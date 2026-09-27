Diogo Costa - 8/10

Une prestation capitale du dernier rempart de Porto, qui a été bien plus sollicité qu’il ne l’aurait souhaité. Costa a réalisé cinq arrêts cruciaux pour contenir la Norvège, notamment lors d’un siège en première période où les hôtes ont dominé la possession. S’il ne pouvait pas faire grand-chose sur la finition à bout portant de Haaland à la 51e minute, son placement et sa prise de balle ont été irréprochables pendant le reste de la rencontre.

Nuno Mendes - 7/10

Mendes a apporté sa présence athlétique habituelle sur le flanc gauche, équilibrant ses tâches défensives face à la menace d’Antonio Nusa. Il a fait partie d’une ligne défensive contrainte de beaucoup reculer, contribuant au nombre élevé de dégagements de l’équipe. Sa vitesse de repli a été essentielle dans les transitions, empêchant la Norvège d’exploiter l’espace derrière le double pivot du milieu portugais.

Renato Veiga - 6/10

Chargé de l’ingrate mission de museler Haaland, Veiga a connu une soirée mitigée. Il a affiché une grande présence physique en première période, mais a parfois été pris par les déplacements du trio offensif norvégien.

Ruben Dias - 7/10

Le capitaine a montré l’exemple, dirigeant une défense qui a dû faire face à 20 tirs. Dias a été au cœur des 32 dégagements réalisés par l’équipe, mettant sans cesse son corps en opposition. Il a reçu un carton jaune à la 88e minute pour une faute tactique, une intervention nécessaire pour stopper une contre-attaque dangereuse des Norvégiens en fin de match.

Joao Cancelo - 6/10

Cancelo s’est montré plus mesuré que d’habitude dans ses projections offensives, reflet des exigences tactiques du match. Il a parfois souffert face aux permutations sur son côté de la Norvège, mais est resté discipliné dans son placement tout au long de la rencontre, livrant une prestation qui demandait un très haut niveau de concentration.