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Mark Doyle

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Notes des joueurs du PSG face au Bayern Munich : la revanche en Ligue des champions est lancée ! Khvicha Kvaratskhelia s'en donne à cœur joie tandis qu'Ousmane Dembélé fait le travail pour sceller la qualification pour Budapest

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Paris Saint-Germain
K. Kvaratskhelia
Ousmane Dembélé
Ligue des Champions
FEATURES
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain est à un pas de conserver son titre de champion d'Europe après avoir tenu le Bayern Munich en échec 1-1 lors du match retour de leur demi-finale, s'imposant ainsi 6-5 au score cumulé. Après le match haletant de la semaine dernière au Parc des Princes, qui avait vu neuf buts marqués, les supporters neutres du monde entier espéraient assister à un nouveau classique mémorable entre ces deux équipes dotées d'attaques exceptionnelles.

Menés au score dès la 3e minute suite à l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé, servi après un raid solitaire de Khvicha Kvaratskhelia sur l’aile gauche, le PSG a ensuite démontré sa solidité défensive.

Le Bayern a tout tenté face aux champions en titre, mais il n’a réussi à percer une défense magnifiquement orchestrée par Marquinhos qu’en prolongation, lorsque Harry Kane a marqué après avoir été servi dans la surface de réparation par Alphonso Davies.

GOAL note tous les joueurs du PSG en lice, alors que les hommes de Luis Enrique se qualifient pour une finale prometteuse contre Arsenal à Budapest, les Parisiens visant un deuxième titre continental seulement douze mois après leur premier.


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Gardien de but et défense

    Matvey Safonov (7/10) :

    Le gardien a réalisé une performance solide, avec cinq arrêts au compteur, et il n'a rien pu faire sur le but de consolation de Kane.

    Warren Zaire-Emery (7/10) :

    Aligné à droite de la défense en l’absence d’Hakimi, blessé, il a parfois souffert face à Diaz mais a globalement rempli sa mission, se projetant même vers l’avant pour créer quelques occasions.

    Marquinhos (7/10) :

    Après avoir été malmené par Diaz et ses coéquipiers la semaine dernière, le capitaine a réagi en livrant une performance défensive remarquablement disciplinée et déterminée. Le Brésilien s'est montré particulièrement fort dans les duels aériens et a montré l'exemple du début à la fin.

    Willian Pacho (6/10) :

    Parfois un peu imprécis dans ses passes, mais solide dans ses tacles tout au long du match, il a récupéré la possession à plusieurs reprises pour son équipe, tout en effectuant plusieurs dégagements décisifs. Il a toutefois dû être déçu de perdre Kane en fin de match.

    Nuno Mendes (7/10) :

    Olise a d’abord causé bien des soucis au Portugais, qui a écopé d’un carton jaune pour un tacle appuyé et aurait pu être exclu pour une main évidente, l’arbitre ayant déjà sanctionné une faute précédente de Laimer. Mais il a finalement réussi à étouffer l’ailier adverse.

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Milieu de terrain

    João Neves (7/10) :

    Il a évité de justesse une sanction pour une main dans la surface, totalement involontaire. Le Portugais a perdu le ballon plus qu’il n’aurait dû, mais il s’est dépensé sans compter et a contraint Neuer à une belle parade sur une tête placée, suite à une montée parfaitement synchronisée au deuxième poteau.

    Vitinha (8/10) :

    Il a touché le bras de Neves sur un dégagement mal dosé en première période, mais il a sinon été excellent, créant quatre occasions grâce à ses passes millimétrées et intervenant au bon moment pour empêcher Musiala de marquer.

    Fabian Ruiz (7/10) :

    De retour à son meilleur niveau, l’Espagnol a souvent fait valoir sa vision du jeu. Si certaines de ses passes ont manqué de justesse, il a néanmoins offert une merveilleuse ouverture en première intention à Kvaratskhelia, qui a ouvert le score, tout en gagnant plusieurs duels décisifs.


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Attaque

    Ousmane Dembélé (7/10) :

    S’il avait manqué une belle occasion en début de rencontre à l’aller, il n’a pas tremblé cette fois-ci, concluant avec brio un centre à ras de terre de Kvaratskhelia. Progressivement moins en vue, il a cédé sa place en cours de seconde période.

    Desire Doué (7/10) :

    Inhabituellement discret en première période, aligné en pointe, il ne s’est pas créé la moindre occasion ni tenté un seul tir. Plus vif après la pause, il a failli inscrire un but sensationnel en solo.

    Khvicha Kvaratskhelia (8/10) :

    Il a servi Dembélé pour l’ouverture du score d’une passe en retrait parfaite, conclue après un échange de passes lumineux avec Ruiz. Le Géorgien s’est avéré imparable dans les duels en un contre un. Un régal pour les yeux, d’autant qu’il fournit un travail défensif considérable.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Bradley Barcola (6/10) :

    Il a remplacé Dembélé mais a gâché la seule occasion qui s'est présentée à lui en tirant mal depuis l'entrée de la surface.

    Lucas Hernandez (N/A) :

    Entré en jeu à moins de 15 minutes de la fin alors que Luis Enrique cherchait à verrouiller le match.

    Lucas Beraldo (N/A) :

    A fait l'objet d'un double remplacement défensif avec Hernandez.

    Senny Mayulu (N/A) :

    Remplaçant également introduit dans le temps additionnel.

    Luis Enrique (7/10) :

    Il a prouvé qu’il pouvait tout faire sur le plan tactique en orchestrant une performance européenne de référence à l’extérieur, après avoir déjà remporté la séance de tirs au but à Paris la semaine passée. Il a pris un petit risque en alignant Zaire-Emery au poste d’arrière droit, mais le choix s’est avéré payant ; le rythme de travail global de son équipe était fantastique, preuve de son talent de motivateur.

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