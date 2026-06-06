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Mark Doyle

Traduit par

Notes des joueurs du Portugal contre le Chili : Désolé, Cristiano, c’est Bruno la star de la Seleção ! Fernandes scelle la victoire en match amical après l’expulsion idiote de Rafael Leão et Goncalo Guedes vole la vedette à un Ronaldo en retrait

Player ratings
Coupe du monde
Portugal
R. Leao
C. Ronaldo
B. Fernandes
FEATURES
Portugal vs Chile
Chile
Matchs Amicaux

Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a rappelé qu’il était l’élément clé du Portugal à la veille de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Samedi soir à Lisbonne, il a brillé lors de la victoire 2-1 en match amical contre le Chili, rencontre marquée par un carton rouge stupide infligé à l’ailier Rafael Leão et par une prestation inquiétante du capitaine de la Seleção, Cristiano Ronaldo.

Leao abordait cette rencontre après une saison extrêmement frustrante à l'AC Milan, au cours de laquelle il avait peiné tant sur le plan de la forme que de la condition physique. Malgré ces difficultés, il s'est révélé l'attaquant le plus dangereux de son équipe durant les 45 premières minutes. Juste avant la mi-temps, alors que le score était toujours vierge, l’attaquant s’est laissé entraîner dans une altercation près de la ligne de touche droite et a écopé d’un carton rouge direct pour un coup de pied à l’encontre d’Ivan Ramon, également expulsé.

À la mi-temps, le sélectionneur portugais Roberto Martínez a effectué plusieurs changements, et deux d’entre eux ont immédiatement combiné leurs efforts pour ouvrir le score : Ruben Neves a adressé une sublime passe en profondeur à Goncalo Guedes, entré en jeu à la place de Ronaldo, qui a conclu avec brio d’un extérieur du pied droit après un premier contrôle parfait.

Bruno a ensuite doublé la marque d’une frappe puissante des 20 mètres, après un nouveau numéro de Guedes et une passe décisive de Francisco Conceição. Le Chili a réduit l’écart dans les arrêts de jeu par Lucas Cepeda, auteur d’un tir rasant des 20 mètres qui a battu Rui Silva, mais les locaux ont tenu bon pour remporter leur avant-dernier match amical avant la Coupe du monde.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances des joueurs portugais qui se sont illustrés à l’Estadio Nacional…

  • Joao Cancelo Portugal ChileGetty

    Gardien de but et défense

    José Sa (6/10) :

    Il n’a pratiquement rien eu à faire avant d’être remplacé à la mi-temps.

    Nelson Semedo (6/10) :

    Peu sollicité en défense, il n’a pas pesé sur le jeu offensif malgré un joli geste technique.

    Rúben Dias (7/10) :

    Peu sollicité derrière, il s’est projeté vers l’avant et a même failli ouvrir le score d’une tête bien repoussée par Lawrence Vigouroux en début de rencontre.

    Renato Veiga (6/10) :

    Le jeune défenseur central de Villarreal a livré une prestation solide avant d’être remplacé à la mi-temps.

    João Cancelo (7/10) :

    L’un des joueurs les plus actifs du Portugal, il a adressé le centre sur lequel Dias a failli ouvrir le score et a contraint Vigouroux à une belle parade après un retourné acrobatique.

    • Publicité
  • Bernardo Silva Portugal ChileGetty

    Milieu de terrain

    Samu Costa (6/10) :

    Le milieu défensif de Majorque n’a guère brillé, mais il a contribué au contrôle du match du Portugal avant d’être remplacé à la mi-temps.

    Bernardo Silva (6/10) :

    Une prestation discrète de la part du joueur de Manchester City, qui s'est montré, comme à son habitude, précis dans la possession du ballon, mais qui n'a pas vraiment créé d'occasions avant son remplacement prématuré.

    Bruno Fernandes (8/10) :

    Le capitaine de Manchester United a été, comme à son habitude, très actif et s’est une nouvelle fois imposé comme le joueur le plus important du Portugal en inscrivant le deuxième but de la Seleção d’une frappe magistrale à distance.

  • Rafael Leao Portugal ChileGetty

    Attaque

    Francisco Conceição (6/10) :

    Comme souvent, sa vitesse a posé des problèmes, et si sa dernière passe l’a plusieurs fois laissé en rade, il a tout de même participé au deuxième but portugais.

    Cristiano Ronaldo (5/10) :

    Il a lancé Leao sur l’aile gauche d’une talonnade intelligente, mais il est resté en retrait la plupart du temps et a gâché sa meilleure occasion en se mettant inutilement hors-jeu. Il doit sans doute être furieux que son remplaçant ait marqué.

    Rafael Leao (3/10) :

    L’attaquant disputait l’un de ses matchs les plus efficaces de la saison, en club comme en sélection – il a même touché le poteau après une percée dans la surface –, avant d’écoper d’un carton rouge stupide qui ne fait qu’alimenter les doutes sur son tempérament.

  • Roberto Martinez Portugal ChileGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Rui Silva (6/10) :

    Il a remplacé José Sá dans les cages à la mi-temps et a passé 45 minutes très tranquilles.

    Goncalo Inacio (6/10) :

    Entré en jeu à la place de Veiga à la mi-temps, il s'est parfaitement intégré à la défense.

    Ruben Neves (7/10) :

    Entré à la place de Samu Costa au milieu de terrain en seconde période, il a rapidement imposé son autorité et délivré une passe décisive à Guedes.

    Diogo Dalot (6/10) :

    Il est entré en jeu au poste d’arrière droit à la place de Semedo.

    Goncalo Guedes (8/10) :

    Entré en jeu à la place de Ronaldo, il a immédiatement pris les commandes de l’attaque et ouvert le score d’une belle finition. Il a aussi offert une occasion franche à son partenaire Pedro Neto, lui aussi lancé en seconde période.

    Pedro Neto (6/10) :

    Entré à la place de Bernardo Silva à la mi-temps, il s’est montré plus menaçant que Conceição.

    João Félix (non noté) :

    N’est entré en jeu qu’en fin de match.

    Tomas Araujo (N/A) :

    Remplacé pour les quatre dernières minutes du temps réglementaire.

    Roberto Martinez (7/10) :

    L’Espagnol a dû bouillonner après l’expulsion de Leao, d’autant que l’attaquant semblait enfin retrouvé après une saison catastrophique à San Siro. Ronaldo a également déçu, mais Martinez ne peut évidemment rien y changer. Le sélectionneur retiendra surtout le point positif : Guedes a prouvé qu’il pouvait être une option très utile en sortie de banc.

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