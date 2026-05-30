L'équipe de Luis Enrique a connu le pire début de match possible : un dégagement de Marquinhos a rebondi dans les pieds de Kai Havertz, et l'attaquant s'est échappé avant de battre Matvey Safonov d'une frappe puissante au premier poteau.

Le PSG a ensuite dominé la possession sans se créer de réelles occasions. En fin de première période, la tête de Fabian Ruiz a frôlé la transversale, puis le gardien David Raya a repoussé un angle fermé du milieu espagnol. Dans l’autre surface, Marquinhos a sauvé les siens d’un tacle in extremis pour empêcher Havertz de doubler la mise.

Les Parisiens ont maintenu leur emprise après la pause et ont finalement réduit le score lorsque Khvicha Kvaratskhelia a été fauché par Cristhian Mosquera dans la surface. Dembélé a transformé le penalty en battant Raya.

Kvaratskhelia a ensuite été contré par Myles Lewis-Skelly et le poteau après s’être libéré du marquage de William Saliba et avoir déboulé dans la surface des Gunners, puis son remplaçant Bradley Barcola s’est infiltré derrière la défense, mais Raya a repoussé le ballon à ses pieds.

Vitinha puis Barcola ont ensuite tiré à côté en fin de match, et les deux équipes ont dû disputer une prolongation sans véritable occasion, annonçant inévitablement une séance de tirs au but.

Eberechi Eze a été le premier à trembler en tirant à côté, avant que David Raya ne repousse la tentative de Mendes. Finalement, Gabriel Magalhaes a eu la charge du dernier penalty londonien, mais il a expédié sa frappe au-dessus de la barre, déclenchant l’explosion de joie des Parisiens.

GOAL note les joueurs du PSG à la Puskas Arena...