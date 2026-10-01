Le Portugal a poursuivi sa série dominante en Ligue des nations A de l’UEFA avec une victoire prolifique 4-2 contre le Danemark. Les visiteurs ont pris le contrôle tôt lorsque Joao Cancelo a trouvé le chemin des filets à la 13e minute, avant que Mikkel Damsgaard n’égalise peu après. Cependant, la qualité technique supérieure du Portugal a fait la différence, Goncalo Ramos redonnant l’avantage avant la pause en profitant de la première des deux passes décisives du très inspiré Fernandes.
La seconde période a été tout aussi chaotique, Rasmus Hoejlund égalisant pour les Danois en début de mi-temps. Le Portugal ne s’est pas laissé déstabiliser et a repris l’avantage grâce à Vitinha, avant que le remplaçant Joao Felix n’ajoute un quatrième but en fin de match pour sceller l’issue de la rencontre. Malgré une possession de balle supérieure du Danemark, le Portugal s’est montré d’une redoutable efficacité, avec 10 tirs cadrés et un total d’expected goals (xG) de 2,67 pour décrocher sa troisième victoire consécutive dans le groupe.