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Khaled Mahmoud
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Notes des joueurs du Portugal contre le Danemark : Bruno Fernandes brille alors que le Portugal, clinique, s’offre une victoire éclatante

Portugal
Danemark
Danemark vs Portugal
UEFA Nations League A

Le Portugal a maintenu son parcours parfait en Ligue des nations avec une palpitante victoire 4-2 contre le Danemark au Parken. Une masterclass créative de Bruno Fernandes et le réalisme de Goncalo Ramos et Joao Felix devant le but ont permis aux visiteurs de quitter Copenhague avec les trois points.

Le Portugal a poursuivi sa série dominante en Ligue des nations A de l’UEFA avec une victoire prolifique 4-2 contre le Danemark. Les visiteurs ont pris le contrôle tôt lorsque Joao Cancelo a trouvé le chemin des filets à la 13e minute, avant que Mikkel Damsgaard n’égalise peu après. Cependant, la qualité technique supérieure du Portugal a fait la différence, Goncalo Ramos redonnant l’avantage avant la pause en profitant de la première des deux passes décisives du très inspiré Fernandes.

La seconde période a été tout aussi chaotique, Rasmus Hoejlund égalisant pour les Danois en début de mi-temps. Le Portugal ne s’est pas laissé déstabiliser et a repris l’avantage grâce à Vitinha, avant que le remplaçant Joao Felix n’ajoute un quatrième but en fin de match pour sceller l’issue de la rencontre. Malgré une possession de balle supérieure du Danemark, le Portugal s’est montré d’une redoutable efficacité, avec 10 tirs cadrés et un total d’expected goals (xG) de 2,67 pour décrocher sa troisième victoire consécutive dans le groupe.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP

    Gardien de but et défense

    Diogo Costa - 6/10

    Une soirée relativement animée pour le gardien de Porto malgré le score. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur les deux frappes à bout portant de Damsgaard et Hoejlund. S'il n'a signé qu'un seul arrêt officiel, sa qualité de relance a aidé le Portugal à contourner le pressing danois dans les phases de transition rapide.

    Joao Cancelo - 8/10

    Il s'est souvent recentré pour créer des supériorités dans l'axe et a ouvert le score d'une frappe bien sentie à la 13e minute. Sa sûreté technique a été précieuse avant son remplacement à la 63e minute, alors que le Portugal cherchait à apporter du sang neuf sur les côtés.

    Ruben Dias - 7/10

    Patron défensif de l'équipe, Dias a été contraint de livrer un combat physique face à Hoejlund. Il a contribué aux 36 dégagements réalisés par l'arrière-garde portugaise et s'est globalement montré serein dans son placement, même lorsque le match s'est étiré en seconde période.

    Renato Veiga - 6/10

    Une prestation solide pour le jeune défenseur, qui continue d'engranger de l'expérience à ce niveau. Il a légèrement souffert face aux mouvements du trio offensif danois sur le deuxième but, mais s'est bien repris pour maintenir la ligne défensive durant l'assaut final.

    Nuno Mendes - 7/10

    Il a apporté sa vitesse explosive habituelle dans le couloir gauche. Ses retours défensifs ont été essentiels compte tenu du nombre de joueurs projetés vers l'avant par le Portugal. Il s'est montré discipliné dans ses duels, contribuant à un effort défensif qui a limité le Danemark à seulement trois tirs cadrés malgré 12 tentatives au total.

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    Milieu de terrain

    Vitinha - 8/10

    Une présence métronomique au milieu de terrain. Il a fait preuve d’une excellente lecture de l’espace pour arriver dans la surface et inscrire le troisième but du Portugal à la 67e minute, une réalisation qui a effectivement brisé le moral danois. Sa capacité à conserver le ballon sous pression a été une nécessité tactique.

    Ruben Neves - 7/10

    Point d’ancrage du double pivot au milieu, Neves a offert à Fernandes la liberté de se projeter. Il a fluidifié le jeu et est resté bas pour protéger les défenseurs centraux, veillant à ce que le Danemark ne puisse pas exploiter les demi-espaces en contre-attaque.

    Bruno Fernandes - 9/10

    L’homme du match incontestable. Fernandes a été le principal architecte de cette victoire, avec deux passes décisives capitales pour Goncalo Ramos et Vitinha. Sa vision du jeu et le dosage de ses passes ont été de classe mondiale, trouvant constamment des espaces dans le bloc médian danois. Il a été le moteur cérébral derrière la performance à 2,67 xG du Portugal.

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    Attaque

    Pedro Neto - 6/10

    Il a utilisé sa vitesse pour étirer la défense danoise, mais a manqué de justesse dans le dernier geste à plusieurs reprises. Il a beaucoup travaillé défensivement pour soutenir Cancelo, mais a été éclipsé par les joueurs plus cliniques dans le dernier tiers.

    Rafael Leao - 6/10

    Une menace en transition, même s'il a eu du mal à se procurer des occasions franches. Sa présence a obligé le Danemark à rester bas, mais il a été remplacé après une heure de jeu alors que le Portugal cherchait un profil tactique différent pour reprendre l'avantage.

    Goncalo Ramos - 8/10

    L'attaquant du PSG a été d'une efficacité redoutable. Il a inscrit son but de la 25e minute avec aplomb, faisant preuve d'un excellent déplacement pour reprendre le service de Fernandes. Sa capacité à combiner et à servir de point d'appui a été une raison clé du nombre élevé de tirs cadrés du Portugal.

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  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Diogo Dalot - 7/10

    Entré en jeu à la 63e minute, il s'est révélé être un remplacement décisif. Il a délivré la passe décisive pour le but tardif de Joao Felix, affichant de grandes intentions offensives depuis son poste de latéral.

    Trincao - 6/10

    Entré en jeu pour apporter davantage de conservation du ballon sur l'aile. Il a aidé à stabiliser la possession alors que le Portugal cherchait à gérer la fin de match.

    Joao Felix - 8/10

    Une entrée parfaite. Entré à la 81e minute, il a eu besoin de très peu de temps pour peser sur le match, concluant avec sang-froid à la 87e minute pour porter le score à 4-2 et assurer le résultat.

    Joao Neves - 6/10

    Entré en fin de match pour apporter de l'énergie au milieu de terrain et aider à gérer les dix dernières minutes.

    Tomas Araujo - N/A

    Une entrée dans le temps additionnel pour renforcer la défense.

    Jorge Jesus - 8/10

    L'entraîneur a parfaitement réussi son plan tactique. Si le match a été d'un but à l'autre, son équipe s'est montrée bien plus clinique que les hôtes. Ses changements ont été particulièrement efficaces, Dalot et Felix combinant tous les deux sur le but qui a finalement mis fin à la résistance du Danemark.

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