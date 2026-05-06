Matvey Safonov (7/10) :

Une performance solide de la part de Safonov. Il a effectué cinq arrêts au total et n'a rien pu faire sur le but de consolation de Kane.

Warren Zaire-Emery (7/10) :

Aligné à droite de la défense en l’absence de Hakimi, blessé, il a parfois souffert face à Diaz mais s’est globalement bien acquitté de sa tâche, allant même jusqu’à créer quelques occasions à l’autre bout du terrain.

Marquinhos (7/10) :

Après avoir souffert face à Diaz et ses coéquipiers la semaine passée, le capitaine a réagi en livrant une performance défensive remarquablement disciplinée et déterminée. Le Brésilien s’est notamment illustré dans les duels aériens et a montré l’exemple du début à la fin.

Willian Pacho (6/10) :

Parfois un peu imprécis dans ses passes, mais solide dans les tacles tout au long du match, il a récupéré la possession à plusieurs reprises pour son équipe, tout en effectuant plusieurs dégagements décisifs. Il aura toutefois été déçu de perdre Kane en fin de match.

Nuno Mendes (7/10) :

Olise a une nouvelle fois causé toutes sortes de problèmes au Portugais en début de match et Mendes – qui a reçu un carton jaune pour un tacle violent sur l’ailier – a eu de la chance de rester sur le terrain après une main évidente, l’arbitre ayant repéré une faute antérieure de Laimer. Il faut toutefois lui rendre justice : Mendes a fini par neutraliser presque complètement la menace que représentait son ennemi juré.