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Doue Dembele Luis Enrique PSGGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs du PSG face à Arsenal : deuxième victoire d'affilée ! Le club français a su garder son sang-froid lors de la séance de tirs au but pour conserver son titre en Ligue des champions, malgré une prestation décevante en finale

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Paris Saint-Germain
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Paris Saint-Germain vs Arsenal

Le Paris Saint-Germain a conservé son titre en Ligue des champions en battant Arsenal 4-3 aux tirs au but, après un match nul 1-1 samedi en finale. Ousmane Dembélé avait égalisé sur penalty pour les champions de Ligue 1 en deuxième mi-temps, et malgré la tentative manquée de Nuno Mendes lors de la séance de tirs au but, les Gunners ont tiré deux fois à côté, offrant ainsi la Coupe d'Europe au PSG.

L'équipe de Luis Enrique a connu le pire début de match possible : un dégagement de Marquinhos a rebondi dans les pieds de Kai Havertz, et l'attaquant s'est échappé avant de battre Matvey Safonov d'une frappe puissante au premier poteau.

Le PSG a ensuite dominé la possession sans se créer de réelles occasions. Fabian Ruiz a d’abord vu sa tête passer au-dessus alors qu’il était bien placé en fin de première période, puis son tir en angle a été repoussé par David Raya. Dans l’autre surface, Marquinhos a réalisé un tacle in extremis pour empêcher Havertz de doubler la mise.

Les Parisiens ont maintenu leur emprise après la pause et ont finalement réduit le score lorsque Khvicha Kvaratskhelia a été fauché par Cristhian Mosquera dans la surface. Dembélé a transformé le penalty en battant Raya.

Kvaratskhelia a ensuite été contré par Myles Lewis-Skelly et le poteau après s’être libéré du marquage de William Saliba et avoir surgi dans la surface des Gunners, puis son remplaçant Bradley Barcola a percé derrière la défense, mais Raya a repoussé le ballon à ses pieds.

Vitinha puis Barcola ont ensuite tiré à côté en fin de match, et les deux équipes ont dû disputer une prolongation sans véritable occasion franche, annonçant inévitablement une séance de tirs au but.

Eberechi Eze a été le premier à trembler en envoyant son penalty à côté, mais Arsenal a immédiatement réagi lorsque Raya a arrêté la tentative de Mendes. Finalement, c’est Gabriel Magalhaes qui a dû tirer le dernier penalty des Gunners, mais il a expédié sa frappe au-dessus de la barre, déclenchant une explosion de joie chez les Parisiens.

GOAL note les joueurs du PSG à la Puskas Arena...

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Matvey Safonov (5/10) :

    Il peut regretter d'avoir été battu par la frappe puissante de Havertz. Il a bien contré un centre dangereux de Saka et est bien sorti de sa ligne à plusieurs reprises pour dégager le ballon. Il n'a pas eu à effectuer d'arrêt décisif, même lors des tirs au but.

    Achraf Hakimi (7/10) :

    Il a démontré sa grande forme physique grâce à de belles accélérations, aussi bien défensives qu’offensives. Il a contraint Raya à intervenir sur un coup franc en seconde période et n’a jamais cessé de lutter jusqu’à la fin.

    Marquinhos (6/10) :

    Un dégagement maladroit a conduit au premier but, mais il s'est rattrapé en réalisant un superbe blocage pour contrer Havertz plus tard dans la mi-temps. Sinon, solide en défense.

    Willian Pacho (8/10) :

    Il a progressivement pris le dessus sur Havertz au fil du match, en gérant bien les longs ballons vers l’avant d’Arsenal. Il a effectué un dégagement crucial dans sa propre surface de réparation en début de prolongation.

    Nuno Mendes (5/10) :

    Il a réalisé quelques courses et passes transversales remarquables, même si son dernier geste manquait parfois de précision. Il a bien contenu Saka en défense, mais a souffert après l’entrée de Madueke. Son penalty a été arrêté.

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  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Milieu de terrain

    João Neves (5/10) :

    Peu sollicité face à un Arsenal peu menaçant, il n’a pas eu besoin de recourir à son jeu physique et a parfois semblé en dehors du match, malgré un carton jaune. Ses passes précises et soignées n’ont pas suffi.

    Vitinha (7/10) :

    Son influence s’est progressivement accrue à mesure que le PSG repoussait les Gunners. Si toutes ses tentatives n’ont pas abouti, la plupart des meilleures actions parisiennes sont passées par le meneur de jeu portugais.

    Fabian Ruiz (5/10) :

    Il s’est souvent positionné intelligemment en phase offensive lors du premier acte, mais il lui a manqué un peu de sang-froid pour conclure. Dans l’entrejeu, il s’est contenté de solutions simples et efficaces.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Desire Doué (4/10) :

    Bien loin du joueur qui avait brillé sur cette scène il y a douze mois, il a souvent adressé des centres trop puissants ou des tirs trop imprécis.

    Ousmane Dembélé (5/10) :

    Son penalty transformé avec sang-froid a permis au PSG d’égaliser, et c’est sa passe en première intention qui a permis à Kvaratskhelia de provoquer le penalty. Il a toutefois été décevant par ailleurs, car il n’a rien pu faire face à Hincapie ou aux défenseurs centraux et s’est constamment engagé dans des impasses.

    Khvicha Kvaratskhelia (5/10) :

    Timide en première période, il a été constamment repoussé par Mosquera et Saka loin de la surface. Plus entreprenant après la pause, il a obtenu le penalty et créé des brèches par ses dribbles, mais on attendait davantage de l’international géorgien.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Bradley Barcola (4/10) :

    Il s’est retrouvé deux fois derrière la défense d’Arsenal, mais des contrôles trop longs, puis une mauvaise finition sur la deuxième occasion, l’ont lourdement pénalisé.

    Goncalo Ramos (5/10) :

    Il a remplacé Dembélé en prolongation mais n’a guère été en mesure de se mettre en évidence.

    Warren Zaire-Emery (6/10) :

    A apporté de l'énergie et du dynamisme au milieu de terrain après avoir remplacé Ruiz en début de prolongation.

    Lucas Beraldo (5/10) :

    A joué de manière simple après avoir remplacé Vitinha pour la deuxième partie des prolongations.

    Illia Zabarnyi (5/10) :

    A permis à Marquinhos de souffler lors des 15 dernières minutes.

    Luis Enrique (6/10) :

    Son équipe peinait à percer le bloc bas d’Arsenal en première période, mais il a avancé Vitinha après la mi-temps, une décision payante.