantuono (5/10) :

    A eu du mal à s'impliquer après avoir remplacé Güler.

    Eduardo Camavinga (4/10) :

    Hué à son entrée, il a visiblement manqué de confiance et s’est montré en partie responsable des occasions d’Alavés en fin de match, en raison de ses erreurs dans sa propre surface.

    Dani Carvajal (6/10) :

    Il a failli servir Vinicius sur un centre rasant et a réalisé plusieurs interventions défensives décisives au cours de sa demi-heure de jeu.

    Alvaro Arbeloa (6/10) :

    Il a rempli son rôle et a su préserver ses cadres durant la majeure partie de la seconde période. Il ne pourra se satisfaire du nombre d’occasions concédées à Alavés, mais le résultat soulage quelque peu la pression sur son banc.

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