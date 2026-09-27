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Khaled Mahmoud
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Notes des joueurs du Portugal contre la Norvège : Joao Felix et Goncalo Ramos frappent pour assurer une victoire capitale à Oslo

Portugal
Norvège
Norvège vs Portugal
UEFA Nations League A

Le Portugal a décroché une victoire cruciale 2-1 contre la Norvège en Ligue des nations de l’UEFA, conservant son début parfait dans la phase de groupes. Malgré un but d’Erling Haaland pour les hôtes, le réalisme de Joao Felix et de Goncalo Ramos devant le but a permis au Portugal de quitter l’Ullevaal avec les trois points.

Le Portugal a fait preuve d’une grande résilience tactique à Oslo, surmontant une tempête statistique pour s’imposer 2-1. Malgré seulement 41 % de possession et 20 tirs concédés face à une Norvège au pressing intense, la Seleção a démontré la valeur de l’efficacité par rapport au volume. Le but d’ouverture de Joao Felix a offert une plateforme idéale, même si la seconde période a exigé une réaction rapide après l’égalisation du talisman norvégien.

Le match a surtout été marqué par la capacité du Portugal à absorber la pression, comme en témoignent les impressionnants 32 dégagements et 22 interceptions. Si la Norvège a dominé la bataille des expected goals (xG), 2,88 à 0,87, l’efficacité du Portugal devant le but s’est révélée décisive. Cette victoire laisse le Portugal en tête du groupe 4 avec un maximum de six points en deux matches, confirmant son statut de sérieux prétendant dans cette campagne de Ligue des nations.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Diogo Costa - 8/10

    Une prestation capitale du dernier rempart de Porto, qui a été bien plus sollicité qu’il ne l’aurait souhaité. Costa a réalisé cinq arrêts cruciaux pour contenir la Norvège, notamment lors d’un siège en première période où les hôtes ont dominé la possession. S’il ne pouvait pas faire grand-chose sur la finition à bout portant de Haaland à la 51e minute, son placement et sa prise de balle ont été irréprochables pendant le reste de la rencontre.

    Nuno Mendes - 7/10

    Mendes a apporté sa présence athlétique habituelle sur le flanc gauche, équilibrant ses tâches défensives face à la menace d’Antonio Nusa. Il a fait partie d’une ligne défensive contrainte de beaucoup reculer, contribuant au nombre élevé de dégagements de l’équipe. Sa vitesse de repli a été essentielle dans les transitions, empêchant la Norvège d’exploiter l’espace derrière le double pivot du milieu portugais.

    Renato Veiga - 6/10

    Chargé de l’ingrate mission de museler Haaland, Veiga a connu une soirée mitigée. Il a affiché une grande présence physique en première période, mais a parfois été pris par les déplacements du trio offensif norvégien.

    Ruben Dias - 7/10

    Le capitaine a montré l’exemple, dirigeant une défense qui a dû faire face à 20 tirs. Dias a été au cœur des 32 dégagements réalisés par l’équipe, mettant sans cesse son corps en opposition. Il a reçu un carton jaune à la 88e minute pour une faute tactique, une intervention nécessaire pour stopper une contre-attaque dangereuse des Norvégiens en fin de match.

    Joao Cancelo - 6/10

    Cancelo s’est montré plus mesuré que d’habitude dans ses projections offensives, reflet des exigences tactiques du match. Il a parfois souffert face aux permutations sur son côté de la Norvège, mais est resté discipliné dans son placement tout au long de la rencontre, livrant une prestation qui demandait un très haut niveau de concentration.

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  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Joao Palhinha - 7/10

    La sentinelle du milieu a été essentielle pour perturber la création de Martin Oedegaard. Palhinha a réussi un nombre élevé d’interceptions et a été averti à la 49e minute pour un tacle appuyé. Sa présence a permis aux joueurs les plus créatifs de s’exprimer par séquences, même s’il a été remplacé à la 81e minute après avoir fini par payer ses efforts.

    Joao Neves - 6/10

    Neves a eu du mal à exercer son contrôle habituel sur le ballon, la possession de 41 % du Portugal limitant ses occasions d’imposer le rythme. Il a été efficace dans son travail de couverture défensive, mais s’est retrouvé débordé lors des attaques verticales rapides de la Norvège. Il a été remplacé tôt en seconde période alors que Jorge Jesus cherchait davantage de percussion dans les couloirs.

    Pedro Neto - 8/10

    Une étincelle créative remarquable pour le Portugal. Neto a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score de Joao Felix à la 17e minute, faisant preuve d’une excellente vision pour déverrouiller la défense norvégienne. Sa vitesse en contre est restée une menace constante jusqu’à son remplacement tardif à la 87e minute.

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    Attaque

    Francisco Conceicao - 6/10

    Conceicao a beaucoup travaillé dans les phases de pressing, mais a eu du mal à vraiment prendre le dessus sur Ryerson. Il s'est souvent retrouvé isolé alors que le Portugal jouait en contre, et il a été le premier joueur sacrifié à la 55e minute lorsque le sélectionneur a cherché à modifier le dispositif tactique.

    Joao Felix - 8/10

    Felix a fait taire ses détracteurs avec une prestation pleine de maîtrise, ouvrant le score à la 17e minute d'une finition clinique. Au-delà de son but, il a été le principal lien entre le milieu et l'attaque, se sortant avec réussite des espaces réduits malgré le manque de possession prolongée du Portugal.

    Goncalo Ramos - 7/10

    Ramos a longtemps été un joueur en retrait en première période, avant de se réveiller au moment le plus important. Trois minutes seulement après l'égalisation de la Norvège, Ramos a frappé à la 54e minute pour redonner l'avantage au Portugal. Sa capacité à inscrire un but avec très peu de ballons exploitables a fait la différence entre un match nul et une victoire.

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    Remplaçants et entraîneur

    Vitinha - 6/10

    Entré à la 55e minute pour mieux conserver le ballon. Il a réussi à calmer le jeu jusqu'au terme de la rencontre, aidant le Portugal à garder sa maîtrise et son contrôle pendant un remaniement tactique.

    Rafael Leao - 6/10

    Entré à la 55e minute pour exploiter la fatigue de la défense norvégienne. S'il n'a pas réussi à marquer, sa présence a obligé les latéraux norvégiens à rester plus bas, soulageant quelque peu la pression sur le but portugais.

    Ruben Neves - 6/10

    A apporté du sang neuf dans les dernières minutes, remplaçant Palhinha pour préserver le résultat.

    Bernardo Silva - 6/10

    Entré en fin de match pour aider à gérer le chrono. Il a reçu un carton jaune dans le temps additionnel (90+4') pour une faute tactique.

    Trincao - N/A

    Entré à la 81e minute, mais a eu peu de ballons à négocier.

    Jorge Jesus - 7/10

    L'entraîneur a eu juste sur le plan tactique en termes d'efficacité. S'il sera préoccupé par le nombre d'occasions créées par la Norvège, sa décision d'opter pour un style clinique en contre-attaque a porté ses fruits. Ses changements à la 55e minute sont intervenus au moment parfait pour reprendre le contrôle après l'égalisation de Haaland.

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