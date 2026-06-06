Notes des joueurs du Portugal contre le Chili : Désolé, Cristiano, c’est Bruno la star de la Seleção ! Fernandes scelle la victoire en match amical après l’expulsion idiote de Rafael Leão et Goncalo Guedes vole la vedette à un Ronaldo en retrait

Leao abordait cette rencontre après une saison extrêmement frustrante à l'AC Milan, au cours de laquelle il avait peiné tant sur le plan de la forme que de la condition physique. Malgré ces difficultés, il s'est révélé l'attaquant le plus dangereux de son équipe durant les 45 premières minutes. Juste avant la mi-temps, alors que le score était toujours vierge, l’attaquant s’est laissé entraîner dans une altercation près de la ligne de touche droite et a écopé d’un carton rouge direct pour un coup de pied à l’encontre d’Ivan Ramon, également expulsé.

À la mi-temps, le sélectionneur portugais Roberto Martínez a effectué plusieurs changements, et deux d’entre eux ont immédiatement combiné leurs efforts pour ouvrir le score : Ruben Neves a adressé une sublime passe en profondeur à Goncalo Guedes, entré en jeu à la place de Ronaldo, qui a conclu avec brio d’un extérieur du pied droit après un premier contrôle parfait.

Bruno a ensuite doublé la marque d’une frappe puissante des 20 mètres, après un nouveau numéro de Guedes et une passe décisive de Francisco Conceição. Le Chili a réduit l’écart dans les arrêts de jeu par Lucas Cepeda, auteur d’un tir rasant des 20 mètres qui a battu Rui Silva, mais les locaux ont tenu bon pour remporter leur avant-dernier match amical avant la Coupe du monde.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances des joueurs portugais qui se sont illustrés à l’Estadio Nacional…