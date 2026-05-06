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Mark Doyle

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Notes des joueurs du PSG face au Bayern Munich : la revanche en Ligue des champions est lancée ! Khvicha Kvaratskhelia s'en donne à cœur joie tandis qu'Ousmane Dembélé fait le nécessaire pour sceller la qualification pour Budapest

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Paris Saint-Germain
K. Kvaratskhelia
Ousmane Dembélé
Ligue des Champions
FEATURES
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain est à un pas de conserver son titre de champion d'Europe. Les Parisiens ont tenu le Bayern Munich en échec 1-1 lors du match retour de leur demi-finale et l'emportent 6-5 au score cumulé. Après le match haletant de la semaine dernière au Parc des Princes, qui avait vu neuf buts marqués, les supporters neutres du monde entier espéraient assister à un nouveau classique mémorable entre deux équipes dotées d'attaques exceptionnelles.

Après avoir ouvert le score dès la 3e minute par Ousmane Dembélé, servi par un Khvicha Kvaratskhelia intenable sur l’aile gauche, le PSG a ensuite solidement défendu son avantage.

Le Bayern a tout tenté face aux champions en titre, mais n’a réussi à percer une défense magnifiquement orchestrée par Marquinhos qu’en prolongation, lorsque Harry Kane a marqué après avoir été servi dans la surface de réparation par Alphonso Davies.

GOAL note toutes les performances parisiennes, alors que les hommes de Luis Enrique se qualifient pour une finale prometteuse contre Arsenal à Budapest, où le club de la capitale espère soulever son deuxième trophée continental seulement douze mois après le premier.


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Gardien de but et défense

    Matvey Safonov (7/10) :

    Une performance solide de la part de Safonov. Il a effectué cinq arrêts au total et n'a rien pu faire sur le but de consolation de Kane.

    Warren Zaire-Emery (7/10) :

    Aligné à droite de la défense en l’absence de Hakimi, blessé, il a parfois souffert face à Diaz mais s’est globalement bien acquitté de sa tâche, allant même jusqu’à créer quelques occasions à l’autre bout du terrain.

    Marquinhos (7/10) :

    Après avoir souffert face à Diaz et ses coéquipiers la semaine passée, le capitaine a réagi en livrant une performance défensive remarquablement disciplinée et déterminée. Le Brésilien s’est notamment illustré dans les duels aériens et a montré l’exemple du début à la fin.

    Willian Pacho (6/10) :

    Parfois un peu imprécis dans ses passes, mais solide dans les tacles tout au long du match, il a récupéré la possession à plusieurs reprises pour son équipe, tout en effectuant plusieurs dégagements décisifs. Il aura toutefois été déçu de perdre Kane en fin de match.

    Nuno Mendes (7/10) :

    Olise a une nouvelle fois causé toutes sortes de problèmes au Portugais en début de match et Mendes – qui a reçu un carton jaune pour un tacle violent sur l’ailier – a eu de la chance de rester sur le terrain après une main évidente, l’arbitre ayant repéré une faute antérieure de Laimer. Il faut toutefois lui rendre justice : Mendes a fini par neutraliser presque complètement la menace que représentait son ennemi juré.

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Milieu de terrain

    João Neves (7/10) :

    Il a évité de justesse la sanction après une main dans la surface, non intentionnelle. Le Portugais a perdu le ballon plus qu’il n’aurait dû, mais il s’est dépensé sans compter et a contraint Neuer à une belle parade sur une tête placée, suite à une montée parfaitement synchronisée au deuxième poteau.

    Vitinha (8/10) :

    Il a touché le bras de Neves d’un dégagement mal ajusté en première période, mais s’est ensuite montré excellent, créant quatre occasions grâce à ses passes millimétrées et interceptant au bon moment pour empêcher Musiala de marquer.

    Fabian Ruiz (7/10) :

    De retour à 100 %, l’Espagnol a été un atout majeur pour le PSG. Si certaines de ses passes ont manqué de justesse, il a néanmoins offert une merveilleuse passe en première intention à Kvaratskhelia, qui a ouvert le score, et a remporté plusieurs duels décisifs.


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Attaque

    Ousmane Dembélé (7/10) :

    S’il avait manqué une belle occasion en début de rencontre à l’aller, il n’a pas tremblé cette fois-ci, concluant avec brio un centre à ras de terre de Kvaratskhelia. Progressivement moins en vue, il a cédé sa place en cours de seconde période.

    Desire Doué (7/10) :

    Inhabituellement discret en première période, il n’a ni tenté de tir ni créé la moindre occasion malgré sa position d’avant-centre. Plus vif après la pause, il a failli inscrire un but sensationnel en solo.

    Khvicha Kvaratskhelia (8/10) :

    Il a servi Dembélé pour l’ouverture du score d’une passe en retrait parfaite, conclue après un échange de passes lumineux avec Ruiz. Le Géorgien s’est montré imparable dans les duels. Un régal pour les yeux, et un joueur qui ne ménage pas ses efforts.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Bradley Barcola (6/10) :

    Il a remplacé Dembélé mais a gâché la seule occasion qui s'est présentée à lui en tirant mal depuis l'entrée de la surface.

    Lucas Hernandez (N/A) :

    Entré en jeu à moins de 15 minutes de la fin alors que Luis Enrique cherchait à verrouiller le match.

    Lucas Beraldo (N/A) :

    A fait l'objet d'un double remplacement défensif avec Hernandez.

    Senny Mayulu (N/A) :

    Remplaçant également introduit dans le temps additionnel.

    Luis Enrique (7/10) :

    Il a prouvé qu’il pouvait tout faire sur le plan tactique : après avoir gagné la séance de tirs au but à Paris la semaine dernière, il a orchestré une performance européenne de référence à l’extérieur. Il a pris un petit risque en alignant Zaire-Emery au poste d’arrière droit, mais le choix a payé, et le travail collectif de son équipe est resté fantastique – grâce à ce remarquable motivateur.

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