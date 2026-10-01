Diogo Costa - 6/10

Une soirée relativement animée pour le gardien de Porto malgré le score. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur les deux frappes à bout portant de Damsgaard et Hoejlund. S'il n'a signé qu'un seul arrêt officiel, sa qualité de relance a aidé le Portugal à contourner le pressing danois dans les phases de transition rapide.

Joao Cancelo - 8/10

Il s'est souvent recentré pour créer des supériorités dans l'axe et a ouvert le score d'une frappe bien sentie à la 13e minute. Sa sûreté technique a été précieuse avant son remplacement à la 63e minute, alors que le Portugal cherchait à apporter du sang neuf sur les côtés.

Ruben Dias - 7/10

Patron défensif de l'équipe, Dias a été contraint de livrer un combat physique face à Hoejlund. Il a contribué aux 36 dégagements réalisés par l'arrière-garde portugaise et s'est globalement montré serein dans son placement, même lorsque le match s'est étiré en seconde période.

Renato Veiga - 6/10

Une prestation solide pour le jeune défenseur, qui continue d'engranger de l'expérience à ce niveau. Il a légèrement souffert face aux mouvements du trio offensif danois sur le deuxième but, mais s'est bien repris pour maintenir la ligne défensive durant l'assaut final.

Nuno Mendes - 7/10

Il a apporté sa vitesse explosive habituelle dans le couloir gauche. Ses retours défensifs ont été essentiels compte tenu du nombre de joueurs projetés vers l'avant par le Portugal. Il s'est montré discipliné dans ses duels, contribuant à un effort défensif qui a limité le Danemark à seulement trois tirs cadrés malgré 12 tentatives au total.