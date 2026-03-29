Goncalo Ramos a été le plus proche de marquer en début de match, lorsqu’il a dévié une passe de Bruno Fernandes vers le but, mais son tir a heurté le poteau. Peu après, il a complètement raté le ballon sur un centre en retrait. De son côté, le Mexique s’est montré peu dangereux en contre-attaque. Raul Jimenez a couru dans les couloirs et s’est créé quelques occasions timides, mais n’a jamais eu d’occasion franche de concrétiser.

Fernandes a failli marquer en début de seconde période, mais son tir puissant depuis l'entrée de la surface est passé à côté. Le Mexique a ensuite eu une occasion, mais Roberto Alvarado a tiré à côté du poteau. El Tri a montré plus de qualité offensive au fil du match. Le jeune Armando Gonzalez s'est montré dangereux après son entrée en jeu et a manqué la meilleure occasion de la soirée pour l'équipe locale en plaçant un coup de tête à trois mètres du but, qui est passé à côté du poteau.

La Seleção a montré un peu de combativité en fin de match, mais une équipe profondément remaniée n’a jamais vraiment réussi à se créer d’occasions suffisamment dangereuses pour menacer le but mexicain. Au final, c’est un match nul honorable pour une équipe qui ne fonctionne pas de la même manière sans son joueur phare.

GOAL note les joueurs portugais à l'Azteca...