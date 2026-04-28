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Mark Doyle

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Notes des joueurs du PSG face au Bayern Munich : ça, c'est du football ! Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé ont donné du fil à retordre aux géants allemands, offrant au club parisien une courte avance en demi-finale de la Ligue des champions après un match haletant ponctué de neuf buts

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Paris Saint-Germain
K. Kvaratskhelia
Ousmane Dembélé
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
FEATURES

La demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich s’annonçait déjà comme un match de légende ; elle a finalement dépassé toutes les attentes, en grande partie grâce à Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, auteurs chacun d’un doublé lors d’une victoire aussi palpitante qu’inattendue (5-4) pour les hommes de Luis Enrique au Parc des Princes.

Les Bavarois ont mieux entamé la rencontre et ont ouvert le score à la 17e minute sur penalty : Harry Kane s’est chargé de transformer la sanction après la maladroite chute de Luis Diaz, provoqué par Willian Pacho dans la surface. Mais le PSG a rapidement égalisé par Kvaratskhelia, dont le crochet rapide a éliminé Aleksandar Pavlovic, puis Joao Neves a repris de la tête un corner de Dembélé pour offrir aux locaux le score de 2-1 après un peu plus d’une demi-heure de jeu.

Le Bayern a rétabli l’égalité grâce à une frappe fulgurante de Michael Olise, mais le PSG a repris l’avantage juste avant la pause lorsque Dembélé a transformé un penalty accordé de manière contestable pour une main présumée d’Alphonso Davies.

En seconde période, Kvaratskhelia puis Dembélé concluent deux contre-attaques éclatantes, et le PSG semble alors se diriger vers une victoire confortable avant le voyage retour à l’Allianz Arena. Mais une défense parisienne une nouvelle fois friable offre au Bayern l’occasion de revenir : Dayot Upamecano puis Diaz redonnent espoir aux champions d’Allemagne.

GOAL passe en revue les notes de tous les Parisiens, acteurs d’une rencontre qui a rappelé à tous les amoureux du ballon rond pourquoi ils chérissent ce sport.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Gardien de but et défense

    Matvey Safonov (6/10) :

    Il a réalisé quelques arrêts décisifs alors que le PSG traversait un temps fort au cours du premier quart d’heure, sa parade face à Olise se révélant particulièrement précieuse.

    Achraf Hakimi (6/10) :

    Mis sous pression par Luis Diaz en première période, il a tout de même apporté le danger offensivement et offert à Kvaratskhelia le ballon du deuxième but après une brillante incursion sur l’aile droite. Son arrêt sur blessure en fin de match inquiète.

    Marquinhos (4/10) :

    Peu habitué à le voir aussi mal à l’aise, le capitaine parisien a écopé d’un carton jaune dès l’entame pour une poussée sur Diaz, avant d’être régulièrement dominé par l’ailier colombien, lequel a finalement servi le quatrième but bavarois.

    Willian Pacho (4/10) :

    Il a peiné toute la soirée à contenir Kane et ses coéquipiers. Rentré à bon compte après un tacle imprudent dans la surface lors du quart de finale contre Liverpool, il a cette fois été sanctionné pour son intervention sur Diaz.

    Nuno Mendes (5/10) :

    Il a finalement trouvé son maître en la personne d'Olise, qui l'a tourmenté à chaque prise de balle en première période. Il s'est toutefois amélioré après la pause, rappelant par moments ses qualités de dribbleur.

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    Milieu de terrain

    Vitinha (7/10) :

    Face au milieu de terrain de grande qualité du Bayern, le Portugais n’a pas pu mener le jeu comme à son habitude, mais il a tout de même créé plusieurs occasions grâce à ses passes précises et progressives.

    João Neves (7/10) :

    Il a redonné l’avantage au PSG d’une tête placée avec précision (performance d’autant plus notable qu’il est plutôt petit) et a réalisé plusieurs interceptions décisives. Comme Vitinha, il a toutefois subi une pression plus intense que jamais cette saison.

    Warren Zaire-Emery (5/10) :

    Il a réalisé quelques passes intelligentes mais n’a pas réussi à imposer son autorité sur la rencontre. Remplacé au milieu de la seconde période.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Attaque

    Desire Doué (8/10) :

    Moins impressionnant que ses partenaires d’attaque, il n’en demeure pas moins une menace permanente grâce à sa capacité à se démarquer. Il a d’abord lancé Kvaratskhelia vers le but d’une passe lobée parfaitement dosée, avant de servir Dembélé pour son deuxième but de la soirée.

    Ousmane Dembélé (9/10) :

    Après un raté surprenant en début de rencontre, il s’est rattrapé en transformant un penalty avec assurance et en inscrivant un superbe but au premier poteau. Il a aussi été à l’origine du deuxième but de Kvaratskhelia en déviant habilement le centre de Hakimi.

    Khvicha Kvaratskhelia (9/10) :

    Il a permis au PSG de se remettre d’un départ laborieux grâce à un jeu d’aile étincelant digne du « George Best géorgien ». Il a ensuite conclu son doublé avec sang-froid, un régal pour les yeux quand il est en pleine forme.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Fabian Ruiz (5/10) :

    L’Espagnol, toujours en quête de son meilleur niveau physique, a remplacé Zaire-Emery alors que Luis Enrique cherchait à reprendre le contrôle du milieu de terrain. Peine perdue : Ruiz a écopé d’un carton jaune et le PSG a continué de subir la domination du Bayern.

    Bradley Barcola (6/10) :

    Entré en jeu à la place de Doué sur l’aile droite, il n’a pas réussi à changer la donne.

    Lucas Hernandez (N/A) :

    Entré en fin de match à la place de Nuno Mendes.

    Senny Mayulu (N/A) :

    Entré en jeu pour les six dernières minutes, il a failli porter le score à 6-4 d’une frappe de bonne facture qui a heurté l’extérieur du poteau.

    Luis Enrique (5/10) :

    L’Espagnol pourra se satisfaire du pouvoir offensif de son équipe : chaque fois qu’elle a réussi à alimenter son trio d’avant-garde, elle a semblé en mesure de scorer. Toutefois, la défense a été à plusieurs reprises en grande difficulté et le milieu de terrain a cédé le contrôle à l’adversaire – ce qui reste rare. De quoi offrir à Luis Enrique quelques axes de réflexion avant le match retour.

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