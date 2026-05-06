Notes des joueurs du PSG face au Bayern Munich : la revanche en Ligue des champions est lancée ! Khvicha Kvaratskhelia s'en donne à cœur joie tandis qu'Ousmane Dembélé fait le travail pour sceller la qualification pour Budapest

Menés au score dès la 3e minute suite à l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé, servi après un raid solitaire de Khvicha Kvaratskhelia sur l’aile gauche, le PSG a ensuite démontré sa solidité défensive.
Le Bayern a tout tenté face aux champions en titre, mais il n’a réussi à percer une défense magnifiquement orchestrée par Marquinhos qu’en prolongation, lorsque Harry Kane a marqué après avoir été servi dans la surface de réparation par Alphonso Davies.
GOAL note tous les joueurs du PSG en lice, alors que les hommes de Luis Enrique se qualifient pour une finale prometteuse contre Arsenal à Budapest, les Parisiens visant un deuxième titre continental seulement douze mois après leur premier.