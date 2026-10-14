Le PSG a donné une leçon tactique dans les transitions, exploitant avec une efficacité redoutable la défense haute de Manchester City pour s'imposer 4-2. Impitoyables en première période, les Parisiens ont réduit l'Etihad Stadium au silence en menant 3-0 à la pause.

Malgré la pression constante de City et ses 54 % de possession, l'équipe de Luis Enrique est restée compacte, réalisant 26 dégagements et 12 interceptions pour empêcher les locaux de trouver leur rythme.

Si Erling Haaland a laissé entrevoir une remontée en seconde période grâce à un doublé, la capacité du PSG à marquer aux moments décisifs lui a permis de garder le contrôle. Les visiteurs ont été nettement plus efficaces que leurs hôtes, inscrivant quatre buts sur seulement neuf tirs cadrés.

Ce résultat propulse le PSG en tête du classement de la Ligue des champions, avec deux victoires en deux matches, et souligne la maturité croissante de l'équipe sur la scène européenne sous la direction de Luis Enrique.

GOAL note les joueurs du PSG depuis l'Etihad Stadium.