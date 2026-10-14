Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Notes des joueurs du PSG face à Manchester City : Ousmane Dembele éblouit, des Parisiens réalistes créent la surprise à l’Etihad

Paris Saint-Germain
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain a livré une démonstration en contre-attaque pour s’imposer 4-2 face à Manchester City à l’Etihad Stadium. Grâce à une première période étincelante, les visiteurs ont pris trois buts d’avance, un écart que les locaux n’ont finalement pas réussi à combler.

Le PSG a donné une leçon tactique dans les transitions, exploitant avec une efficacité redoutable la défense haute de Manchester City pour s'imposer 4-2. Impitoyables en première période, les Parisiens ont réduit l'Etihad Stadium au silence en menant 3-0 à la pause.

Malgré la pression constante de City et ses 54 % de possession, l'équipe de Luis Enrique est restée compacte, réalisant 26 dégagements et 12 interceptions pour empêcher les locaux de trouver leur rythme.

Si Erling Haaland a laissé entrevoir une remontée en seconde période grâce à un doublé, la capacité du PSG à marquer aux moments décisifs lui a permis de garder le contrôle. Les visiteurs ont été nettement plus efficaces que leurs hôtes, inscrivant quatre buts sur seulement neuf tirs cadrés.

Ce résultat propulse le PSG en tête du classement de la Ligue des champions, avec deux victoires en deux matches, et souligne la maturité croissante de l'équipe sur la scène européenne sous la direction de Luis Enrique.

GOAL note les joueurs du PSG depuis l'Etihad Stadium.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Gardien de but et défense

    Matvey Safonov : 7/10

    Le gardien russe a été très sollicité tout au long de la soirée, réalisant six arrêts face à une équipe de City qui a tenté 27 tirs au total. S’il ne pouvait pas faire grand-chose sur les buts inscrits à bout portant par Haaland, son placement et ses arrêts ont été déterminants pour préserver l’avantage pris rapidement par le PSG.

    Achraf Hakimi : 7/10

    Hakimi a apporté son énergie habituelle sur le flanc droit, conciliant ses tâches défensives avec quelques montées. Discipliné face aux menaces de City sur les ailes, il a contribué à une performance défensive collective qui a limité les locaux à deux buts malgré leurs nombreuses incursions offensives.

    Marquinhos : 7/10

    Le capitaine a montré l’exemple en dirigeant une défense soumise à une forte pression. Au cœur de l’effort défensif du PSG, il a contribué aux 26 dégagements de l’équipe. Son leadership a été essentiel en seconde période, lorsque City a accéléré le rythme, pour maintenir l’organisation défensive malgré la menace aérienne de Haaland.

    Willian Pacho : 7/10

    Pacho a livré une prestation défensive rugueuse, montrant pourquoi il est devenu un titulaire incontournable de l’équipe d’Enrique. Agressif dans les duels, il a joué un rôle important dans les 12 interceptions réalisées par le PSG, sortant souvent de sa ligne pour couper les passes destinées à Haaland dans les pieds.

    Nuno Mendes : 6/10

    Mendes a passé une soirée difficile à suivre les permutations de City sur le flanc. S’il avait les qualités physiques pour suivre le rythme de la rencontre, il a parfois été pris de court par le grand nombre de centres envoyés par City dans la surface. Sa vitesse pour revenir défendre a toutefois été précieuse lorsque le PSG s’est retrouvé en difficulté lors des transitions.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Warren Zaire-Emery - 8/10 :

    L’adolescent a fait preuve d’une maturité remarquable pour son âge en délivrant la passe décisive sur le but de Vitinha. Très solide au milieu de terrain, il a couvert beaucoup de terrain et facilité les transitions. Il a finalement été remplacé à la 84e minute, au terme d’une prestation alliant discipline tactique et apport offensif.

    Vitinha - 8/10 :

    Superbe prestation du technicien portugais, qui a dicté le rythme pour les visiteurs. Il a inscrit un troisième but crucial à la 32e minute, en arrivant lancé pour conclure une action initiée par Warren Zaire-Emery. Sa capacité à conserver le ballon sous pression a été essentielle pour desserrer l’étau du pressing incessant de City.

    Fabian Ruiz - 7/10 :

    Ruiz a été à l’origine de l’ouverture du score en délivrant une passe décisive à Desire Doue à la 13e minute. Sa palette de passes a permis au PSG de franchir rapidement le milieu de terrain de City, même s’il s’est davantage concentré sur son placement défensif au fil du match. Il a été remplacé en fin de rencontre par Lucas Hernandez.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Attaque

    Maghnes Akliouche - 8/10 :

    Point d’appui de l’attaque, Akliouche n’a pas ménagé ses efforts, se sacrifiant souvent pour mener le pressing. Il a été récompensé à la 63e minute en concluant avec sang-froid une passe de Dembele. Son but a donné au PSG la marge nécessaire alors que City commençait à prendre de l’élan après le premier but de Haaland.

    Ousmane Dembele - 9/10 :

    Le meilleur joueur de la soirée. Dembele a doublé l’avance du PSG à la 15e minute et est resté une menace constante en contre-attaque. Il a aussi montré ses qualités de créateur en seconde période, offrant à Akliouche la passe du 4-1, qui a pratiquement mis fin au suspense.

    Desire Doue - 8/10 :

    Doue a donné le ton de la soirée en ouvrant le score d’une finition précise à la 13e minute. Il ne s’est pas contenté de marquer : deux minutes plus tard, il a offert le deuxième but à Dembele. Son début de match explosif a largement déterminé la physionomie tactique de la rencontre avant sa sortie à la 66e minute.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Khvicha Kvaratskhelia : 6/10

    Entré à la place de Doue à la 66e minute, il a apporté une nouvelle menace en contre-attaque, mais a passé une bonne partie de son temps à aider son équipe à défendre son avance alors que Manchester City se ruait vers l’avant.

    Joao Neves : 6/10

    Il a remplacé Akliouche à la 76e minute pour apporter de la fraîcheur et davantage de solidité défensive au milieu de terrain en fin de match.

    Ferran Torres : non noté

    Entré à la 76e minute, il n’a pas réussi à marquer sur penalty, sa frappe ayant été arrêtée par Gianluigi Donnarumma.

    Lucas Hernandez : non noté

    Entré en fin de match à la place de Ruiz pour renforcer la défense.

    Lucas Beraldo : non noté

    Entré à la 84e minute à la place de Zaire-Emery pour préserver le résultat.

    Luis Enrique : 9/10

    Une leçon tactique de l’Espagnol. Il a organisé son équipe pour qu’elle absorbe la pression et frappe avec une précision redoutable en contre-attaque. Ayant repéré la vulnérabilité de Manchester City face à la vitesse, il a choisi de titulariser Doue et Akliouche aux côtés de Dembele. Un choix qui a largement porté ses fruits, avec une avance de trois buts à la pause qu’Enzo Maresca n’a pas pu combler.

Prochains matchs
MCI

MCI

Premier League

17 oct. 2026

IPS

IPS

STR

STR

Ligue 1

17 oct. 2026

PSG

PSG