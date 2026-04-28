Les Bavarois ont mieux entamé la rencontre et ont ouvert le score dès la 17e minute sur penalty : Harry Kane transformait la sanction après que Willian Pacho eut maladroitement fait tomber Luis Diaz dans la surface. Mais le PSG a rapidement égalisé par Kvaratskhelia, dont le crochet rapide a éliminé Aleksandar Pavlovic, puis Joao Neves a repris de la tête un corner de Dembélé pour offrir aux locaux le score de 2-1 peu après la demi-heure de jeu.

Le Bayern a rétabli l’égalité grâce à une frappe fulgurante de Michael Olise, mais le PSG a repris l’avantage juste avant la pause lorsque Dembélé a transformé un penalty accordé de manière contestable pour une main présumée d’Alphonso Davies.

En seconde période, Kvaratskhelia puis Dembélé concluent deux contre-attaques éclatantes, et le PSG semble alors se diriger vers une victoire confortable avant le voyage retour à l’Allianz Arena. Mais une défense parisienne une nouvelle fois friable offre au Bayern l’occasion de revenir : Dayot Upamecano puis Diaz redonnent espoir aux champions d’Allemagne.

GOAL note tous les joueurs du PSG en action lors d'une soirée qui a rappelé à tous les spectateurs pourquoi ils aiment le football...