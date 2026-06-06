Leao abordait cette rencontre après une saison extrêmement frustrante à l’AC Milan, au cours de laquelle il avait peiné à retrouver son niveau physique et son efficacité. Pourtant, il a été l’attaquant le plus dangereux de son équipe durant les 45 premières minutes. Juste avant la mi-temps, alors que le score était encore vierge, l’attaquant s’est laissé entraîner dans une altercation près de la ligne de touche droite et a écopé d’un carton rouge direct pour un coup de poing porté à Ivan Ramon, également expulsé.

À la mi-temps, le sélectionneur portugais Roberto Martínez a effectué plusieurs changements, et deux d’entre eux ont immédiatement combiné leurs efforts pour ouvrir le score : Ruben Neves a adressé une sublime passe en profondeur à Goncalo Guedes, le remplaçant de Ronaldo, qui a conclu avec brio de l’extérieur du pied droit après un excellent premier contrôle.

Bruno a ensuite doublé l’avantage portugais d’une frappe puissante des 20 mètres, après un nouveau numéro de Guedes et une passe décisive de Francisco Conceição. Le Chili a réduit l’écart dans les arrêts de jeu par Lucas Cepeda, auteur d’un tir rasant des 20 mètres qui a battu Rui Silva, mais les locaux ont tenu bon pour remporter leur avant-dernier match amical avant la Coupe du monde.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances des joueurs portugais qui se sont illustrés à l’Estadio Nacional…