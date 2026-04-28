Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
PSG Bayern ratings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

Notes des joueurs du PSG face au Bayern Munich : ça, c'est du football ! Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé ont mené les Parisiens à une précieuse victoire en demi-finale de la Ligue des champions, malgré une rencontre à haut score et riche en rebondissements

Player ratings
Paris Saint-Germain
K. Kvaratskhelia
Ousmane Dembélé
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
FEATURES

La demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich s’annonçait déjà comme un match de légende ; elle a finalement dépassé toutes les attentes, en grande partie grâce à Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, auteurs chacun d’un doublé lors d’une victoire aussi palpitante qu’inattendue (5-4) pour les hommes de Luis Enrique au Parc des Princes.

Les Bavarois ont mieux entamé la rencontre et ont ouvert le score dès la 17e minute sur penalty : Harry Kane transformait la sanction après que Willian Pacho eut maladroitement fait tomber Luis Diaz dans la surface. Mais le PSG a rapidement égalisé par Kvaratskhelia, dont le crochet rapide a éliminé Aleksandar Pavlovic, puis Joao Neves a repris de la tête un corner de Dembélé pour offrir aux locaux le score de 2-1 peu après la demi-heure de jeu.

Le Bayern a rétabli l’égalité grâce à une frappe fulgurante de Michael Olise, mais le PSG a repris l’avantage juste avant la pause lorsque Dembélé a transformé un penalty accordé de manière contestable pour une main présumée d’Alphonso Davies.

En seconde période, Kvaratskhelia puis Dembélé concluent deux contre-attaques éclatantes, et le PSG semble alors se diriger vers une victoire confortable avant le voyage retour à l’Allianz Arena. Mais une défense parisienne une nouvelle fois friable offre au Bayern l’occasion de revenir : Dayot Upamecano puis Diaz redonnent espoir aux champions d’Allemagne.

GOAL note tous les joueurs du PSG en action lors d'une soirée qui a rappelé à tous les spectateurs pourquoi ils aiment le football...

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Gardien de but et défense

    Matvey Safonov (6/10) :

    Il a réalisé quelques arrêts décisifs alors que le PSG traversait un mauvais quart d’heure, son intervention face à Olise se révélant particulièrement cruciale.

    Achraf Hakimi (6/10) :

    Mis sous pression par Luis Diaz en première période, il a néanmoins apporté le danger en attaque et offert le deuxième but à Kvaratskhelia après une brillante incursion sur l’aile droite. Son arrêt sur blessure en fin de match inquiète.

    Marquinhos (4/10) :

    Peu habitué à le voir aussi mal à l’aise, le capitaine parisien a écopé d’un carton jaune dès l’entame pour une poussée sur Diaz, avant d’être complètement dominé par l’attaquant, auteur du quatrième but bavarois.

    Willian Pacho (4/10) :

    Il a peiné toute la soirée à contenir Kane et ses coéquipiers. Rentré à bon compte après un tacle imprudent dans la surface lors du quart de finale contre Liverpool, il a cette fois été sanctionné pour son intervention sur Diaz.

    Nuno Mendes (5/10) :

    Il a finalement trouvé son maître en la personne d'Olise, qui l'a tourmenté à chaque prise de balle en première période. Il s'est toutefois amélioré après la pause, rappelant par moments ses qualités de dribbleur.

    • Publicité
  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Milieu de terrain

    Vitinha (7/10) :

    Face au milieu de terrain de grande qualité du Bayern, le Portugais n’a pas pu mener le jeu comme à son habitude, mais il a tout de même créé plusieurs occasions grâce à ses passes précises et progressives.

    João Neves (7/10) :

    Il a redonné l’avantage au PSG d’une tête placée avec précision (performance d’autant plus notable qu’il est plutôt petit) et a réalisé plusieurs interceptions décisives, mais, comme son compère, il a été davantage sous pression que jamais cette saison.

    Warren Zaire-Emery (5/10) :

    Il a réalisé quelques passes intelligentes mais n’a pas réussi à imposer son influence sur la rencontre. Remplacé au milieu de la seconde période.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Attaque

    Desire Doué (8/10) :

    Moins impressionnant que ses partenaires d’attaque, il n’en demeure pas moins une menace permanente grâce à sa capacité à se démarquer. Il a d’abord lancé Kvaratskhelia vers le but d’une passe lobée parfaitement dosée, avant de servir Dembélé pour son deuxième but de la soirée.

    Ousmane Dembélé (9/10) :

    Il se rattrape ensuite en transformant un penalty avec sang-froid et en inscrivant un superbe but au premier poteau. Il est aussi à l’origine du deuxième but de Kvaratskhelia, après une déviation astucieuse du centre de Hakimi.

    Khvicha Kvaratskhelia (9/10) :

    Il a permis au PSG de se remettre d’un départ laborieux grâce à un jeu de débordement étincelant, digne du « George Best géorgien ». Il a également conclu sa seconde occasion avec beaucoup de sang-froid, et il est un régal pour les yeux quand il est en pleine forme.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Fabian Ruiz (5/10) :

    L’Espagnol, toujours en quête de son meilleur niveau physique, a remplacé Zaire-Emery alors que Luis Enrique cherchait à reprendre le contrôle du milieu de terrain. Peine perdue : Ruiz a écopé d’un carton jaune et le PSG a continué de subir la domination du Bayern.

    Bradley Barcola (6/10) :

    Entré en jeu à la place de Doué sur l’aile droite, il n’a pas réussi à changer la donne.

    Lucas Hernandez (non noté) :

    Entré en fin de match à la place de Nuno Mendes.

    Senny Mayulu (N/A) :

    Entré en jeu seulement pour les six dernières minutes, il a failli porter le score à 6-4 d’une frappe de bonne facture qui a heurté l’extérieur du poteau.

    Luis Enrique (5/10) :

    L’Espagnol pourra se satisfaire du potentiel offensif de son équipe, capable de percer à chaque fois qu’elle alimentait son trio d’avant-garde. Toutefois, la défense a été à plusieurs reprises en grande difficulté et le milieu de terrain a cédé le contrôle à l’adversaire, ce qui devrait donner à réfléchir à Luis Enrique pour le match retour.

Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Lorient crest
Lorient
FCL