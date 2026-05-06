Notes des joueurs du PSG face au Bayern Munich : la revanche en Ligue des champions est lancée ! Khvicha Kvaratskhelia s'en donne à cœur joie tandis qu'Ousmane Dembélé fait le travail pour sceller la qualification pour Budapest

Matvey Safonov (7/10) :

Le gardien a réalisé une performance solide, avec cinq arrêts au compteur, et il n'a rien pu faire sur le but de consolation de Kane.

Warren Zaire-Emery (7/10) :

Aligné à droite de la défense en l’absence d’Hakimi, blessé, il a parfois souffert face à Diaz mais a globalement rempli sa mission, se projetant même vers l’avant pour créer quelques occasions.

Marquinhos (7/10) :

Après avoir été malmené par Diaz et ses coéquipiers la semaine dernière, le capitaine a réagi en livrant une performance défensive remarquablement disciplinée et déterminée. Le Brésilien s'est montré particulièrement fort dans les duels aériens et a montré l'exemple du début à la fin.

Willian Pacho (6/10) :

Parfois un peu imprécis dans ses passes, mais solide dans ses tacles tout au long du match, il a récupéré la possession à plusieurs reprises pour son équipe, tout en effectuant plusieurs dégagements décisifs. Il a toutefois dû être déçu de perdre Kane en fin de match.

Nuno Mendes (7/10) :

Olise a d’abord causé bien des soucis au Portugais, qui a écopé d’un carton jaune pour un tacle appuyé et aurait pu être exclu pour une main évidente, l’arbitre ayant déjà sanctionné une faute précédente de Laimer. Mais il a finalement réussi à étouffer l’ailier adverse.