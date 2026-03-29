Goal.com
En direct
Bruno Fernandes Getty
Thomas Hindle

Traduit par

Notes des joueurs du Portugal face au Mexique : sans Ronaldo, pas de plaisir ; la Seleção doit se contenter d'un match nul frustrant, son joueur vedette étant blessé

Player ratings
Portugal
FEATURES
Mexico vs Portugal
Mexico
Matchs Amicaux

Le Portugal s'est montré solide en défense mais peu dangereux en attaque, et a dû se contenter d'un match nul et vierge face à une équipe mexicaine profondément remaniée, Cristiano Ronaldo étant absent pour cause de blessure. Les hommes de Roberto Martinez ont dominé la possession, mais sans parvenir à concrétiser. Les deux équipes n'ont cadré que trois tirs au total au cours de ces 90 minutes sans relief.

Goncalo Ramos a été le plus proche de marquer en début de match, lorsqu’il a dévié une passe de Bruno Fernandes vers le but, mais son tir a heurté le poteau. Peu après, il a complètement raté le ballon sur un centre en retrait. De son côté, le Mexique s’est montré peu dangereux en contre-attaque. Raul Jimenez a couru dans les couloirs et s’est créé quelques occasions timides, mais n’a jamais eu d’occasion franche de concrétiser. 

Fernandes a failli marquer en début de seconde période, mais son tir puissant depuis l'entrée de la surface est passé à côté. Le Mexique a ensuite eu une occasion, mais Roberto Alvarado a tiré à côté du poteau. El Tri a montré plus de qualité offensive au fil du match. Le jeune Armando Gonzalez s'est montré dangereux après son entrée en jeu et a manqué la meilleure occasion de la soirée pour l'équipe locale en plaçant un coup de tête à trois mètres du but, qui est passé à côté du poteau. 

La Seleção a montré un peu de combativité en fin de match, mais une équipe profondément remaniée n’a jamais vraiment réussi à se créer d’occasions suffisamment dangereuses pour menacer le but mexicain. Au final, c’est un match nul honorable pour une équipe qui ne fonctionne pas de la même manière sans son joueur phare. 

GOAL note les joueurs portugais à l'Azteca...

  • Matheus NunesGetty

    Gardien de but et défense

    Rui Silva (6/10) :

    Peu sollicité en première mi-temps. N'a pas eu grand-chose à faire en seconde mi-temps non plus. 

    Matheus Nunes (6/10) :

    A bien porté le ballon, a effectué quelques interventions défensives. N'a toutefois pas réussi un seul centre. 

    Antonio Silva (5/10) :

    A passé la plupart de son temps à faire des passes latérales. Une journée très discrète pour lui. 

    Renato Veiga (7/10) :

    A réalisé un tacle décisif pour empêcher un but certain. Une prestation sereine en défense de la part du jeune joueur. 

    Nuno Mendes (7/10) :

    Il n'a pas eu beaucoup d'occasions de réaliser ses montées caractéristiques, mais s'est bien acquitté de ses tâches défensives. 

    • Publicité
  • Bruno Fernandes Getty

    Milieu de terrain

    Ruben Neves (7/10) :

    Une bonne première mi-temps au milieu de terrain. Il reste un élément essentiel de cette équipe. 

    Samu (7/10) :

    Il a fait forte impression après avoir été intégré à l'équipe. Il aurait pu faire progresser le ballon davantage, mais il ne l'a jamais perdu. 

    Bruno Fernandes (8/10) :

    A créé occasion sur occasion, en bonne entente avec ses coéquipiers. Remplacé à 10 minutes de la fin, se demandant sans doute ce qu’il aurait pu faire de plus. 

  • Francisco ConceicaoGetty

    Attaque

    Francisco Conceicao (6/10) :

    Il a toujours cherché à prendre son adversaire à partie et a beaucoup couru. Manque de précision dans la dernière passe. 

    Goncalo Ramos (5/10) :

    Il a touché le poteau en début de match, puis a raté son tir à 5 mètres du but. Une prestation décevante de la part du joueur du PSG. 

    Joao Felix (6/10) :

    Quelques moments de brio et de belles touches de balle, mais n'a jamais apporté la qualité nécessaire pour débloquer la situation. 

  • Roberto Martinez Getty

    Remplaçants et entraîneur

    Joao Cancelo (6/10) :

    Il a effectué de belles passes, a bien rempli son rôle en défense et semblait à l'aise balle au pied. 

    Diogo Dalot (6/10) :

    Bonne prestation sur le côté droit. La lutte entre lui et Nunes pour cette place s'annonce intéressante. 

    Vitinha (6/10) :

    A apporté un peu plus de créativité au milieu de terrain. 

    Joao Neves (5/10) :

    Seule une poignée de ses passes ont atteint le dernier tiers, ce qui ne va pas plaire à son entraîneur. 

    Pedro Neto (5/10) :

    Il aurait pu être expulsé presque immédiatement après avoir saisi un adversaire par la tête. Il n'a pas compensé cela par un jeu particulièrement positif. 

    Goncalo Guedes (5/10) :

    A à peine touché le ballon

    Tomas Araujo (7/10) :

    Bon placement et solide en défense. Il a toutes les chances de voir son temps de jeu augmenter. 

    Paulinho (7/10) :

    Il a reçu un accueil chaleureux de la part des supporters mexicains, puisqu'il évolue au Toluca. Il a réalisé quelques gestes techniques et feintes. 

    Trincao (N/A) :

    Pas eu le temps de faire la différence. 

    Roberto Martinez (5/10) :

    Une performance frustrante. Il sera certainement satisfait de l'effort défensif, mais agacé que son équipe ne parvienne pas à créer grand-chose en l'absence de Ronaldo.  

Matchs Amicaux
Etats-Unis crest
Etats-Unis
E-U
Portugal crest
Portugal
POR
Matchs Amicaux
Mexico crest
Mexico
MEX
Belgique crest
Belgique
BEL