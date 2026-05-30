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PSG Arsenal GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs du PSG face à Arsenal : deux victoires d'affilée ! Le club français a su garder son sang-froid lors de la séance de tirs au but pour défendre avec succès son titre en Ligue des champions, malgré une prestation décevante en finale

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Paris Saint-Germain vs Arsenal

Le Paris Saint-Germain a conservé son titre en Ligue des champions en battant Arsenal 4-3 aux tirs au but, après un match nul 1-1 samedi en finale. Ousmane Dembélé avait égalisé sur penalty pour les champions de Ligue 1 en deuxième mi-temps, et malgré la tentative manquée de Nuno Mendes lors de la séance de tirs au but, les Gunners ont tiré deux fois à côté, offrant ainsi la Coupe d'Europe au PSG.

L'équipe de Luis Enrique a connu le pire début de match possible : un dégagement de Marquinhos a rebondi dans les pieds de Kai Havertz, et l'attaquant s'est échappé avant de battre Matvey Safonov d'une frappe puissante au premier poteau.

Le PSG a ensuite dominé la possession sans se créer de réelles occasions. En fin de première période, la tête de Fabian Ruiz a frôlé la transversale, puis le gardien David Raya a repoussé un angle fermé du milieu espagnol. Dans l’autre surface, Marquinhos a sauvé les siens d’un tacle in extremis pour empêcher Havertz de doubler la mise.

Les Parisiens ont maintenu leur emprise après la pause et ont finalement réduit le score lorsque Khvicha Kvaratskhelia a été fauché par Cristhian Mosquera dans la surface. Dembélé a transformé le penalty en battant Raya.

Kvaratskhelia a ensuite été contré par Myles Lewis-Skelly et le poteau après s’être libéré du marquage de William Saliba et avoir déboulé dans la surface des Gunners, puis son remplaçant Bradley Barcola s’est infiltré derrière la défense, mais Raya a repoussé le ballon à ses pieds.

Vitinha puis Barcola ont ensuite tiré à côté en fin de match, et les deux équipes ont dû disputer une prolongation sans véritable occasion, annonçant inévitablement une séance de tirs au but.

Eberechi Eze a été le premier à trembler en tirant à côté, avant que David Raya ne repousse la tentative de Mendes. Finalement, Gabriel Magalhaes a eu la charge du dernier penalty londonien, mais il a expédié sa frappe au-dessus de la barre, déclenchant l’explosion de joie des Parisiens.

GOAL note les joueurs du PSG à la Puskas Arena...

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Matvey Safonov (5/10) :

    Il peut regretter d'avoir été battu par la frappe puissante de Havertz. Il a toutefois bien intercepté un centre dangereux de Saka et est sorti avec autorité de sa surface à plusieurs reprises pour éloigner le danger. Il n'a pas été contraint de réaliser d'arrêt décisif, même lors des tirs au but.

    Achraf Hakimi (7/10) :

    Il a démontré sa grande forme physique grâce à de belles accélérations, aussi bien défensives qu’offensives. Il a contraint Raya à une parade sur coup franc en seconde période et n’a jamais cessé de lutter jusqu’à la fin.

    Marquinhos (6/10) :

    Un dégagement maladroit a conduit au premier but, mais il s'est rattrapé en réalisant un superbe blocage pour priver Havertz d'une occasion plus tard dans la mi-temps. Sinon, solide en défense.

    Willian Pacho (8/10) :

    Il a progressivement pris le dessus sur Havertz au fil du match, en gérant bien les longs ballons vers l’avant d’Arsenal. Il a effectué un dégagement crucial dans sa propre surface de réparation en début de prolongation.

    Nuno Mendes (5/10) :

    Il a réalisé plusieurs courses et passes transversales intéressantes, même si la justesse de ses derniers ballons a parfois manqué. Il a bien contenu Saka en défense, mais a souffert après l’entrée de Madueke. Son penalty a été arrêté.

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  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Milieu de terrain

    João Neves (5/10) :

    Peu sollicité face à un Arsenal peu menaçant, il n’a pas eu besoin de recourir à son jeu physique et a parfois semblé en dehors du match, malgré un carton jaune. Ses passes précises et soignées n’ont pas suffi.

    Vitinha (7/10) :

    Son influence s’est progressivement accrue à mesure que le PSG repoussait les Gunners. Si toutes ses tentatives n’ont pas abouti, la plupart des meilleures actions parisiennes sont passées par le meneur de jeu portugais.

    Fabian Ruiz (5/10) :

    Il s’est souvent positionné intelligemment en phase offensive lors du premier acte, mais il lui a manqué un peu de sang-froid pour conclure. Dans l’entrejeu, il s’est contenté de solutions simples et efficaces.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Desire Doué (4/10) :

    Bien loin du joueur qui avait brillé sur cette scène il y a douze mois, il a trop souvent adressé des centres trop puissants ou envoyé des tirs imprécis dans la surface.

    Ousmane Dembélé (5/10) :

    Son penalty serein a permis au PSG d’égaliser, et c’est sa passe en première intention qui a permis à Kvaratskhelia de provoquer le penalty. Il a toutefois été décevant par ailleurs, car il n’a rien pu faire face à Hincapie ou aux défenseurs centraux et s’est constamment engagé dans des impasses.

    Khvicha Kvaratskhelia (5/10) :

    Timide en première période, il a été maintenu loin du but par Mosquera et Saka. Plus entreprenant après la pause, il a obtenu le penalty et créé des brèches par ses dribbles, mais on attendait davantage du Géorgien.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Bradley Barcola (4/10) :

    Il s’est certes faufilé deux fois derrière la défense d’Arsenal, mais des contrôles trop appuyés, puis une mauvaise finition sur la seconde occasion, lui ont coûté cher.

    Goncalo Ramos (5/10) :

    Il a remplacé Dembélé lors de la prolongation mais n’a que peu touché le ballon.

    Warren Zaire-Emery (6/10) :

    A apporté de l'énergie et du dynamisme au milieu de terrain après avoir remplacé Ruiz en début de prolongation.

    Lucas Beraldo (5/10) :

    A joué simple après avoir remplacé Vitinha pour la deuxième moitié des prolongations.

    Illia Zabarnyi (5/10) :

    A permis à Marquinhos de souffler lors des 15 dernières minutes.

    Luis Enrique (6/10) :

    Son équipe est restée stérile face au bloc bas d’Arsenal en première période, mais il a décalé Vitinha plus haut après la pause, une ajustement payant. Il savourera un nouveau sacre en Ligue des champions malgré une performance mitigée.