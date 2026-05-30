L'équipe de Luis Enrique a connu le pire début de match possible : un dégagement de Marquinhos a rebondi dans les pieds de Kai Havertz, et l'attaquant s'est échappé avant de battre Matvey Safonov d'une frappe puissante au premier poteau.

Le PSG a ensuite dominé la possession sans se créer de réelles occasions. Fabian Ruiz a d’abord vu sa tête passer au-dessus alors qu’il était bien placé en fin de première période, puis son tir en angle a été repoussé par David Raya. Dans l’autre surface, Marquinhos a réalisé un tacle in extremis pour empêcher Havertz de doubler la mise.

Les Parisiens ont maintenu leur emprise après la pause et ont finalement réduit le score lorsque Khvicha Kvaratskhelia a été fauché par Cristhian Mosquera dans la surface. Dembélé a transformé le penalty en battant Raya.

Kvaratskhelia a ensuite été contré par Myles Lewis-Skelly et le poteau après s’être libéré du marquage de William Saliba et avoir surgi dans la surface des Gunners, puis son remplaçant Bradley Barcola a percé derrière la défense, mais Raya a repoussé le ballon à ses pieds.

Vitinha puis Barcola ont ensuite tiré à côté en fin de match, et les deux équipes ont dû disputer une prolongation sans véritable occasion franche, annonçant inévitablement une séance de tirs au but.

Eberechi Eze a été le premier à trembler en envoyant son penalty à côté, mais Arsenal a immédiatement réagi lorsque Raya a arrêté la tentative de Mendes. Finalement, c’est Gabriel Magalhaes qui a dû tirer le dernier penalty des Gunners, mais il a expédié sa frappe au-dessus de la barre, déclenchant une explosion de joie chez les Parisiens.

GOAL note les joueurs du PSG à la Puskas Arena...